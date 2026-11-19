À quelques pas du Vieux-Port, dans le calme de la rue de Noailles, le dimanche a le goût du Cameroun. Chez Amandine, au restaurant La Légende, les plats traditionnels prennent la place d’honneur. Ce jour-là, à notre table, c’est le taro qui donne le ton.

Installée ici depuis 2023, Amandine a fait de La Légende un lieu de rendez-vous. On y croise des habitués, des visiteurs de passage pour affaires et des curieux venus découvrir les saveurs camerounaises. Chaque dimanche, la carte donne une raison de revenir. Pour les uns, le taro rappelle les repas de famille. Pour les autres, c’est une première rencontre avec tout un pan de la cuisine du Cameroun.

C’est autour de ce plat que je retrouve Pierre Njanka Beaka. L’ancien footballeur a gardé cette simplicité qui rend la conversation facile et cette qualité d’écoute qui laisse à chacun le temps d’aller au bout de son idée. On parle affaires, on parle de fêtes, puis la discussion revient à Amandine et à la manière d’accompagner ses projets culturels à Marseille.

La restauratrice a déjà organisé deux grandes soirées africaines dans le Sud, avec des artistes comme Belka Tobis et Sisoul. Aujourd’hui, elle veut donner une plus grande ampleur à ces rendez-vous. À table comme sur scène, son ambition prend une forme concrète. Le dimanche, elle fait découvrir une recette. Le temps d’une soirée, elle réunit un public autour d’artistes qu’elle a choisi de faire venir.

Ce dimanche, nous étions venus pour un rendez-vous et un bon repas. Le taro a tenu sa promesse, et la conversation s’est prolongée bien au-delà de l’assiette. Bienvenue à La Légende, à Marseille.