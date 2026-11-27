GRAND ENTRETIEN AVEC XAVIER LAGAF, DES SANS VISAS A LA TRANSMISSION DU MAKOSSA, UNE PASSION DEVENUE MISSION

Xavier Lagaf appartient à cette famille de musiciens pour lesquels l’art constitue autant une passion qu’un devoir de transmission. Issu de la prestigieuse école de Petit-Pays et de son mythique orchestre Les Sans Visas, cet ambassadeur du makossa camerounais a puisé dans les enseignements de son mentor la rigueur, l’humilité et la discipline qui caractérisent aujourd’hui son parcours artistique. Installé en Europe, Xavier Lagaf est depuis des mois sur la scène musicale avec une ambition renouvelée, celle de redonner au makossa ses lettres de noblesse et de réconcilier les nouvelles générations avec les grandes mélodies du patrimoine camerounais. A travers son projet Inondations de décibels, il revisite les œuvres de nos illustres devanciers, notamment Nguéa La Route et Émile Kangue, tout en leur apportant une coloration musicale contemporaine. Loin de se complaire dans la nostalgie, l’artiste entend faire du passé un formidable tremplin vers l’avenir.

C’est avec une remarquable simplicité, une liberté de ton et cette pointe d’humour qui lui est propre que Xavier Lagaf a accepté de se confier à Afriksurseine. De son enfance à ses premiers émois musicaux, de sa rencontre providentielle avec Petit-Pays à son expérience européenne, de ses convictions spirituelles à ses inquiétudes sur le devenir de la musique camerounaise, l’artiste nous entraîne dans les coulisses de son existence et de son laboratoire de création. Un entretien marqué par la sincérité, de reconnaissance et d’espérance, qui nous invite également à réfléchir sur notre responsabilité pour la sauvegarde et le rayonnement de notre patrimoine culturel. Nous vous invitons à découvrir Xavier Lagaf, l’homme derrière la voix, le mélomane derrière l’artiste et le passionné derrière cette noble ambition de faire résonner le makossa au-delà des frontières et des générations. Lisez plutôt.

Pour commencer, pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs, nous parler de votre enfance et nous expliquer comment la musique est entrée dans votre vie jusqu’à devenir une véritable vocation ?

Xavier Lagaf – Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d’abord à vous remercier de m’offrir cette belle opportunité de me présenter à votre lectorat, à mon public et à tous les mélomanes qui accompagnent mon aventure musicale. Je suis Xavier Lagaf, artiste camerounais issu du mythique et inégalable orchestre Les Sans Visas de Petit-Pays. Je viens d’une grande famille et j’ai le bonheur d’être à la fois le petit frère et le grand frère de dix frères et sœurs. J’ai malheureusement perdu ma mère à l’âge de huit ans. J’ai ensuite été élevé par l’épouse de mon père, maman Jeannette, une femme admirable qui a pleinement assumé son rôle de mère auprès de moi et à laquelle je voue une profonde reconnaissance.

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, la musique n’était pas ma première passion. Durant mon enfance, je rêvais davantage de football que de scène musicale. Mon grand frère, aujourd’hui pasteur protestant à Yaoundé, nourrissait en revanche un véritable amour pour la musique. Un jour, alors que j’étais allé l’écouter chanter à l’occasion d’une kermesse organisée dans son collège à Ngaoundéré, j’ai été profondément impressionné par l’effet que sa voix produisait sur le public. Les gens dansaient, manifestaient leur joie et semblaient transportés par sa prestation. Dans mon esprit d’enfant, je me suis alors dit que j’aimerais, moi aussi, être capable de procurer autant de bonheur aux autres. Mais cette révélation fut momentanément éclipsée par ma passion pour le football. À la maison, nous disposions d’une importante collection de disques, car mon père, que j’ai malheureusement perdu en 2014, était lui-même un grand amoureux de la musique. J’ai donc grandi dans un environnement où les mélodies occupaient une place privilégiée. C’est véritablement à mon arrivée à Douala que j’ai abandonné le football pour me consacrer à la musique. La découverte de l’album Koma de Petit-Pays a constitué un véritable déclic artistique. Cet album a éveillé en moi quelque chose de profond et a progressivement orienté le cours de mon existence.

Votre parcours artistique est notamment lié à l’univers de Petit-Pays et de son célèbre orchestre Les Sans Visas. Qu’avez-vous retenu de cette expérience ?

