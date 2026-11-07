Il est des artistes qui chantent pour divertir. D'autres chantent parce qu'ils ont une histoire à raconter. Jacky M. appartient incontestablement à cette seconde catégorie.

Connu depuis de nombreuses années comme journaliste audiovisuel et fondateur de JMTV+, média indépendant installé à Paris, Jacky M. s'est imposé par son regard exigeant sur l'actualité, son engagement en faveur de la liberté d'expression et sa volonté de donner la parole à celles et ceux que l'on entend trop peu. Aujourd'hui, c'est avec une guitare, une mélodie et des textes profondément personnels qu'il poursuit cette même quête de vérité.

Son nouvel album, Femme des Pyrénées, est bien plus qu'une production musicale. C'est une œuvre de mémoire, un voyage intime où chaque chanson raconte un fragment de vie. L'amour, la famille, l'espérance, la douleur, les souvenirs et la résilience s'y entremêlent avec une grande sincérité.

Au cœur de cet album se trouve une histoire profondément humaine : celle de Danièle, épouse disparue de l'artiste, originaire des Pyrénées. En lui dédiant le titre Femme des Pyrénées, Jacky M. transforme une histoire personnelle en un hommage universel à l'amour et à la fidélité. Sans jamais tomber dans le pathos, il évoque les êtres qui continuent de vivre à travers les souvenirs qu'ils laissent derrière eux.

Mais l'album ne s'arrête pas au souvenir. Avec Mes Poussins, l'artiste célèbre la tendresse familiale. J'adore Paris exprime son attachement à la capitale française, devenue sa terre d'accueil et de création. Dora, Amour & Lois ou encore Noir c'est vraiment noir témoignent d'un auteur qui n'hésite pas à aborder les sentiments, les réalités sociales et les interrogations de notre époque.

Jacky M. ne cherche pas les effets de mode. Il privilégie des textes accessibles, portés par des mélodies qui laissent toute leur place aux émotions. Son parcours de journaliste nourrit son écriture : l'observation du monde, l'écoute des autres et le respect de la vérité imprègnent chacune de ses chansons.

À une époque où la musique est souvent consommée à toute vitesse, Femme des Pyrénées invite à ralentir, à écouter et à ressentir. Cet album rappelle que les plus belles chansons naissent souvent des expériences les plus sincères.

Avec cette nouvelle réalisation, Jacky M. confirme qu'il est un artiste complet, capable de passer du reportage à la chanson sans jamais perdre ce qui fait sa force : raconter des histoires vraies, avec pudeur, sensibilité et authenticité.

Femme des Pyrénées s'adresse à tous ceux qui aiment les chansons porteuses de sens, où chaque note et chaque mot traduisent une émotion vécue. Plus qu'un album, c'est une rencontre avec un homme qui a choisi de faire de la musique un langage universel au service de la mémoire, de l'amour et de l'espérance.J'espère que ce portrait vous sera utile pour la presse culturelle. Je peux également vous préparer un dossier de presse professionnel de 4 à 6 pages, comme ceux utilisés par les maisons de disques et les attachés de presse pour présenter un artiste aux médias.

L'intégralité de l'album de Jacky M. est désormais sur toutes les plate-formes de streaming: https://music.apple.com/us/album/femme-des-pyrenees/6802578348

Crédit photos: JMLTV+