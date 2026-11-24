Il existe un corps de métier dans l’industrie du divertissement camerounais en diaspora dont on apprécie le travail sans jamais véritablement l’honorer : les photographes et les vidéastes.

Ils comptent parmi les prestataires les plus influents de nos événements, car leur impact est à la fois immédiat et durable.

Ils sont les véritables éditeurs de nos soirées mondaines. Ils permettent aux événements d’entrer dans l’histoire et aux invités d’entrer dans la légende.

Leur présence contribue même à cette culture de l’élégance qui caractérise nos soirées. Combien de dames investissent dans de somptueuses toilettes et combien de gentlemen soignent leur apparence, sachant que leurs images feront le tour des réseaux sociaux ?

Leur travail constitue également un puissant outil de promotion pour les organisateurs. Une belle image peut vendre la prochaine édition bien mieux qu’une campagne publicitaire.

L’organisateur crée l’événement, l’artiste lui donne du rythme, l’animateur lui donne de la vie, mais le photographe et le vidéaste lui donnent l’éternité.

Ils méritent davantage de reconnaissance, de considération et une rémunération à la hauteur de leur contribution.

À tous les photographes et vidéastes de notre diaspora, vous n’êtes pas de simples prestataires. Vous êtes les chroniqueurs de notre vie mondaine et les gardiens de notre mémoire collective.

Lorsque les lumières s’éteignent, que la musique s’arrête et que les invités rentrent chez eux, votre œuvre continue de faire vivre l’événement.

Vous en êtes la signature indélébile.