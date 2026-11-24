Suspendu à deux reprises par la FECAFOOT dirigée par Samuel Eto’o, en juillet 2022 pour une durée de cinq ans, puis en août 2022 pour 14 matchs, l’ancien président de la Panthère du Ndé, Famawa, s’est retrouvé au cœur d’une polémique après la diffusion d’un audio devenu viral dans les médias.

Dans cet enregistrement, Faustin Ndomkeu le présentait comme le principal sponsor présumé de la corruption de juges du Tribunal arbitral du sport (TAS), une affaire qui aurait contribué, selon les accusations relayées, à une série de sanctions visant Samuel Eto’o et la FECAFOOT.

Homme d’affaires réputé proche du Secrétariat général de la présidence de la République (SGPR), Famawa sera opposé, lors de l’élection du 7 février, à Steve Mbienou, ancien patron de OneXBet et présenté comme un proche de Samuel Eto’o.

Certains observateurs voient dans cette confrontation une possible volonté de freiner l'ascension de Famawa vers le perchoir, une position qui pourrait lui conférer une influence institutionnelle supplémentaire et renforcer sa protection dans le monde des affaires.

Toutefois, cette lecture mérite d'être nuancée. Les mêmes interrogations pourraient également se poser concernant les intérêts et les ambitions de Steve Mbienou dans cette confrontation.

Simple bataille électorale ou prolongement des rivalités nées des affrontements entre Famawa et Samuel Eto’o ? Le scrutin du 7 février pourrait donner lieu à une nouvelle lecture des rapports de force entre les différents protagonistes.

Jules Famawa, l'homme qui achetait une boule de koki à 25 millions, a battu à plate couture Claude Feutheu du Djeuga Palace. Une victoire écrasante : 111 voix sur 113 !