Retrait des pièces démonétisées, Législatives et municipales, Fsnc, Affaire Martinez Zogo, Wouri, Financement, C2D 20 ans l’heure des comptes, Blanchiment des capitaux-Jeux de hasard, Marché financier ...

Actualité Politique :

Remaniement ministériel: « Même les décédés ne sont plus remplacés ! ». Annoncé, attendu, espéré, le remaniement ministériel joue les prolongations et laisse le pays dans l’expectative. Pendant que les fauteuils ministériels semblent vissés au sol, certains intérims s’éternisent au point de défier le calendrier. Même les vacances laissées par les disparus paraissent attendre leur tour. A ce rythme, au sommet de l’Etat, le provisoire pourrait bien devenir éternel. Au Cameroun, changer de gouvernement semble désormais plus compliqué que d’attendre le gouvernement du changement. (Capitale Infos P.2)

Nomination-Esclavagisme communautaire-clientélisme obligatoire-corruption : « L’inféodation ». Au Cameroun, le système de promotion relègue parfois au second plan la méritocratie. Transformant l’administration publique en un terrain de clientélisme politique. Dans ce fourre-tout ahurissant, la loyauté communautaire prime sur la compétence technique, le patriotisme et l’éthique. (Le Point P.7-Innovations P.3-Primeur Hebdo Pp.3-4)

Législatives et municipales : « Des frayeurs dans le sérail ». Au regard de ce que le régime de Yaoundé a écrit dans sa note justifiant la suspension du Fsnc, il est clair que ce parti est présenté comme un groupe rebelle, voire comme une organisation terroriste. Vous ne pouvez pas accuse un parti politique de violence, d’appel à l’insurrection, d’atteinte à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale et à la souveraineté nationale, et lui infliger seulement trois mois de sanction.

En réalité, le régime Rdpc a trouvé une nouvelle astuce pour gagner frauduleusement les élections : c’est la disqualification préalable de tous les adversaires sérieux. (La Nouvelle Expression P.3)

Le Minat suspend le Fsnc : « Les dessous d’une sanction ». La vie politique camerounaise vient d’être secouée par une décision de haute portée. Par un arrêté signé le 27 octobre 2026 par le Ministre de l’Administration Territoriale (Minat), Paul Atanga Nji, le parti politique Front pour le Salut National (Fsnc) écope d’une suspension totale de ses activités sur l’ensemble du territoire national pour une durée de trois mois. (Dialogue P.7)

Suspendu de toute activité sur l’étendue du territoire national pour trois mois : « Le Fnsc de Issa Tchiroma broyé par le Moulinex du Minat ». Dans le paysage politique camerounais, le Minat, Paul Atanga Nji met fin à la récréation. Le Fsnc de Issa Tchiroma Bakary vient d’être frappé de plein fouet par une suspension choc ! Le couperet est tombé ce 27 octobre 2026 ; le Front pour le Salut National du Cameroun est interdit de toute activité pour une durée de trois mois par le ministère de l’Administration Territoriale. En cause : des accusations d’une gravité exceptionnelle liées au chaos post-électoral. (Le Soir Pp.3-4)

Mora : « La permanence du Rdpc incendiée ». (L’œil du Sahel P.3)

Discipline militaire : « La hiérarchie, ultime garde-fou de l’ordre et de l’orthodoxie ». La cohésion des forces armées, le respect des lois et règlements militaires ainsi que la loyauté envers les institutions républicaines reposent sur une chaîne de commandement capable de conjuguer autorité, exemplarité et rigueur. A travers les mesures disciplinaires prises lorsque des manquements sont constatés, se dessine une exigence fondamentale : aucun grade ne saurait placer son détenteurs au-dessus des obligations qui fondent l’honneur militaire. (Le Quotidien P.4-Les Nouvelles du Cameroun P.4-L’Expression P.4)

Actualité Sociale :

Affaire Martinez Zogo : « Le 36e témoin fait le procès de Galax Etoga et Martin Savom». Au cours de l’examination in chief entamée par le commissaire du gouvernement, André Eric Atemengue Omgba, le commandant en second du groupement territorial de gendarmerie du Sud, Parfait Ayissi Nanga, accuse nommément le Secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie et l’ancien maire de la commune de Bibey, suspect dans l'affaire liée à l'assassinat de l'ancien chef de chaîne d'Amplitude Fm. (Le Messager Pp.6-7)