Xavier Lagaf – Mon passage au sein des Sans Visas demeure l’une des expériences les plus enrichissantes et les plus déterminantes de mon existence artistique. J’y ai appris que le talent, aussi exceptionnel soit-il, ne suffit pas pour construire une carrière durable. Il faut constamment travailler, se remettre en question, repousser ses propres limites et ne jamais se reposer sur ses lauriers. Petit-Pays nous a inculqué une véritable discipline artistique. Il nous a appris que la réussite ne s’obtient ni dans la vantardise, ni dans la roublardise, encore moins dans la facilité, mais dans la persévérance, la rigueur, l’humilité et le respect du métier. L’artiste doit comprendre que derrière les applaudissements, les lumières de la scène et la reconnaissance du public se cachent d’innombrables heures de travail et de sacrifices. Les Sans Visas ont été pour moi une véritable académie musicale, une école de la vie et du professionnalisme. Pour tous ces enseignements qui continuent de guider mes pas aujourd’hui, je ne cesserai jamais de remercier celui que je considère affectueusement comme mon papa artistique, Petit-Pays.

Quelles rencontres ont été déterminantes dans votre carrière ?

Xavier Lagaf – Indubitablement, la rencontre la plus déterminante de ma carrière reste celle avec Monsieur Petit-Pays. Il occupe dans mon existence une place qui dépasse largement le cadre des relations professionnelles. Je le considère véritablement comme un père. Lorsqu’il m’a accueilli, j’étais encore très jeune et je n’avais même pas véritablement l’âge requis pour exercer ce métier dans toutes ses dimensions. Pourtant, il a cru en moi, m’a ouvert les portes de son univers artistique et m’a accueilli comme son propre fils. Il a mis à ma disposition les moyens nécessaires pour me permettre d’apprendre, de progresser et de devenir l’artiste que je suis aujourd’hui. Dans la vie d’un artiste, certaines rencontres changent définitivement le cours du destin. Petit-Pays représente pour moi cette rencontre providentielle. Je lui dois une grande partie de mon éducation musicale, de ma philosophie artistique et de cette exigence professionnelle qui m’accompagne depuis mes débuts. La reconnaissance est une valeur fondamentale et je tiens à honorer publiquement celui qui m’a donné l’opportunité de faire entendre ma voix.

Comment avez-vous vécu votre évolution artistique depuis le Cameroun jusqu’à votre installation en Europe ?

Xavier Lagaf – Il faut reconnaître qu’avoir appartenu aux Sans Visas de Petit-Pays a constitué une chance exceptionnelle pour mes débuts dans le métier. À notre époque, les répétitions commençaient à neuf heures du matin et se poursuivaient jusqu’à vingt heures, avec seulement quelques pauses. Nous étions soumis à une discipline extrêmement rigoureuse qui nous obligeait à rechercher constamment l’excellence. Cette formation intensive nous a permis d’acquérir une remarquable maîtrise de la scène, au point de devenir de véritables spécialistes des prestations en live. Nous apprenions à communier avec le public, à maîtriser nos instruments, nos voix, nos déplacements et à donner le meilleur de nous-mêmes dans toutes les circonstances. Mon installation en Europe m’a ensuite permis de découvrir d’autres méthodes de travail, d’autres approches de la production musicale et de nouvelles sensibilités artistiques. J’ai enrichi mon univers sans jamais renoncer à mon identité culturelle. Je reste profondément camerounais dans mon expression musicale, même lorsque j’explore de nouvelles possibilités sonores. Aujourd’hui, j’essaie de faire dialoguer l’expérience acquise au Cameroun avec les connaissances développées en Europe. Cette évolution, je la dois à la grâce de Dieu, mais également à la fidélité de mes admirateurs, que j’appelle affectueusement « mon peuple ».

Vous avez récemment renoué avec l’actualité musicale à travers plusieurs chansons appréciées depuis des mois. Comment accueillez-vous les réactions du public, particulièrement celles des Camerounais de la diaspora qui retrouvent dans votre musique les sonorités du makossa traditionnel ?

