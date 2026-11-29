Panthère Sportive du Ndé 1 - 0 AS Dauphine Academy

La Panthère Sportive du Ndé garde son trophée. Le club de Bangangté a battu Dauphine Academy 1-0 en finale de la Coupe du Cameroun 2026, disputée ce dimanche 29 novembre au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé.

Le but qui fait la différence

La finale a basculé à la 49e minute. L'attaquant libérien Theo Matthew Williams a inscrit l'unique but de la rencontre, offrant à la Panthère un avantage que Dauphine Academy n'est pas parvenue à effacer.

C'était la 66e finale de la compétition, organisée au stade Ahmadou-Ahidjo.

Un deuxième sacre consécutif, un quatrième titre historique

Déjà vainqueur de l'édition 2025, le Nzuimanto réussit le back-to-back. Avec ce succès, la Panthère Sportive du Ndé décroche sa 4e couronne, après celles remportées en 1988, 2009 et 2025.

Le club de la région de l'Ouest confirme ainsi sa domination sur la Coupe du Cameroun. Il a remporté ce dimanche 29 novembre 2026 la 66e édition en s'imposant sur le score de 1-0 face à Dauphine Academy

Dauphine s'arrête à une marche du rêve

En face, Dauphine Academy SC, formation issue de la Ligue régionale du Littoral, disputait la première finale de son histoire.

Pensionnaire de deuxième division, le parcours du Petit Poucet de Douala s'arrête à une marche du trophée. ff2b

Malgré la défaite, les Académiciens sortent la tête haute, après avoir éliminé plusieurs clubs hiérarchiquement supérieurs pour atteindre cette finale inédite.

Une finale présidée par le Premier ministre

Comme annoncé ce jour dans nos colonnes, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute, a présidé la cérémonie de clôture au nom du chef de l'État, Paul Biya, de retour de Malabo où il représentait le Cameroun à la 27e session de la CEEAC.

Au-delà du trophée national, le vainqueur représentera le Cameroun en Coupe de la Confédération de la CAF.