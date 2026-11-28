Douala, 19 novembre 2026. La vente aux enchères de l’immeuble abritant le Djeuga Palace, au centre de Douala, aurait été conclue le 9 octobre 2026 à 11 h 04, pour un montant de 5,5 milliards de francs CFA, au profit de la société Petro Express.

C’est ce qu’indique Lazare ATOU, administrateur général du cabinet chargé de gérer les actifs résiduels de l’ex-Régifercam, dans un courrier adressé au ministre des Finances.

Le courrier, daté du 18 novembre et enregistré le lendemain au cabinet du ministre, retrace la chronologie de la procédure.

Une adjudication en quatre minutes

Selon le Cabinet ATOU, la vente avait été annoncée dans Cameroon Tribune les 9 septembre et 8 octobre 2026. L’adjudication devait s’ouvrir le 9 octobre à 11 heures. Quatre minutes plus tard, affirme Lazare ATOU, l’immeuble avait trouvé preneur.

L’administrateur général indique que les actes de vente ont été signés. Il cite, à l’appui de ses affirmations, une note du notaire Jean-Jacques MOUKORY EYANGO.

Un paiement « à verser », sans échéancier précisé

Sur le plan financier, le courrier introduit une nuance essentielle. Il précise que les 5,5 milliards de francs CFA sont « à verser au Trésor public », selon les modalités convenues entre les parties.

Le document ne précise ni le montant déjà encaissé, ni l’échéancier de paiement, ni les garanties assorties à la transaction.

Le foncier au centre du différend

L’affaire porte sur une parcelle de 10 704 mètres carrés, située au centre de Douala. Le Cabinet ATOU la rattache au titre foncier n° 2716/W, appartenant à l’ex-Régifercam.

Lazare Atou affirme qu’au cours de huit tentatives de médiation, le promoteur de l’hôtel aurait proposé la somme de 50 millions de francs CFA pour régulariser son occupation des lieux.

L’heure de la vente, point de contestation

L’heure de 11 h 04 constitue le cœur du dossier. Pour le Cabinet ATOU, la procédure engagée la veille par le promoteur est intervenue trop tard, alors que la vente était déjà conclue.

Le promoteur, de son côté, conteste cette lecture et estime que sa démarche aurait dû suspendre la procédure.

À ce stade, ni le ministère des Finances ni la justice ne se sont publiquement prononcés sur la validité définitive de l’adjudication, ni sur l’effectivité du versement des fonds au Trésor public.

Rappel des faits

- 9 septembre et 8 octobre 2026 : publication des annonces de vente dans Cameroon Tribune.

- 9 octobre 2026, 11 h 00 : ouverture prévue de l’adjudication.

- 9 octobre 2026, 11 h 04 : adjudication annoncée par le Cabinet ATOU au profit de Petro Express, pour 5,5 milliards de FCFA.

- 18 novembre 2026 : courrier de Lazare ATOU au ministre des Finances.

- 19 novembre 2026 : enregistrement du courrier au cabinet du ministre.