Xavier Lagaf – Les réactions du public sont absolument magnifiques et particulièrement encourageantes. Elles constituent pour moi une véritable source de motivation et une récompense inestimable après les longues heures consacrées à la création musicale. Je compare souvent cette satisfaction à celle d’un agriculteur qui, après avoir travaillé sa terre, semé ses graines et entretenu ses cultures, arrive finalement au marché et réussit à vendre toutes ses tomates. Il éprouve naturellement une immense joie, car il constate que le fruit de son travail répond aux attentes des consommateurs. Il en va de même pour un artiste lorsque ses chansons trouvent un écho favorable auprès du public. Pour les Camerounais de la diaspora, les sonorités du makossa traditionnel possèdent également une dimension affective. Elles réveillent des souvenirs, rappellent les années d’enfance, les ambiances familiales et les moments de bonheur vécus au pays. La musique possède cette faculté extraordinaire d’abolir les distances et de rapprocher les hommes de leurs racines. Lorsque je constate que mes chansons procurent de telles émotions, je me sens davantage investi dans ma mission artistique. La satisfaction du public nourrit mon inspiration et m’encourage à poursuivre mes recherches musicales.

Derrière chaque belle chanson se cachent des heures de réflexion, de recherche, de composition et parfois de doute. Comment travaillez-vous concrètement ?

Xavier Lagaf -J’aimerais bien vous dévoiler l’ensemble de mes méthodes de travail, mes techniques de composition et les petites stratégies qui accompagnent mes créations. Mais je suis également un grand amateur de Coca-Cola et j’ai remarqué que, malgré la renommée mondiale de cette boisson, sa formule de fabrication demeure jalousement gardée. Permettez-moi donc, avec un peu d’humour, de préserver moi aussi quelques secrets de mon laboratoire musical. Plus sérieusement, je travaille énormément. La création artistique exige de la patience, de la concentration, de la recherche et une grande disponibilité intellectuelle. Une chanson peut sembler simple lorsqu’elle arrive aux oreilles du public, alors qu’elle a parfois nécessité de longues heures de réflexion, d’expérimentation et de perfectionnement. Je suis particulièrement exigeant envers moi-même. Je recherche constamment de nouvelles sonorités, de nouvelles harmonies et des possibilités d’enrichir mes compositions. Je préfère laisser le public découvrir le résultat de mes recherches plutôt que de lui révéler tous les secrets de fabrication. Mais retenez simplement une chose, je travaille dur, très dur.

Où puisez-vous votre inspiration ?

Xavier Lagaf – Ma première source d’inspiration demeure Dieu. Je crois profondément que certaines mélodies nous sont offertes par une force qui dépasse notre propre compréhension. Il m’arrive très souvent de recevoir des inspirations musicales pendant mon sommeil. Au milieu de la nuit, une mélodie, une phrase ou une chanson entière peut surgir dans mes rêves. Je suis alors obligé de me réveiller immédiatement pour enregistrer cette inspiration avant de me rendormir. Si je commets l’erreur d’attendre le lendemain matin, elle risque de disparaître, comme l’eau qui s’évapore sous les rayons du soleil. Ces instants sont particulièrement précieux pour moi. Ils me rappellent que la création artistique comporte une part de mystère. L’artiste doit savoir rester attentif à cette petite voix intérieure qui lui murmure des mélodies lorsque le monde semble plongé dans le silence. Mon inspiration se nourrit également de l’existence, des émotions humaines et de cette relation particulière que j’entretiens avec mon public. Mais au-dessus de tout cela, je demeure convaincu que Dieu est le premier architecte de mon inspiration.

Comment parvenez-vous à concilier les exigences de la création musicale avec les réalités de votre vie quotidienne en Occident ?

Xavier Lagaf – Ma principale responsabilité en Europe consiste à prendre soin de mes enfants et à leur offrir les conditions de vie dont je n’ai malheureusement pas toujours bénéficié durant mon enfance. Leur épanouissement, leur éducation et leur avenir constituent pour moi des préoccupations essentielles. Pour le reste, je remercie Dieu, car je ne manque de rien, si ce n’est peut-être de temps. La musique occupe une place considérable dans mon quotidien. Je suis constamment en train de réfléchir, de rechercher, d’expérimenter et de créer dans ce que j’appelle affectueusement mon laboratoire musical. La difficulté consiste donc essentiellement à trouver un équilibre entre mes responsabilités familiales et les exigences de mon métier. Mais lorsqu’on exerce une activité que l’on aime profondément, le travail cesse parfois d’être une contrainte pour devenir une forme d’accomplissement personnel. La musique et mes enfants constituent aujourd’hui deux grandes raisons de me surpasser. Je souhaite laisser à mes enfants un héritage dont ils pourront être fiers, aussi bien sur le plan humain que sur le plan artistique.

