Le 12 octobre 2006, la musique ivoirienne perdait l’un de ses personnages les plus atypiques, âgé de seulement 32 ans, Douk Saga, figure fondatrice du coupé décalé et « président » autoproclamé de la Jet Set, cette bande d’ambianceurs héritiers des sapeurs congolais

Les fans de coupé-décalé vivent, ce lundi 12 octobre 2026, un anniversaire douloureux. Celui de la mort de Douk Saga, le père du mouvement musical Sagacité – qui s’est exporté bien au-delà de la Côte d’Ivoire.

Né le 22 mai 1974 à Yamoussoukro et décédé le jeudi 12 octobre 2006 à Ouagadougou, où il était suivi des suites d’une pathologie pulmonaire chronique, le président Douk Saga a laissé derrière lui un héritage qui n’a fait que prendre de l’ascendant sur la scène musicale nationale, Africaines et internationale. Artiste chanteur, Douk Saga créé un concept: le Décalé-Coupé.

Le Décalé-Coupé, genre musical créé par Douk Saga, populaire dans les années 2000 et 2010 en Côte d’Ivoire, et adopté par les adolescents de ces décennies a pris de l’ampleur au point de vendre médiatiquement l’image de la côte d’ivoire à travers la planète terre.

Le Décalé-Coupé est un mélange explosif de Zouglou, de rap et de ndombolo. Mais aussi une danse et une attitude : le « farotage », la frime, qui s’appuie sur un style vestimentaire (fringues griffées, près du corps, lunettes noires, champagne comme boisson de base) et les femmes.

« Si tu ne manges pas la vie, c’est la vie qui te mange », ne cessait-il de répéter.

Douk rentre à Abidjan en 2003. Ses nuits arrosées et fastueuses, ses liaisons amoureuses réelles ou supposées, ses concerts insensés où il jette à la foule des liasses de billets alimentent les colonnes des journaux. Provocateur, il réclamera même au président Laurent Gbagbo une décoration pour « avoir redonné espoir et joie aux Ivoiriens » !

Pour lui rendre hommage, des membres de la Jet Set, avec qui il a développé la danse du coupé-décalé, ont prévu quelques manifestations. Une gerbe de fleurs sera par ailleurs déposée sur la tombe du défunt à Williamsville, selon nos informations. Les télévisions devraient en outre diffuser des émissions spéciales dédiées à la star aux cheveux blonds décolorés.

Si l’anniversaire du décès du président Doukouré Stéphane passe presqu’inaperçue sur les chaînes nationales et internationales, si l’existence de ce grand homme échappe aux mémoires collectives des plus jeunes, il paraît plus qu’important aujourd’hui d’interpeller les uns et les autres sur la préservation des acquis de cet artiste, mieux l’introduction d’un module d’enseignement sur sa vie et son concept afin que les futures générations sache l’origine du Coupé Décalé, car ce concept représente aujourd’hui toute une industrie qui permet à une pléiade de jeunes de se nourrir et survenir à leurs besoins.

Il n’a pas eu le temps de vieillir. Il a eu le temps d’inventer.

Repose, Saga. La piste t’appartient toujours.