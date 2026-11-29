Une affaire foncière impliquant les communautés riveraines du Port autonome de Kribi suscite des interrogations. Selon des informations parvenues à notre rédaction, plus de 360 hectares seraient concernés par des revendications portées par les communautés légitimes de cinq villages voisins de la plateforme portuaire. Ces populations réclameraient une meilleure prise en compte de leurs droits et intérêts fonciers dans les opérations de rétrocession et d'attribution des terrains concernés.

Le dossier comporte également une dimension judiciaire. Notre rédaction a reçu copie d'un document intitulé « Mandat d'amener », daté du 19 novembre 2026 et présenté comme ayant été délivré par le parquet du Tribunal de grande instance du Mfoundi.

Le document évoque plusieurs présomptions d'infractions, notamment le faux et usage de faux en écriture publique et authentique, l'atteinte à la propriété foncière ainsi que l'abus de confiance. Les dispositions des articles 74, 205 et 318 du Code pénal, de même que la loi n° 80-22 du 14 juillet 1980 relative à la répression des atteintes à la propriété, y sont mentionnées.

Toutefois, la portée de cet acte judiciaire mérite d'être précisée. Un mandat d'amener constitue une mesure de procédure visant à faire comparaître une personne devant une autorité judiciaire. Il ne vaut ni déclaration de culpabilité ni condamnation. Les faits et accusations qui y sont évoqués restent donc à établir devant les juridictions compétentes.

À ce stade, notre rédaction ne dispose d'aucune décision judiciaire définitive confirmant la matérialité des infractions mentionnées. Elle ne dispose pas non plus d'éléments permettant d'établir un lien direct entre les actes évoqués dans le document et la totalité des parcelles faisant l'objet des revendications communautaires.

Au-delà de la procédure et des personnes citées, cette affaire remet au premier plan une question sensible : celle de la sécurisation des droits fonciers des populations locales dans un contexte marqué par le développement économique et immobilier autour du Port autonome de Kribi.

Une clarification des institutions compétentes, appuyée sur des documents administratifs et fonciers vérifiables, apparaît dès lors nécessaire pour dissiper les zones d'ombre et éviter que les tensions ne compromettent la paix sociale.

Dans l'attente d'éléments complémentaires, la prudence reste de mise. Les personnes éventuellement mises en cause bénéficient de la présomption d'innocence, tandis que les revendications des communautés riveraines doivent être examinées sur la base des pièces et actes fonciers disponibles.

À travers ce traitement, notre rédaction entend contribuer à l'établissement des faits, sans désigner de coupables ni anticiper les décisions de justice, sur un dossier dont les enjeux concernent directement les droits et les intérêts des populations riveraines de Kribi.