Vous avez choisi de revisiter certaines œuvres du patrimoine musical camerounais, notamment celles de Mama Nguéa, également connue sous le nom de Nguéa La Route, ainsi que des chansons d’Émile Kangue. Pourquoi ce choix artistique ?

Xavier Lagaf – On dit souvent que lorsqu’on ne sait plus exactement où l’on va, il est parfois nécessaire de revenir à son point de départ. Cette philosophie résume parfaitement ma démarche artistique. Le makossa traverse depuis plusieurs années une période délicate. Nos grandes figures musicales ont accompli un travail extraordinaire, mais elles vieillissent et certaines nous ont malheureusement quittés. La nouvelle génération, malgré ses talents, doit encore fournir davantage d’efforts pour maintenir ce patrimoine au niveau de compétitivité qu’il avait autrefois sur la scène internationale. Pendant longtemps, certains observateurs sont même allés jusqu’à annoncer la mort du makossa. Personnellement, je refuse de souscrire à cette vision pessimiste. Un patrimoine musical aussi riche ne disparaît pas du jour au lendemain. Il a simplement besoin d’être entretenu, renouvelé, modernisé et transmis. C’est à partir de ces observations que j’ai imaginé un projet intitulé Inondations de décibels. Il consiste à revisiter certains grands succès de notre patrimoine musical, tout en les associant à mes nouvelles créations. Mon ambition est de faire dialoguer les différentes générations du makossa, de redonner une nouvelle jeunesse à des œuvres qui ont marqué notre histoire et de proposer au public une musique camerounaise capable de rivaliser avec les productions contemporaines. Pour être entendu aujourd’hui, il faut non seulement proposer des chansons de qualité, mais également rechercher l’excellence dans les arrangements, la production sonore et l’identité artistique. C’est la mission que je me suis assignée pour le makossa et pour mon pays d’origine, le Cameroun.

S’agit-il d’un hommage à ces grandes figures, d’une volonté de préserver notre mémoire musicale ou d’une manière de faire découvrir ces œuvres aux nouvelles générations ?

Xavier Lagaf – Il s’agit effectivement de toutes ces dimensions réunies. Je trouve que nous ne rendons pas suffisamment hommage aux bâtisseurs du makossa et, plus généralement, aux grandes figures de la musique camerounaise. Ces hommes et ces femmes ont consacré leur existence à la construction d’un patrimoine qui fait aujourd’hui partie intégrante de notre identité nationale. Ils ont porté les couleurs du Cameroun bien au-delà de nos frontières, parfois dans des conditions extrêmement difficiles, avec des moyens techniques qui n’étaient pas comparables à ceux dont nous disposons aujourd’hui. Nous avons donc envers eux un véritable devoir de mémoire et de reconnaissance. A travers mon travail, je souhaite devenir une passerelle entre les générations. Je voudrais permettre aux jeunes de découvrir ces mélodies qui ont bercé leurs parents et leurs grands-parents, tout en leur démontrant que le makossa possède encore une extraordinaire capacité de renouvellement. Il y a eu des artistes de makossa, il y en a encore aujourd’hui et il y en aura demain. Notre responsabilité consiste à entretenir cette flamme afin qu’elle ne s’éteigne jamais. Une nation qui abandonne son patrimoine musical risque de perdre une partie essentielle de sa mémoire collective.

Comment apportez-vous votre propre signature artistique à des chansons déjà célèbres, tout en respectant leur identité originelle et les droits de leurs créateurs ?

Xavier Lagaf – Cette démarche artistique trouve en grande partie son origine dans ma longue traversée du désert, une période d’environ dix années durant laquelle j’ai exploré d’autres dimensions de l’univers musical. J’ai notamment exercé pendant huit ans comme disc-jockey dans des établissements de nuit européens et africains. Cette expérience m’a énormément enrichi. Elle m’a permis d’observer les comportements du public, de comprendre ses attentes, de découvrir les sonorités qui provoquent des émotions particulières et d’analyser les éléments qui permettent à une chanson de traverser les générations. Etre disc-jockey, ce n’est pas simplement enchaîner des morceaux. C’est également apprendre à écouter le public, à comprendre les atmosphères, à maîtriser les transitions musicales et à saisir les subtilités rythmiques qui permettent de maintenir une communion avec les mélomanes.