« Lieutenant-colonel Parfait Ayissi Nanga : ‘’ il faut faire l’enquête de l’enquête ‘’ ». Le commandant en second de la Légion de gendarmerie du Sud, ex-commandant du Groupement territorial de gendarmerie de Yaoundé au moment de l’assassinat du chef de chaîne d’Amplitude FM en janvier 2023 fait des révélations en qualité de 36ème témoin de l’accusation devant le tribunal militaire de Yaoundé. (Le Jour P.2)

Affaire Martinez Zogo : « J’ai les preuves ». Au bout d’une audience de 3 jours, les fracassantes révélations du Lieutenant-colonel Ayissi Nanga innocentant Jean Pierre Amougou Belinga relancent le débat et mettent à mal ceux qui l’avaient désigné comme commanditaire. L’officier supérieur a dénoncé une instruction politisée et manipulée, affirmant détenir des preuves accablantes ainsi que l’identité des véritables commanditaires et de ceux qui les protègent. Ses déclarations fracassantes mettent en cause de hauts gradés de la gendarmerie qui ont bâclé volontairement l’enquête et pointent de lourdes protections au sein de l’appareil sécuritaire camerounais. (Cameroon Actuel Pp.3-5)

Grand déballage du Colonel Ayissi Nanga au Tribunal Militaire : « Voici les indexés ». Le colonel Ayissi Nanga accuse Galax Landry Etoga de tentative de musèlement et intimidations d’une part et Martin Savom de tentative d’assassinat d’autre part… (L’Anecdote Pp.3-4)

Affaire Martinez Zogo : « La République embarrassée ». Près de quatre ans bientôt, après la disparition du chef de chaîne d’Amplitude FM, Martinez Zogo, la République connait les coupables et attend !!! Quant aux innocents incarcérés à Kondengui, la République est dans l’embarras, malgré l’amoncellement de preuves les disculpant. (Première Heure Pp.2-3)

Affaire Martinez Zogo : « Lt-Col Ayissi Nanga : ‘’ on aurait pu résoudre l’enquête en 24heures ». Devant le Tribunal militaire de Yaoundé, l’officier de gendarmerie a embrassé le procès. (Emergence P.5)

Lycée technique bilingue de Nsam: « Plus jamais ça ». Après une semaine de suspension, les cours ont repris le 28 octobre 2026 au Lycée bilingue de Nsam, à Yaoundé. Les autorités ont misé sur la sensibilisation au civisme et l’accompagnement psychologique des élèves. Onze apprenants attendent encore les décisions du conseil de discipline. (L’Etudiant P.6)

Wouri : « Les gardiens de la tradition se lèvent pour sauver les terres Sawa ». Réunis en Assemblée générale ordinaire à Banamukuri-Bonakuamuang, les chefs traditionnels des villages Sawa du Wouri ont fait de la sécurisation foncière leur combat cardinal. Face aux pressions d’une urbanisation galopante, ces garants de la coutume s’arment de nouveaux outils juridiques et scellent des partenariats stratégiques pour préserver l’héritage des ancêtres. (ActuInfos Hebdo P.4)

Actualité Economique

Alerte : « L’Extrême-Nord sous l’emprise de l’insécurité alimentaire ». Les statistiques du premier semestre 2026 montrent que la situation est de plus en plus préoccupante. (L’Economie P.4)

Retrait des pièces démonétisées : « Et après ? ». Le directeur national adjoint de la banque centrale était face à la presse hier à Yaoundé pour préciser les modalités d’échange et surtout rassurer les populations. Ainsi, le processus qui va durer un an, permettra de changer progressivement les jetons des anciennes gammes contre ceux des deux plus récentes, ce jusqu’au 31 octobre 2027, selon un calendrier précis. (Cameroon Tribune Pp.10-11)

Extrême-Nord : « Nganou Djoumessi ausculte les chantiers routiers ». Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a entamé hier une visite de travail dans la région de l’Extrême-Nord. (Emergence P.3)

