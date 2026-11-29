Dans une commune où toutes les communautés du Cameroun se côtoient, se croisent et parfois se jaugent, il est rare qu'un nom fasse consensus. Celui de Simone Virginie NGAH fait partie de ces rares exceptions. À l'approche des municipales de 2027, ce n'est pas seulement une candidate qui émerge à Yaoundé 6. C'est une méthode : celle du rassemblement.*

Yaoundé 6 n'est pas une commune ordinaire. C'est une mosaïque.

Beti, Bamiléké, Nordistes, Anglophones, ressortissants de l'Est, de l'Ouest, du Littoral, du Grand Nord : tout le Cameroun vit ici, dans les mêmes quartiers, les mêmes marchés, les mêmes écoles. C'est ce qui fait la richesse de la commune. C'est aussi ce qui fait sa complexité politique.

Dans une commune comme celle-là, on ne gagne pas en opposant les communautés. On gagne en les rassemblant. On ne s'impose pas par la force d'un clan. On s'impose par la capacité à parler à tous.

C'est précisément là que se joue le parcours de Simone Virginie NGAH.

D'abord une enseignante, donc une femme de toutes les familles

Avant d'être une élue, Simone Virginie NGAH est une enseignante.

Professeure des Lycées d'Enseignement Secondaire Général (PLEG), diplômée en Lettres Modernes Françaises de l'École Normale Supérieure de Yaoundé, elle a passé des années face à des classes qui ressemblaient déjà à Yaoundé 6 : des élèves de toutes origines, de toutes conditions, de toutes confessions.

L'école ne connaît pas les clans. Elle ne connaît que les enfants. Et c'est peut-être cette école-là qui a forgé sa manière de faire de la politique : écouter avant de parler, expliquer avant d'imposer, transmettre avant de commander.

À Yaoundé 6, beaucoup de parents, de toutes communautés, l'ont connue d'abord comme professeure. C'est un capital que n'achète aucune campagne : celui de la confiance née dans une salle de classe.

Une élue de proximité, pas une élue de salon

2e adjointe au maire de Yaoundé 6, Simone Virginie NGAH ou La Fleur de Dieu, de son petit nom, est au cœur de la gestion communale : affaires sociales, femmes, jeunes, vie associative, lien entre la mairie et les quartiers. Ce sont des dossiers qui ne se traitent pas dans un bureau. Ils se traitent dans les marchés, dans les chefferies de quartier, dans les associations de femmes, dans les foyers de jeunes.

Ceux qui suivent la vie de la commune le constatent : elle est présente là où les décisions se prennent, mais aussi là où les difficultés se vivent. Cette présence, régulière, sans distinction d'origine ou d'appartenance, explique en grande partie son acceptation au-delà de sa propre communauté.

Dans une commune mosaïque, on ne retient pas le nom de celui qui a promis. On retient le nom de celle qui est venue.

L'OFRDPC comme école du rassemblement

Présidente de section de l'Organisation des Femmes du RDPC (OFRDPC) dans le Mfoundi 6, elle encadre et mobilise des centaines de femmes militantes.

La Journée Internationale des Droits des Femmes 2026 en a donné une illustration : selon les organisateurs, plus de 30 000 participantes venues de Yaoundé 6 ont répondu à l'appel. Au-delà du chiffre, ce que les observateurs ont retenu, c'est la diversité de ce cortège. Toutes les communautés y étaient représentées. Aucune n'était à la marge.

Ce n'était pas la mobilisation d'un groupe. C'était la mobilisation d'une commune. Son message, ce jour-là, était d'ailleurs à l'image de cette diversité : l'émancipation par l'éducation, l'entrepreneuriat et l'autonomie. Pas par l'opposition. Pas par la revanche. Par la capacité de chaque femme, d'où qu'elle vienne, à prendre sa place.

L'émancipation, un langage qui parle à toutes

Formation, entrepreneuriat, inclusion numérique, accompagnement des jeunes filles : l'action de Simone Virginie NGAH s'articule autour d'un mot, l'autonomisation.

C'est un langage qui, à Yaoundé 6, parle à toutes les communautés. Parce que la mère qui vend au marché Acacias, la jeune fille qui veut apprendre l'informatique à Biyem-Assi, la femme qui veut monter sa petite activité à Simbock, ont les mêmes préoccupations, quelle que soit leur langue maternelle.

En février 2026, sa nomination comme Ambassadrice Honoraire du Technofest Institute of Technology (Belgique) est venue reconnaître cet engagement pour la technologie et l'inclusion numérique comme leviers d'émancipation, notamment pour les femmes et les jeunes. Une reconnaissance extérieure, qui a renforcé, à l'intérieur, son image de femme tournée vers l'avenir, pas vers les querelles du passé.

2027 : l'enjeu du rassemblement

À l'approche des élections municipales de 2027 et des primaires internes du RDPC à Yaoundé 6, les tensions sont inévitables. C'est le lot de toute commune à fort enjeu. En novembre 2026, une plainte évoquée publiquement a agité la commune. Face à cela, Simone Virginie NGAH s'est présentée de son propre gré à la Légion de Gendarmerie du Centre pour s'expliquer. Ses avocats y ont vu la preuve de sa sérénité face à ce qu'ils dénoncent comme des manœuvres politiques.

Au-delà de l'épisode lui-même, ce que cet épisode a révélé est politique : dans une commune où les rivalités peuvent vite prendre une coloration communautaire, elle a choisi la voie institutionnelle, la transparence, le face-à-face, plutôt que la confrontation de rue ou la surenchère identitaire.

C'est un choix qui compte. Dans une commune mosaïque, la manière de gérer un conflit en dit souvent plus long que le conflit lui-même.

Pourquoi son profil parle à Yaoundé 6

En définitive, si le nom de Simone Virginie NGAH s'impose aujourd'hui dans le débat local, ce n'est pas parce qu'elle représente une communauté contre une autre. C'est parce qu'elle incarne, par son parcours et par sa méthode, l'idée que Yaoundé 6 peut se gouverner sans exclure.

Enseignante habituée à toutes les familles, élue de proximité présente dans tous les quartiers, militante des femmes capable de mobiliser au-delà des clivages, promotrice d'une émancipation qui ne choisit pas ses bénéficiaires selon leur origine : son profil correspond à la sociologie même de la commune.

À quelques mois d'un double scrutin décisif, l'enjeu pour Yaoundé 6 ne sera pas seulement de choisir des listes. Il sera de choisir une manière de vivre ensemble.

Et dans ce débat-là, le rassemblement n'est pas un slogan. C'est une méthode. C'est aussi, pour beaucoup d'habitants de la commune, un critère de choix.