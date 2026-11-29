À un peu plus de deux mois des élections législatives et municipales annoncées pour le 7 février 2027, les autorités camerounaises renforcent leur dispositif d’anticipation sécuritaire. Le jeudi 26 novembre 2026, le ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, a réuni les principaux responsables des Forces de défense et de sécurité à Yaoundé. Cette concertation, organisée sur très hautes instructions du président de la République, Paul Biya, avait un double objectif : préparer la sécurisation des célébrations de fin d’année et du Nouvel An, tout en définissant les mesures nécessaires à la protection du processus électoral.

La rencontre a mobilisé plusieurs membres du gouvernement et responsables des institutions chargées de la sécurité nationale. Parmi eux figuraient le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, les secrétaires d’État auprès du ministère de la Défense, Galax Yves Etoga et Issa Koumpa, ainsi que le chef d’état-major des armées, le général de corps d’armée René Claude Meka. Des représentants de la Délégation générale à la Sûreté nationale, de la Direction générale de la recherche extérieure et d’autres administrations partenaires ont également pris part aux échanges. Cette mobilisation institutionnelle traduit l’importance accordée à la coordination des interventions sur l’ensemble du territoire.

Au cours de son intervention, Joseph Beti Assomo a attiré l’attention sur les différents foyers de tension qui nécessitent une surveillance permanente. Dans l’Extrême-Nord, les activités résiduelles de Boko Haram continuent de représenter une menace, malgré les résultats enregistrés grâce aux opérations militaires et à la coopération régionale. Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les groupes armés sécessionnistes, bien qu’affaiblis, restent susceptibles de perturber la circulation et les activités économiques, notamment à travers les appels aux villes mortes. Les tensions intercommunautaires, les conflits agropastoraux, les enlèvements contre rançon et les vols de bétail constituent également des préoccupations dans plusieurs régions, particulièrement dans le département du Noun.

La surveillance des zones frontalières, des sites d’exploitation minière dans la région de l’Est et des espaces maritimes figure aussi parmi les priorités évoquées. Face à ces menaces de nature diverse, le ministre a insisté sur la nécessité d’une collaboration étroite entre les Forces de défense, les autorités administratives, les populations et les comités de vigilance. La sécurisation du territoire ne reposant pas exclusivement sur l’action militaire, cette complémentarité apparaît essentielle pour prévenir les incidents, préserver les activités économiques et garantir la libre circulation des personnes et des biens.

À l’approche des fêtes de fin d’année et du double scrutin de février 2027, le haut commandement militaire entend ainsi renforcer la vigilance et adapter les dispositifs opérationnels aux réalités de chaque région. L’enjeu est de préserver la stabilité nationale pendant une période particulièrement sensible, marquée par des rassemblements populaires et une compétition électorale majeure. Les travaux se sont poursuivis à huis clos, après une photo de famille réunissant les participants autour du ministre de la Défense. Les conclusions opérationnelles de cette concertation devraient orienter la préparation des dispositifs de sécurité pour les prochaines échéances nationales.