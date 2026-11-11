Un nom, une communauté, une force de mobilisation. Vendredi 6 novembre 2026, à Groslay, près de Sarcelles, Flore de Lille a une nouvelle fois rassemblé autour de son TSUNAMI. Dans le paysage très disputé des soirées africaines en région parisienne, celle que l’on surnomme « la Maffo des abeilles » affirme son empreinte.

Cette mobilisation se prépare bien avant l’ouverture des portes. Sur les réseaux sociaux, Flore de Lille occupe le terrain, entretient les échanges et fait circuler l’information. De l’Europe à l’Afrique, jusqu’en Amérique, sa communication trouve des relais. Les réservations affluent, les espaces se disputent et l’attente grandit. À ses côtés, Guy Metang apporte son expérience des grands rendez-vous et sa connaissance du milieu événementiel parisien.

Au fil des années, Flore de Lille a construit davantage qu’une audience : une relation avec son public. Son charisme, son énergie et son sens du contact attirent au-delà du cercle de ses fidèles. Curieux, anonymes, acteurs culturels et figures de la diaspora se retrouvent autour d’une même envie : faire la fête et partager un moment de chaleur humaine.

Le TSUNAMI constitue aussi un espace de rencontres économiques. MIMILAJOIE, venue de Chine présenter ses marchandises, profite de ce rassemblement pour exposer ses produits.

Des personnalités de la diaspora, à l’image du président AMOT, ont également apporté leur soutien au rendez-vous. La fête devient ainsi une vitrine où se croisent artistes, entrepreneurs et public.

Sur scène, la programmation donne du relief à cette ambition. BEN ZIGNA, fidèle du TSUNAMI, répond une nouvelle fois présent. SERGEO POLO, invité vedette de cette édition, et KATINO, forte de son expérience, viennent enrichir l’affiche et nourrir cette communion musicale.

Dans un secteur où la concurrence est vive et les attentes élevées, organiser reste une prise de risque. Il faut transformer la visibilité en présence, les annonces en spectacle et les promesses en souvenirs. À Groslay, Flore de Lille a porté cette ambition avec détermination : offrir à la diaspora une soirée de joie, de retrouvailles et de convivialité.

Le TSUNAMI 2026 vient ainsi inscrire une nouvelle page dans le parcours de sa promotrice et dans la vie culturelle africaine en région parisienne. Une célébration portée par la musique, mais aussi par ce besoin de se retrouver et de faire vivre, ensemble, une part de ses racines.

Le regard se tourne désormais vers la prochaine édition. Pour Flore de Lille, la Maffo des abeilles, le défi sera de prolonger cet élan et de donner à son public de nouvelles raisons de répondre présent.

Hilaire Sopie / Éditions SOPIEPROD Paris