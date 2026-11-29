Christine DANGOLA ANDANG n'est plus de ce monde.

Le Lycée Bilingue de Bonis est en deuil. Madame Christine DANGOLA ANDANG, Censeure de l'établissement, est décédée ce jour à l'Hôpital Régional de Bertoua, des suites de maladie.

Une disparition brutale, qui a plongé dans la consternation ses collègues, ses élèves et toute la communauté éducative de Bonis.

Un parcours brutalement interrompu

Nommée au poste de Censeure il y a seulement six mois, Christine DANGOLA ANDANG venait à peine de prendre ses fonctions. Six mois pour s'imposer, pour organiser, pour accompagner, pour laisser déjà l'image d'une responsable rigoureuse, engagée et proche de ses collaborateurs.

Son décès interrompt un parcours prometteur, celui d'une femme qui avait encore beaucoup à donner à l'école camerounaise.

Une fille de la maison CRTV

Christine DANGOLA ANDANG était la fille de Caroline AMOMBO ZANGA, ancienne journaliste à la CRTV-Est, une voix bien connue dans la région de l'Est.

Elle laisse derrière elle une maman éplorée, un époux, des enfants inconsolables, une famille dévastée, et des collègues profondément attristés.

Un établissement sous le choc

Au Lycée Bilingue de Bonis, l'émotion est immense. Enseignants, personnels d'appui, élèves : tous saluent la mémoire d'une censeure qui, en quelques mois seulement, avait su trouver sa place et gagner le respect.

Sont particulièrement éprouvés, sa maman, Caroline AMOMBO ZANGA, son époux, ses enfants, toute sa famille, ainsi que l'ensemble de la communauté éducative du Lycée Bilingue de Bonis.