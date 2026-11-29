Le 24 novembre 2026, à Yaoundé, un récépissé d’Elections Cameroon (ELECAM) enregistre le dépôt de 14 dossiers par Nicole Aimée Ambomo, mandataire du Pacte social pour la gouvernance (PSG), pour les législatives du 7 février 2027 dans le Mfoundi. Deux jours plus tard, une note à en-tête de la préfecture de Yaoundé ne recense que quatre partis ayant déposé des dossiers pour ce scrutin : le RDPC, le MRC, le PCRN et le Parti Jouvence. Le PSG manque à l’appel.

Le PSG (Pacte social pour la gouvernance) de Nourane Foster affirme avoir découvert cette note de la préfecture en circulation, dans laquelle il ne fait pas partie, de ceux qui sont en lice dans le Mfoundi.

Le PSG réclame des explications et évoque de possibles « manœuvres de déstabilisation ». L’intention reste à établir. La question adressée à la préfecture est plus simple : comment une liste dont ELECAM a enregistré le dépôt le 24 novembre a-t-elle pu être omise du relevé du 26 ?

L’élue de la nation appelle à l’action des autorités administratives dans le Mfoundi

Retrouvez-ci-dessous le communiqué de Nourane Foster.

Le Pacte Social pour la Gouvernance (PSG) tient à attirer l’attention de l’opinion publique nationale et internationale sur une succession de faits préoccupants qui soulèvent de sérieuses interrogations quant à l’équité du processus électoral en cours.

Alors que notre parti a effectivement déposé ses dossiers de candidature aux élections législatives dans le Mfoundi, nous découvrons avec stupéfaction une note de la préfecture en circulation qui ne mentionne pas le PSG parmi les formations politiques en lice.

Cet épisode vient malheureusement s’ajouter à plusieurs difficultés rencontrées par nos candidats :

Dans plusieurs arrondissements, des maires n’ont pas délivré à temps les extraits d’actes de naissance nécessaires à la constitution des dossiers de candidature.

Certains sous-préfets ont refusé de signer des certificats de domicile, au motif que les chefs de quartier ne reconnaissaient pas nos militants comme résidents. Depuis quand un chef de quartier est-il censé connaître personnellement tous les habitants de son territoire ?

À Atok, Nyakokombo, Garoua 2e et Diang, nos listes n’ont pas été réceptionnées par ELECAM, au motif que nos mandataires, pourtant présents, n’auraient pas signalé leur arrivée. Sur quelle disposition réglementaire repose cette exigence ?

Aujourd’hui, cette omission du PSG dans un document attribué au préfet du Mfoundi vient renforcer nos inquiétudes quant à de possibles manœuvres de déstabilisation.

La neutralité de l’administration n’est pas une faveur accordée aux formations politiques. Elle constitue une exigence fondamentale de toute démocratie.

Le PSG demande aux autorités compétentes de faire toute la lumière sur ces situations et de garantir un traitement équitable des candidatures.

Le PSG est peut-être le parti que certains n’attendaient pas à ces élections. Mais nous sommes bel et bien là, et notre droit de participer à la compétition électorale mérite le même respect que celui de toutes les autres formations politiques.