ESSTIC – 57ᵉ PROMOTION DE JOURNALISME : LE JOURNALISTE HILAIRE SOPIE PARTAGE SON EXPÉRIENCE AVEC LES ÉTUDIANTS

Par Junior King Ondoua | 10 octobre 2026

De la presse traditionnelle à l’intelligence artificielle, en passant par la révolution numérique, le journaliste camerounais Hilaire Sopie a partagé plus de vingt années d’expérience professionnelle avec les étudiants de l’École supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication (ESSTIC). Une rencontre riche en enseignements, placée sous le signe de la transmission, du partage d’expériences et de la réflexion sur l’avenir du journalisme.

Une rencontre entre expérience professionnelle et ambitions estudiantines

Quelques jours seulement après leur rentrée solennelle, les étudiants de première année de la 57ᵉ promotion de journalisme de l’ESSTIC ont eu le privilège d’échanger pendant près de deux heures avec le journaliste camerounais Hilaire Sopie, autour d’une thématique particulièrement actuelle : « Du média traditionnel à l’ère de l’intelligence artificielle ».

Organisée à l’invitation du professeur Olivier Bilé, cette rencontre a permis au promoteur des Éditions Sopie Prod de revenir sur les grandes mutations du métier de journaliste, en s'appuyant sur plus de vingt années de pratique professionnelle, aussi bien au Cameroun qu'en Europe.

Sous une autre approche, tout aussi évocatrice, « De la plume au smartphone », l'invité du jour a retracé l'évolution des outils, des méthodes et des exigences du journalisme, depuis les pratiques traditionnelles jusqu'aux nouvelles réalités imposées par le numérique.

D'entrée de jeu, Hilaire Sopie a rappelé les conditions dans lesquelles les journalistes exerçaient leur profession il y a une trentaine d'années, avant de mettre en évidence les profondes transformations intervenues avec l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux et des smartphones.

Il s'est particulièrement attardé sur les différentes étapes de la chaîne de production journalistique : la collecte de l'information, sa vérification, sa production, son édition, sa diffusion, l'interaction avec le public, la monétisation et l'archivage.

Face à lui, des étudiants attentifs, cahiers ouverts, prenant soigneusement des notes et préparant leurs questions pour mieux comprendre les exigences d'une profession en constante évolution.

Olivier Bilé et Hilaire Sopie : deux regards complémentaires sur le journalisme

L'un des moments forts de cette rencontre aura été la complémentarité des interventions entre le professeur Olivier Bilé et son invité.

Le premier, fort de son expérience académique et de sa connaissance des réalités camerounaises, a apporté un éclairage théorique et pédagogique aux échanges. Le second, s'appuyant notamment sur son parcours professionnel en France et sur son expérience de journaliste de la diaspora, a enrichi le débat par des exemples concrets tirés du terrain.

Une véritable passerelle entre l'enseignement universitaire et les réalités de la pratique professionnelle.

Hilaire Sopie a particulièrement insisté sur la nécessité, pour les futurs professionnels de l'information, de développer des compétences multimédias.

À ses yeux, le journaliste de demain doit être capable d'écrire, de filmer, de photographier, de monter des contenus audiovisuels et de maîtriser les nouveaux canaux de diffusion, sans jamais sacrifier les principes fondamentaux de son métier.

Son message est sans équivoque : la technologie doit être au service du journalisme, et non l'inverse.

Intelligence artificielle : un débat passionnant avec les étudiants de troisième année

Pas de répit pour le promoteur des Éditions Sopie Prod !

À peine la première rencontre achevée, le journaliste a poursuivi son exercice de transmission dans un autre bâtiment de l'établissement, cette fois devant les étudiants de troisième année de journalisme.

Après une introduction du professeur Olivier Bilé, appelé à rejoindre ses autres obligations académiques, Hilaire Sopie s'est retrouvé face à un auditoire déjà familiarisé avec les exigences du métier et particulièrement intéressé par les questions liées à l'avenir de la profession.

Au cœur des échanges : l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la production de l'information et les défis éthiques qu'elle soulève.

Les débats ont été particulièrement nourris. Chaque intervention témoignait de l'intérêt des étudiants pour cette technologie qui bouleverse progressivement les pratiques professionnelles.

Certains apprenants ont notamment évoqué le cas de l'écrivain canado-haïtien Thélyson Orélien et de son roman C'était ça ou mourir, retiré de la sélection du prix Goncourt à la suite d'accusations portant sur une utilisation importante de l'intelligence artificielle dans sa rédaction.

Cet exemple a permis d'élargir la réflexion aux questions d'authenticité, de propriété intellectuelle, de responsabilité éditoriale et de crédibilité des contenus produits à l'aide de l'IA.

Face à cette avalanche de questions, Hilaire Sopie a privilégié une approche pragmatique, invitant les futurs journalistes à ne pas considérer l'intelligence artificielle comme une menace systématique, mais plutôt comme un outil dont l'utilisation exige discernement et responsabilité.

« On ne peut pas l'éviter, il faut juste en faire bon usage », a-t-il déclaré.

