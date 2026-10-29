Me Emmanuel Pensy dénonce 12 000 milliards FCFA détournés et la gestion de Paul Biya. Il relance le débat sur la vacance du pouvoir au Cameroun.

L'homme était connu pour ses charges contre Maurice Kamto et le MRC. Aujourd'hui, il pointe les dérives du système qu'il défendait. Un revirement qui secoue la classe politique camerounaise.

Un changement de ton spectaculaire

Il y a encore peu, Me Emmanuel Pensy était une figure rassurante pour le pouvoir en place. Ses attaques répétées contre l'opposant Maurice Kamto et son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), lui avaient valu une réputation de défenseur zélé du RDPC.

Mais quelque chose a changé. Dans une sortie médiatique qui fait du bruit, l'avocat a déroulé un réquisitoire d'une rare violence contre les 44 années de gestion de Paul Biya. Un virage à 180 degrés qui interpelle.

« L'homme qui parlait pour le régime a décidé de parler contre lui. Reste à savoir si ses révélations sont à la hauteur de sa colère », analyse un observateur de la vie politique à Yaoundé, joint par téléphone.

12 000 milliards FCFA et le dossier Pichini

Sur le plan financier, Me Pensy avance un chiffre vertigineux. Selon lui, 12 000 milliards de francs CFA auraient été détournés en cinq ans par des responsables du pouvoir. Un montant qui dépasse l'entendement quand on connaît les difficultés budgétaires du pays.

Il pointe également la Task Force rattachée à la présidence de la République. Il l'accuse d'avoir porté atteinte aux intérêts de l'État camerounais dans un dossier impliquant la société italienne Pichini. L'avocat associe directement le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh, à cette affaire.

La question épineuse de la vacance

Le point le plus sensible de son intervention reste la question de la capacité de Paul Biya à continuer d'exercer ses fonctions. Le chef de l'État, âgé de 93 ans.

Me Pensy remet en question la vacance du pouvoir. Il appelle à l'application du mécanisme constitutionnel d'intérim, qui prévoit un rôle central pour le président du Sénat dans des conditions strictement encadrées par la Constitution.

Pour le pouvoir, cette sortie est un signal d'alarme. Elle montre que même dans les rangs des soutiens historiques, la question de la succession commence à être posée ouvertement. Une ligne rouge a été franchie.

Un débat qui ne peut plus être ignoré

La sortie de Me Pensy, quelles que soient ses motivations réelles, replace au cœur du débat public des questions essentielles : la transparence dans la gestion des ressources publiques, la responsabilité des dirigeants et les conditions constitutionnelles de la succession au sommet de l'État.

Reste à savoir si ces accusations seront suivies de preuves et d'effets concrets. Nous avons tenté de joindre Me Emmanuel Pensy par téléphone pour obtenir des éléments supplémentaires. Sans succès à l'heure où nous publions.

Qui est Me Emmanuel Pensy ?

C'est un avocat camerounais, anciennement connu pour ses positions critiques envers l'opposant Maurice Kamto et le MRC. Il s'est depuis retourné contre le régime de Paul Biya.

Qu'est-ce que l'affaire Pichini ?

C'est un dossier impliquant la société italienne Pichini, dans lequel Me Pensy accuse la Task Force de la présidence et Ferdinand Ngoh Ngoh d'avoir porté atteinte aux intérêts de l'État camerounais.

Paul Biya a-t-il 93 ans ?

Oui. Né le 13 février 1933.

Qu'est-ce que la vacance du pouvoir ?

C'est une situation où le président de la République est empêché d'exercer ses fonctions. La Constitution camerounaise prévoit un mécanisme d'intérim, notamment assuré par le président du Sénat.