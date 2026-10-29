Le Prince Albert II de Monaco arrive à Yaoundé ce vendredi 30 octobre 2026. Rencontre avec Paul Biya et enjeux économiques : ce qu’il faut savoir.

Il était venu en 2003, encore prince héritier. Vingt-trois ans plus tard, Albert II revient avec une autre casquette. Et un autre agenda.

Une relation discrète mais ancienne

L’histoire entre Monaco et le Cameroun ne date pas d’hier. En mars 2003, le prince héréditaire Albert foulait le sol camerounais pour la première fois. À l’aéroport de Yaoundé-Nsimalen, il était accueilli avec les honneurs militaires par Marafa Hamidou Yaya, alors ministre d’État chargé de l’Administration territoriale. Au programme : une audience privée avec Paul Biya, une rencontre avec Chantal Biya, et la visite du Foyer Princesse Grace, un centre d’accueil pour enfants des rues.

Vingt-trois ans plus tard, le contexte a changé. Le prince héritier est devenu souverain. Et le Cameroun, lui, cherche de nouveaux partenaires économiques.

Ce qui est prévu ce vendredi

Selon les informations concordantes de la presse locale et des cercles diplomatiques, Albert II doit arriver à Yaoundé ce vendredi 30 octobre 2026. Il sera reçu par Paul Biya au palais présidentiel. Une rencontre au sommet qui intervient dans le cadre d’une tournée africaine de quatre jours, débutée à Madagascar et qui se poursuivra au Sénégal.

Au menu de la visite camerounaise : la visite du Centre Edimar Princesse Grace, un centre médical nommé en hommage à sa mère, Grace Kelly, et soutenu par la Principauté depuis des années. Selon les informations de nos confrères, aucune signature d’accord majeur n’a été confirmée à ce stade. « Les discussions devraient porter sur les opportunités d’affaires et les projets d’accords », indique une source proche du dossier, qui requiert l’anonymat.

De la philanthropie aux affaires

Monaco n’est pas un partenaire commercial traditionnel du Cameroun. Les échanges directs entre les deux pays restent marginaux, selon plusieurs observateurs des relations internationales. Mais la visite d’Albert II pourrait changer la donne.

« L’enjeu central, c’est de transformer un ancrage philanthropique en un partenariat économique concret », analyse un diplomate en poste à Yaoundé, joint par téléphone. La Fondation Prince Albert II est déjà investie dans la préservation des écosystèmes du bassin du Congo. Monaco Aide et Présence (MAP) soutient le Centre Edimar depuis 22 ans, avec un programme de bourses scolaires et de formation professionnelle pour 30 jeunes vivant dans la rue.

Mais le prince ne vient pas seulement pour couper des rubans. « En positionnant les opportunités d’affaires au cœur des futurs échanges, Yaoundé pourrait attirer des investissements ciblés, tandis que Monaco diversifierait ses points d’ancrage stratégiques en Afrique centrale », souligne notre source diplomatique.

Un test pour la diplomatie économique camerounaise

Cette visite est un test. Pour le Cameroun, elle représente une occasion de séduire un investisseur européen discret mais solide. Pour Monaco, elle permet de renforcer sa présence en Afrique centrale, loin des circuits traditionnels de la francophonie.

Reste une question : les deux parties sont-elles prêtes à passer des paroles aux actes ? « L’issue de cette visite dépendra de la feuille de route économique globale et des projets d’accords qui seront formalisés », prévient notre source.

Perspective : et après ?

Si aucun accord concret n’est signé ce vendredi, la visite d’Albert II pose les bases d’une relation rééquilibrée. Monaco ne veut plus seulement être le pays qui finance des centres pour enfants des rues. Il veut aussi être celui qui investit.

Une ambition que le prince devra porter auprès de Paul Biya. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le timing est stratégique.

Pourquoi le Prince Albert II vient-il au Cameroun ?

Il effectue une visite officielle pour rencontrer Paul Biya et visiter le Centre Edimar Princesse Grace, avec l’objectif de renforcer les liens économiques entre Monaco et le Cameroun.

Quand a-t-il visité le Cameroun pour la dernière fois ?

En mars 2003. Il était alors prince héritier et avait été reçu par Paul Biya au palais présidentiel.

Quels accords seront signés ?

Aucun accord majeur n’a été confirmé à ce stade. Les discussions devraient porter sur des opportunités d’affaires et des projets de coopération.

Qu’est-ce que le Centre Edimar Princesse Grace ?

Un centre médical et social à Yaoundé, nommé en hommage à Grace Kelly, la mère du prince. Il accueille des enfants des rues et est soutenu par Monaco depuis plus de 20 ans.