Une manière de rappeler que, malgré les progrès technologiques, l'esprit critique, le jugement humain et la vérification des faits demeurent irremplaçables.

« Monsieur, est-ce que le journalisme n'est pas un métier ingrat ? »

Cette interrogation, formulée par une étudiante, a donné une nouvelle orientation aux échanges.

Au-delà des considérations techniques et technologiques, les apprenants ont souhaité comprendre les réalités économiques et sociales de la profession.

Peut-on véritablement vivre du journalisme ? Comment assurer sa stabilité financière sans compromettre son indépendance ? Quelles perspectives s'offrent aux jeunes diplômés dans un environnement médiatique de plus en plus concurrentiel ?

Autant de préoccupations auxquelles Hilaire Sopie a répondu en s'appuyant sur son propre parcours.

Il a notamment évoqué plusieurs possibilités de diversification des revenus : la publicité, le sponsoring, les partenariats, les newsletters et le développement de projets éditoriaux indépendants.

Mais au-delà des opportunités économiques, il a insisté sur une exigence fondamentale : savoir gagner sa vie grâce au journalisme sans jamais vendre son indépendance éditoriale.

Le journaliste a également partagé son expérience de professionnel installé dans la diaspora, expliquant comment il a progressivement su transformer l'éloignement géographique en un véritable atout professionnel.

Aujourd'hui, Hilaire Sopie intervient comme correspondant permanent de CRTV Sports & Entertainment, notamment dans la matinale et dans l'émission Fou-Fou-Foot, présentée par son confrère Raphaël Nkoa.

Une expérience qui illustre les nouvelles possibilités offertes aux journalistes africains désireux de développer leur carrière au-delà des frontières nationales.

Vérifier avant de publier : une leçon essentielle de journalisme

Pour conclure ses échanges, Hilaire Sopie a proposé aux étudiants un exercice pratique directement inspiré des réalités du journalisme numérique.

Le scénario était simple, mais particulièrement révélateur :

« Imaginez une vidéo de 30 secondes qui circule sur WhatsApp et prétend montrer un événement grave à Douala. Un compte TikTok affirme que les faits se sont produits aujourd'hui, un blog reprend l'information et Facebook s'enflamme. Vous êtes journaliste de permanence. Que faites-vous pendant les 30 prochaines minutes ? »

La question a immédiatement suscité des réactions contrastées.

D'un côté, certains étudiants envisageaient une publication rapide afin de répondre à l'urgence de l'actualité. De l'autre, plusieurs défendaient la nécessité de prendre le temps de vérifier les faits avant toute diffusion.

L'exercice a permis au journaliste de rappeler les fondamentaux de la profession : identifier l'origine d'une information, vérifier l'authenticité des images, confronter les sources, contextualiser les faits et ne publier que les éléments suffisamment établis.

Dans un environnement où une simple vidéo peut devenir virale en quelques minutes, cette démarche constitue un rempart essentiel contre la désinformation.

L'information ne doit jamais être sacrifiée sur l'autel de la rapidité.

« Ne cherchez pas seulement à devenir des journalistes connus, mais des journalistes crédibles »

Devant des étudiants attentifs et manifestement déterminés à embrasser ce métier exigeant, Hilaire Sopie a conclu son intervention par un message fort, qui résonne comme une véritable leçon de déontologie professionnelle :

« Ne cherchez pas seulement à devenir des journalistes connus. Cherchez à devenir des journalistes crédibles. Dans le monde numérique, la visibilité peut se construire en quelques jours ; la crédibilité, elle, demande des années. Et elle peut se perdre en quelques secondes. »

Des paroles qui résument à elles seules l'essentiel de cette rencontre : au-delà de la maîtrise des technologies, de la recherche de visibilité ou des ambitions personnelles, le journaliste doit demeurer un professionnel responsable, attaché à la vérité, à la rigueur et au respect de son public.

Car les étudiants qui se préparent aujourd'hui à entrer dans la profession auront demain la lourde, mais noble responsabilité d'informer avec justesse, honnêteté et discernement.

L'ESSTIC, une école ouverte aux réalités du monde professionnel

Cette journée d'échanges avec Hilaire Sopie illustre une nouvelle fois l'importance du rapprochement entre les institutions de formation et les professionnels expérimentés des médias.

En ouvrant ses portes à des journalistes de terrain, l'ESSTIC, établissement de référence dans la formation aux métiers de l'information et de la communication au Cameroun et dans la sous-région, offre à ses étudiants l'occasion de confronter les enseignements théoriques aux réalités concrètes de la profession.

Cette démarche contribue à enrichir leur formation, à élargir leurs perspectives et à mieux les préparer aux transformations du paysage médiatique contemporain.

Pour ces futurs journalistes, la rencontre aura également permis de découvrir d'autres horizons professionnels, notamment les possibilités d'exercer dans la diaspora et de construire une carrière internationale.

Au terme de cette journée riche en échanges, une conviction demeure : si les outils du journalisme évoluent, ses valeurs fondamentales, elles, doivent rester intactes.

Et c'est précisément cette exigence de crédibilité, de responsabilité et de professionnalisme que Hilaire Sopie aura tenu à transmettre à la nouvelle génération.