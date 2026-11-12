Pour ses 10 ans, l'asbl Amucab (Association des Médecins Urgentistes Camerounais de Belgique et Sympathisants) a posé ses valises à Nivelles pour une soirée de gala festive et édulcorée.

L'évènement tant attendu et qui avait suscité beaucoup d'admiration au sein de la diaspora africaine en Belgique a pu réunir le 7 novembre dernier dans un hôtel huppé de la ville de Nivelles (province du Brabant Wallon en Région wallonne), une kyrielle d'invités venus des quatre coins du Plat Pays (Belgique).

Les différents invités ont pu se réunir autour de moments de convivialité, de discours de mobilisation et d'échanges sur le renforcement du rôle de l'Amucab comme plateforme de compétences, de formation et de coopération en médecine d'urgence.

En Belgique tout comme dans de nombreux pays africains où l'Amucab est très active, cette célébration de son dixième anniversaire restera longtemps gravée dans les mémoires, comme synonyme de fête et d'engagement pour les causes humanitaires nous a confié Alain Kwette, par ailleurs, responsable des Relations Publiques et Qualité de l'Asbl Amucab.

Au cours des prochaines semaines, a confié le président Magloire Mbeufet aux invités, l'Amucab présentera sa nouvelle vision pour la prochaine décennie.

Cet anniversaire a été l’occasion de revenir sur le chemin parcouru, de saluer l’engagement de celles et ceux qui ont contribué à cette dynamique et de se projeter ensemble vers les perspectives à venir.

Il faudra souligner que l’AMUCAB a pour mission générale de promouvoir la médecine d’urgence et d'améliorer les systèmes de santé entre la Belgique et l'Afrique (notamment au Cameroun).

Fondée en 2016, Amucab et sympathisants Asbl a plusieurs missions à son actif à l'instar de la mission pluridisciplinaire de Maroua, la mission de Mbouo au Cameroun, la mission de Burundi, etc.

Pour son nouveau cycle de développement à l’occasion de ses 10 ans, l'association a structuré ses actions autour de cinq ambitions clés (et de ses piliers historiques)

• Structurer : Consolider l’organisation, sa gouvernance interne et sa capacité d’action sur le terrain.

• Former : Développer des programmes structurés de formation continue en médecine d'urgence pour les professionnels de santé.

• Transmettre des compétences : Adapter les savoirs et les pratiques aux réalités locales des structures sanitaires.

• Mener des missions de terrain et de coopération : Intervenir directement sur le plan médical et humanitaire (notamment au Cameroun) pour renforcer les infrastructures d'urgence.

• Promouvoir la santé : Favoriser l'accès aux soins et soutenir les populations vulnérables

En 2025, AMUCAB & Sympathisants a eu l’honneur d’être distinguée par le comité scientifique du PALSA en remportant le 1er prix dans la catégorie des ONG œuvrant pour la santé en Afrique, lors d’une cérémonie officielle tenue à Yaoundé sous le haut patronage des autorités camerounaises.

(L'association représentée ici par: De gauche à droite : Alain KWETTE : Responsable des Relations Publiques et Qualité, au milieu : LE Président MAgloire MBEUFET. A droite : Francis LUENANG : secrétaire général de l'association)