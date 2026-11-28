À la croisée du journalisme d’investigation et du cinéma documentaire, le réalisateur et producteur camerounais Pierre Tsapgueu Sonna impose une écriture du réel aussi sobre que nécessaire. Sacré à Paris en novembre 2026 lors de la 8ᵉ édition du festival L’Afrique fait son cinéma, son film Femme des montagnes : le courage de la résilience confirme l’émergence d’une voix singulière du cinéma documentaire africain.



Installé à Rome depuis 2009, Pierre Tsapgueu Sonna s’est forgé un regard à la frontière de deux mondes. Reporter vidéo et correspondant reconnu, notamment pour Canal 2 International, ce cinéaste trilingue — évoluant avec la même aisance en français, en italien et en anglais — refuse les frontières étanches entre l’information et la création. Là où l’actualité passe et s’efface, sa caméra s’arrête pour inscrire dans la durée les visages, les luttes silencieuses et la mémoire des territoires africains.



Le réel à hauteur d’homme et de femme

Cette exigence trouve sa pleine mesure dans Femme des montagnes : le courage de la résilience, un documentaire de 52 minutes tourné dans les reliefs escarpés de l’Ouest du Cameroun, autour de Fondonera. Loin de tout misérabilisme, Pierre Sonna y filme le quotidien âpre de femmes rurales qui portent littéralement l’économie et l’équilibre de leurs communautés sur leurs épaules.

À travers le portrait d’Élisabeth Atabongmo, 57 ans, saisissant dans ses marches interminables sous de lourdes charges le poids d’une condition sociale autant que la force d’une dignité intacte, le réalisateur interroge en creux la précarité rurale et l’accès à l’éducation des jeunes filles. Une œuvre de terrain, patiente et incarnée, qui avait déjà retenu l’attention de la critique italienne au Bari International Film Festival (Bif&st) puis au RomAfrica Film Festival (RAFF) en juillet 2026, où elle avait décroché un prix spécial.



Paris, vitrine exigeante des cinémas d’Afrique

C’est à Paris que ce parcours festivalier a trouvé son point d’orgue, du 6 au 14 novembre 2026, à l’occasion de la 8ᵉ édition du festival international L’Afrique fait son cinéma. Fondé et porté par Blaise Pascal Tanguy, ce rendez-vous s’est imposé au fil des éditions comme bien plus qu’une simple vitrine : une véritable plateforme de légitimation et de dialogue pour les cinéastes du continent et de sa diaspora. En défendant une ligne artistique affranchie des clichés, Blaise Pascal Tanguy offre aux récits africains l’espace critique et la visibilité qu’ils méritent sur la scène européenne.

Pour accueillir cette huitième édition et sa semaine de projections, de débats et de rencontres professionnelles, le festival a pris ses quartiers à Paris au sein de l’EICAR, l’École internationale de création audiovisuelle et de réalisation. Institution phare de l’enseignement du cinéma à Paris, l’école a offert aux œuvres un écrin à la hauteur de leurs ambitions, créant une passerelle féconde entre des réalisateurs confirmés, les acteurs de la filière et une nouvelle génération d’étudiants attentifs aux écritures venues d’Afrique.



Le Prix de l’Ubuntu, symbole d’une œuvre universelle

Au terme de cette 8ᵉ édition parisienne suivie de près par la presse spécialisée et culturelle à l’image de rOotens Magazine, engagé dans la mise en lumière des créateurs et des dynamiques afro-descendantes, le jury a décerné à Pierre Sonna le Prix de l’Ubuntu.

Bien plus qu’une distinction honorifique, ce prix spécial résonne directement avec l’âme du film. Ancré dans la philosophie humaniste africaine qui rappelle que l’individu ne s’accomplit qu’à travers le lien aux autres, l’Ubuntu salue ici la justesse morale d’un cinéaste qui filme ses sujets non comme des objets d’étude, mais comme des piliers d’humanité. Avec cette reconnaissance parisienne, Pierre Sonna confirme que les histoires les plus profondément enracinées dans un territoire sont souvent celles qui parlent avec le plus de force au reste du monde.