Chantiers routiers : « Le Mintp met les entreprises sous pression ». Arrivée à Kousseri ce mercredi 28 octobre 2026, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a entamé une visite de terrain pour évaluer l’avancement des travaux de reconstruction de cet axe de 212 km, incluant le contournement de Kousseri. Réparti en cinq lots, le projet vise à améliorer la circulation des personnes et des marchandises, tout en renforçant les échanges commerciaux dans la région de l’Extrême-Nord. (Le Citoyen P.4-Le Drapeau P.5)

Financement : « Ciment : Bgfi Bank injecte 23 milliards Fcfa dans le projet d’Atlantic Group ». Une convention de financement d’un montant de 23 milliards Fcfa, destinée à accompagner la réalisation d’une unité de production de ciment d’une capacité de 1 million de tonnes par an, dans la zone industrialo-portuaire de Kribi, a été signée le 27 octobre dernier, entre BgfiBank et Atlantic Group. (Défis Actuels P.3)

Ecobank Transnational Incorporated : « Suspension de la procédure de révocation d’administration sur fond de tensions au Conseil ». La holding bancaire panafricaine a annulé l’Assemblée générale ordinaire prévue le 26 octobre 2026, consacrée exclusivement à la révocation de certains administrateurs. Cette décision intervient après une demande de la Commission bancaire de l’Umoa de poursuivre les consultations avec les parties prenantes, dans un contexte marqué par des divergences au sommet du groupe et une recomposition de son actionnariat. (Conjoncture Economique P.4)

C2D 20 ans l’heure des comptes : « Des milliards investis, le défi des résultats ». 20 ans après son lancement, le Contrat de désendettement et de développement a refermé son chapitre anniversaire à Douala ce 27 octobre en présence du Directeur de l’AFD Jérôme Notebaert et Njitchoua. Entre milliards investis, et infrastructures réalisées, Douala célèbre, et le développement interpelle. 20 ans de coopération face à l’épreuve du terrain. (The Politics Pp.4-5-6)

Blanchiment des capitaux-Jeux de hasard : « Le cartel CinetPay ». Une correspondance de la présidence de la République, datée du 16 octobre 2026, émet un avis de « Non-Objection » à un accord entre le Minat et CinetPay, après concertation dans les antichambres du pouvoir. L’objectif étant de fournir un appui technologique au Minat pour la supervision administrative des jeux de hasard au Cameroun. Le choix de la startup CinetPay est d’autant plus sujet à caution que cette société de paiement numérique est citée dans une affaire judiciaire au Sénégal, mêlant « association de malfaiteurs, exercice illégal d’une activité bancaire et blanchiment de capitaux ». (L’Indépendant P.3)

Marché financier : « 3,5 milliards Fcfa d’arriérés de paiement des six Etats fragilisent la Bvmac ». Ce montant cumulé au 30 septembre 2026 a été révélé au cours de son Conseil d’administration du 26 octobre 2026 à Douala. Le Conseil a aussi noté le retard accusé par le projet de création du Dépositaire central unique (Dcu) de la Cemac. (Le Financier d’Afrique P.3)

Financement de l’agriculture : « Bange Bank Cameroun présente ses solutions Agri-banking aux PME agro-pastorales ». Avec une vision axée sur la modernisation, la sécurisation des transactions et la diversification de ses services, Bange Bank Cameroun se positionne comme un partenaire clé pour l’économie nationale. (La Grande Tribune P.5)

Haute Sanaga : « Convoitises américaines ». Le Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique, en compagnie du chargé d’affaires de l’ambassade des EtatsUnis au Cameroun, s’est rendu mardi à Minta dans le cadre du suivi du projet d’exploration des terres rares et d’autres minerais stratégiques. (Mutations P.7)

Terres rares : « Cameroun et Etats-Unis sur le terrain à Minta ». (La Lune P.9-ABNews Pp.6-7)

Actualité Sportive :

Bodybuilding: « Des médailles en Or, des soutiens en pointillés ». Les athlètes de la Fédération camerounaise de bodybuilding et fitness (Fecabof) ont été reçus en audience, le 28 octobre 2026, par le ministre des Sports et de l’éducation physique, Narcisse Mouelle Kombi. Cette cérémonie a été l’occasion de célébrer leurs performances internationales et de plaider pour un accompagnement accru de la discipline. (Le Messager P.11)

Ligue des Champions : « Colombe dans une poule relevée ». Le représentant du Cameroun affrontera RS Berkane, Simba SC et Orlando Oirates dans le groupe C. (Le Jour P.9)