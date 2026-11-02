​En pleine ascension internationale, le chanteur et compositeur camerounais CYSOUL a franchi une nouvelle étape majeure dans sa carrière en décrochant le prestigieux trophée du Meilleur Artiste Masculin Afro-Urban lors de la cérémonie de la 15ème édition des Canal 2’Or, organisée ce samedi au Palais des Congrès de Yaoundé.

​Actuellement retenu en Europe pour sa tournée continentale, l'artiste n’a pas pu récupérer sa distinction en personne. C'est sa mère, Albertine à qui il consacre un titre vibrant dans son tout dernier opus qui est montée sur scène pour récupérer le prix en son nom.

Elle a exprimé la profonde gratitude de l'artiste envers son public, la communauté des « SOULDIERS », sans manquer d'adresser des remerciements au Tout-Puissant.

​Cette consécration survient dans une période particulièrement intense pour l'auteur-compositeur et producteur.

Dans la foulée d'une prestation remarquable à guichets fermés au Café de la Danse à Paris le 24 octobre dernier, la tournée européenne de Cysoul se poursuit à travers l'Hexagone avec deux dates clés :

6 novembre 2026 : Marseille

​7 novembre 2026 : Lyon.

​Porté par le succès critique et commercial de son nouvel album MORPHEUS, désormais disponible sur l'ensemble des plateformes de streaming musical, Cysoul confirme avec ce prix son statut de figure incontournable de la scène afro-urbaine contemporaine.