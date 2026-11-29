Pour qui la question se pose-t-elle, et précisément sous cette forme ? Ce qu'elle donne pour une "impasse stratégique" en est-elle véritablement une ? Le dilemme identifié entre "résistance frontale" et "participation désabusée au théàtre électoral" rend-il compte, avec justesse, de la situation concrète ? Autrement dit, n'a-t-on de choix qu'entre ces deux options ?

Le présupposé que recéle cette interrogation, le non-dit sur lequel elle repose, c'est le spontanéisme : il semble acquis que la résistance comme la participation au théàtre électoral sont, l'une et l'autre, des conduites optionnelles entre lesquelles on pourrait choisir comme on emprunte tel moyen de locomotion ou tel autre.

Présupposé de la réserve ainsi énoncée : la résistance frontale comme la participation électorale sont des aboutissements, désignent le terme d'un processus.

Aussi l'intéressant serait-il de repérer sa source. La question posée prend le processus rendu à l'embouchure.

Du point de vue de la stratégie, qui est une ligne de conduite générale ordonnée à une fin déterminée, il est intéressant de se demander comment la résistance et la participation sont possibles. D'où vient-il que ces deux conduites puissent éclore ?

Ce qui peut les rendre possibles, ce n'est pas le spontanéisme, ou l'impréparation : seulement la préparation.

Qu'est-elle ?

C'est ce que nous avons pu appeler, hier, la promotion d'un vaste courant d'opinion.

Ça peut sembler dérisoire, mais ça ne l'est nullement : dans l'Histoire pratique de l'humanité, toutes les périodes de bouleversement, changement positif ont été précédées d'intenses luttes d'idées ordonnées à deux fins principales : provoquer l'effondrement des croyances qui entravent le progrés, et promouvoir, à leur place, d'autres, tout à fait autres justement, qui ouvrent la voie au progrés.

Concrétement, nous avons une révolution politique à mener à son terme. Pour l'essentiel elle consiste à changer le droit. En substituant au droit inique et injuste en vigueur, un droit égalitaire pour tous.

Nous avons aussi une révolution sociale aux conditions partiellement réunies, mais elle se trouve entravée par son impréparation politico-idéologique.

Impréparation !?

Cela peut sembler excessif, voire faux.

Si pourtant on y regarde de plus prés, on conviendra sans peine que :

a) bien des idées circulent.

b) elles ne sont pas toutes ordonnées au changement, à la révolution.

c) celles d'entre elles qui dominent le champ politique sont méme hostiles à tout changement.

d) aussi faut-il, non seulement, en promouvoir d'autres, mais aussi et surtout, construire leur hégémonie sur la société.

Qu'est-ce à dire ?

Cela signifie, sans recourir à l'endoctrinement, ni à l'embrigadement des esprits, faire des idées du changement la préoccupation du commun des hommes. Sans coercition, sans contrainte, en misant, non pas sur la puissance, mais simplement sur l'AUTORITÉ AFFECTIVO-INTELLECTUELLE.

Un tel processus a, sur une trentaine d'années, précédé la Grande révolution, la révolution bourgeoise. Il a, de méme, fallu des décennies de batailles d'idées, avant la toute première révolution socialiste de l'humanité.

Dans l'intervalle, la bourgeoisie a réformé, et méme révolutionné les idées et les esprits, décrochant la politique du droit divin, la morale de la religion, et Dieu méme des mystéres entretenus par les Églises, le clergé.

Tandis qu'en 1916, et donc la veille de la révolution, Lénine pense l'État et le pouvoir, prévisément dans L'État et la Révolution.

Tout cela montre que les questions décisives se pensent avant la prise de pouvoir, et que cette pensée ne se confond pas avec l'énonciation d'un programme.

Ce sont, de la sorte, les luttes d'idées qui peuvent contribuer à amenuiser la rigidité du dilemme entre résistance frontale et participation électorale.

Si l'on souscrit à cette hypothèse, la grande question revient à se demander comment, aujourd'hui, procéder pour construire une hégémonie politico-idéologique.

Faut-il, par exemple, parler au tout-venant, à la cantonade en quelque sorte, ou bien à un public ciblé et restreint, préalablement encarté par exemple ?

Il est certain qu'on n'a jamais tout le monde comme public-cible. N'empéche ! On peut, néanmoins, viser à ratisser large. Surtout dans une perspective de résidtance : un résistant, pour évoluer comme poisson dans l'eau, a besoin d'un vaste réseau de complicités impossible à faire reposer avantageusement, et uniquement sur ses seuls partisans attitrés. Aussi un climat d'ensemble propice à la résistance polymorphe s'impose-t-il.

Ce climat préparatoire nécessaire à la résistance l'est tout autant en matiére d'élection : quand le bulletin tombe dans l'urne, le vote est déjà accompli, à dire vrai. Et il l'est méme dés avant la campagne électorale. Dans un contexte où l'isoloir, pourtant censé protéger le vote des déshérités se laisse violer contre la pitance du jour obtenue en échange des bulletins des concurrents, le principe d'une longue préparation préalable constitue l'unique antidote, à l'échelle des individus : acquis à un courant d'opinion hégémonique donné, on se laissera difficilement circonvenir par la pression des besoins de toutes sortes.

Or, l'hégémonie n'est pas la dominance. Elle n'en appelle pas à la puissance, à la force : seulement à l'autorité qui s'efforce de convaincre, de persuader, voire de séduire.

L'hégémonie n'est pas une affaire de nombre. Du moins au départ. Mais elle finit par gagner en nombre, aprés coup, au fil de la campagne d'opinion.

On finira bien par s'aviser de ce que l'une des causes de nos piétinements actuels c'est précisément d'avoir affaire à un mouvement social plus spontané que produit par un intense courant d'opinion. Un mouvement social où le volontarisme semble bien l'emporter sur le construit.