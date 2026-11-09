Révélée au public camerounais au sein du groupe d’enfants RRUM-TAH, Ahri Yell ouvre un nouveau chapitre de son parcours musical. Avec « Etam », un hommage à son père, le musicien et arrangeur Roger Nkembe Pesauk, elle porte une parole de mémoire et d’espoir. Un retour en solo qui devrait se prolonger par un album annoncé pour juin 2027.

Certaines voix restent attachées aux souvenirs d’une génération. Celle d’Ahri Yell appartient à cette histoire de la musique camerounaise où des enfants, accompagnés et formés avec exigence, ont trouvé leur place sur le devant de la scène. Après de longues années loin de l’actualité musicale de son pays d’origine, l’ancienne membre des RRUM-TAH revient avec un projet personnel, nourri par son histoire familiale et un apprentissage musical poursuivi au fil des années.

Au cœur de cette nouvelle étape, une chanson : « Etam ». Dédié à son père, Roger Nkembe Pesauk, le titre porte également un message d’espoir destiné à celles et ceux qui ont perdu un être cher. L’artiste inscrit ainsi son retour dans une démarche de transmission, en faisant dialoguer le souvenir, l’épreuve de l’absence et le désir de continuer à avancer.

Pour Ahri Yell, cet hommage rejoint les origines mêmes de sa vocation. Fille aînée du fondateur du label SOYOKO, elle a grandi dans un environnement où la musique s’apprenait autant qu’elle se partageait. Musicien, arrangeur et producteur, Roger Nkembe Pesauk a accompagné plusieurs talents de la scène camerounaise, parmi lesquels les cinq enfants des RRUM-TAH : Ahri Yell, Laya, Njoya Guy Bolivar, Linda et Nadiya.

Le dossier de presse situe leur première apparition télévisée au 25 décembre 1988, dans l’émission Tam-Tam Week-end, sur la CRTV. Le public découvre alors un groupe dont la jeunesse et l’énergie vont marquer les mémoires, notamment à travers le titre « Mbambambe ». Albums, émissions de télévision et concerts jalonnent ensuite leur parcours, à Yaoundé, Douala et dans plusieurs villes du Cameroun.

Cette aventure collective constitue aujourd’hui encore un point d’ancrage pour Ahri Yell. Elle en revisite l’héritage avec un remix de « Mbambambe », en collaboration avec Bashiru, établissant un lien entre les souvenirs des premiers auditeurs et la découverte du titre par de nouveaux publics.

Mais son parcours ne s’est pas arrêté à l’expérience des RRUM-TAH. Au fil des années, l’artiste a continué à travailler sa voix et à élargir sa pratique. Après des études en arts du spectacle à l’Université de Yaoundé I, elle s’est formée au chant lyrique et aux techniques vocales à l’École de musique du Brivadois, dont elle est sortie diplômée et major de promotion en 2004-2005.

En France, ses participations à des chorales, à des ensembles vocaux et à différents projets scéniques ont entretenu cette relation au chant. Concerts, manifestations culturelles et cérémonies ont constitué autant d’occasions de poursuivre son chemin artistique, même à distance de la scène médiatique camerounaise.

Avec « Etam », Ahri Yell donne désormais une nouvelle visibilité à ce parcours. Le projet porte la sensibilité d’une artiste qui revient avec une histoire à raconter et une mémoire à transmettre. L’album annoncé pour juin 2027 devrait prolonger cette prise de parole en solo.

Pour ceux qui l’ont découverte enfant, ce retour sera celui des retrouvailles. Pour les autres, il sera l’occasion de rencontrer une voix façonnée par les années, fidèle à cette passion née dans l’univers des RRUM-TAH.