L’audace de mes créations actuelles résulte donc de cette combinaison entre mon expérience de mélomane, mon parcours d’artiste chanteur, mes années de disc-jockey et ma réflexion personnelle sur l’évolution de la musique. Revisiter une œuvre ne devrait jamais signifier effacer son identité ou s’approprier le génie de son créateur. Il s’agit plutôt de trouver un équilibre entre la fidélité à l’esprit originel de la chanson et l’apport d’une sensibilité artistique nouvelle. La reconnaissance de la paternité des œuvres et le respect des droits de leurs créateurs demeurent également des principes essentiels dans toute démarche de réadaptation musicale.

Le makossa a connu des heures de gloire exceptionnelles grâce à des artistes qui ont fait rayonner le Cameroun dans le monde. Aujourd’hui, dans un univers musical dominé par de nouvelles tendances africaines et internationales, quelle place pensez-vous que ce patrimoine peut encore occuper ?

Xavier Lagaf – Je reste profondément convaincu que le makossa n’a pas perdu sa place dans le paysage musical international. Il possède une richesse mélodique, une profondeur rythmique et une identité sonore suffisamment fortes pour continuer à séduire les mélomanes du monde entier. Le véritable problème réside, selon moi, dans l’insuffisance du soutien que nous accordons à notre propre culture. J’ai parfois le sentiment que les Camerounais ne manifestent pas suffisamment d’attachement à leur patrimoine musical. Nos artistes évoluent dans un environnement où les structures d’accompagnement, de promotion et de financement demeurent insuffisantes, aussi bien au Cameroun qu’à l’étranger. Beaucoup d’artistes éprouvent d’énormes difficultés à vivre convenablement de leur métier. Ceux qui parviennent à obtenir quelques prestations se retrouvent souvent dans des manifestations communautaires organisées par des associations ou des tontines. Ces initiatives ont certes leur utilité, mais elles ne peuvent se substituer à une véritable industrie musicale professionnelle, capable d’organiser des concerts d’envergure et d’offrir aux artistes des perspectives de développement.

Pendant ce temps, nous voyons d’autres communautés africaines remplir de grandes salles de spectacle, soutenir massivement leurs artistes et contribuer à leur rayonnement international. Cette différence devrait nous interpeller collectivement. Pourquoi la musique camerounaise, qui a autrefois fait danser le monde entier, ne bénéficierait-elle pas aujourd’hui d’une mobilisation comparable ? Nous devons apprendre à valoriser nos artistes, à investir dans notre culture, à professionnaliser davantage l’organisation des spectacles et à développer de véritables stratégies de promotion musicale. Le makossa n’a pas besoin de compassion, il a besoin d’engagement, de considération et d’investissements. J’aurais encore énormément de choses à dire sur cette question, mais comme le rappelaient avec sagesse nos ancêtres, trop parler, c’est aussi une maladie. Je préfère donc continuer à travailler et laisser mes productions musicales témoigner de mon engagement.

Pour conclure cet entretien, quel message souhaitez-vous adresser à nos lecteurs et à votre public ?

Xavier Lagaf – Je voudrais tout d’abord remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui consacreront une partie de leur précieux temps à la lecture de cet entretien. Leur intérêt pour mon parcours et pour la musique camerounaise constitue déjà une belle marque de considération. A mon public, à cette grande famille que j’appelle affectueusement « mon peuple », je souhaite exprimer toute ma gratitude. Sans sa fidélité, ses encouragements et son affection, mon inspiration ne serait certainement pas aussi abondante. Un artiste peut posséder une belle voix et de magnifiques compositions, mais c’est le public qui donne véritablement une âme à son œuvre. Je voudrais également inviter les Camerounais, où qu’ils se trouvent dans le monde, à continuer d’aimer, de soutenir et de valoriser leur patrimoine culturel. Nous possédons une richesse musicale exceptionnelle dont nous devons être fiers et que nous avons le devoir de transmettre aux générations futures. Que Dieu protège chacun de mes admirateurs, qu’il leur accorde la santé, la paix et une longue vie, car nous avons encore un très beau et très long chemin à parcourir ensemble. De nouvelles aventures musicales nous attendent, de nouvelles mélodies viendront enrichir notre histoire commune et, aussi longtemps que Dieu me prêtera vie, je continuerai à mettre mon inspiration au service du makossa et de mon peuple. Vive la musique camerounaise, vive le makossa et que Dieu bénisse le Cameroun.