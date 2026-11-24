Le suspense autour du contentieux né de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc sera bientôt levé. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a officiellement annoncé, ce lundi 23 novembre 2026, que sa décision sera rendue le lendemain, mardi 24 novembre, dans le courant de l’après-midi.

L’information a été communiquée aux différentes parties concernées, notamment la Fédération sénégalaise de football (FSF), à l’origine de l’appel, la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Saisi dans le cadre de cette procédure, le TAS doit désormais se prononcer sur le recours introduit par l'instance dirigeante du football sénégalais contre les deux institutions du football africain et marocain. Une décision particulièrement attendue, au regard des enjeux sportifs et institutionnels qui entourent ce dossier.

Dans son communiqué publié depuis Lausanne, le Tribunal arbitral du sport précise que sa décision sera rendue publique exclusivement à travers ses plateformes officielles. L’instance a, par ailleurs, annoncé la suspension de toute communication avec les médias sur cette affaire jusqu’à la publication de son verdict.

Après plusieurs mois d'attente et de procédure, les regards sont désormais tournés vers Lausanne. Ce mardi 24 novembre pourrait ainsi marquer un tournant décisif dans ce feuilleton judiciaire qui continue de retenir l'attention du football africain.