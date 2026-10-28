Le 17 octobre dernier, à Villeneuve-Saint-Georges, près de Paris, Mani Bella a offert aux Amis du Sourire de Paris un rendez-vous à la hauteur de leurs attentes.

Attendue en live, l’artiste n’a pas déçu. Une présence affirmée, une énergie communicative et le plaisir de la scène : la rencontre avec le public a tenu ses promesses. Au cœur de cette soirée, la musique vivante a pris toute sa place, portée par la qualité du son et une ambiance à l’unisson.

Aux commandes de l’organisation, DJ Christ a orchestré un événement millimétré. Son, couleurs, rythme : chaque élément a contribué à faire de ce rendez-vous un moment de fête et de communion. Sur scène comme dans la salle, le bonheur était partagé.

Au-delà de la performance, cette soirée a rappelé la force du spectacle vivant : réunir des femmes et des hommes autour d’une même émotion, le temps d’un concert.

Les Éditions SOPIEPROD vous invitent à vivre les temps forts de cette nuit musicale à Villeneuve-Saint-Georges. Mani Bella en live, un public conquis et le plaisir d’être ensemble : place aux images !