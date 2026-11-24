Longtemps considérée comme la chasse gardée du parti au pouvoir, l'élite RDPC de l'arrondissement de Bayangam fait désormais face à une adversité redoutable avec l'enrichissement de l'espace politique par le PCRN, qui entend implémenter un modèle de développement économique basé sur la valorisation de l'immense potentiel de la commune.

Conduit par Albin Michel Njilo, le parti Camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN ) mise sur l'éducation et la sensibilisation des populations à l'incapacité de l'élite RDPC, qui contrôle l'appareil politique et législatif local, à utiliser les ressources disponibles pour améliorer la qualité de vie des populations.

Le PCRN et ses représentants, conscients de la machine à fraude du RDPC lors des précédentes élections, passent au peigne fin tous les mécanismes que les élites RDPC pourraient utiliser dans les bureaux de vote. Leur détermination fait redouter un climat crisogène, à l'image de ce qui avait été vécu dans le Noun lors des élections de 2020. Trois personnes avaient été tuées dans des affrontements entre militants pendant le dépouillement des votes.

« Des jeunes, qu’on soupçonnait d’être des partisans du RDPC, ont débarqué pour créer le trouble dans un bureau de vote où les suffrages étaient favorables au parti concurrent, l’UDC. Une bagarre générale a déclenché, entraînant la mort de trois personnes », expliquait une source à Cameroon-Info.Net.

Le mot d'ordre sera : voter et surveiller les votes.

Cette démarche structurée du PCRN s’inscrit dans la droite ligne de la dynamique impulsée par son leader, Cabral Libii, qui est probablement, sur le plan idéologique et politique, l’homme le plus structuré et influent de ces dix dernières années au Cameroun, à en croire le docteur Roger Etoa, qui explique comment Cabral a lancé le mouvement des 11 millions d’électeurs pour l’inscription massive, le vote massif et la surveillance du vote. Pendant ce temps, d’autres acteurs politiques privilégiaient la réforme du Code électoral.

« Aujourd’hui, tout le monde a abandonné ça et l’a rejoint », dit-il, avant de poursuivre :

« Cabral Libii a prôné la participation aux élections pour aller faire bouger les lignes à l’Assemblée nationale et dans les communes. D’autres acteurs disaient que ça ne servait à rien. Cabral était même moqué à l’Assemblée nationale, au motif qu’il ne faisait bouger aucune ligne et qu’il valait mieux se concentrer sur la chasse au lion et laisser les petits gibiers. Aujourd’hui, tout le monde chasse les strapontins.

Cabral a lancé l’idée du fédéralisme communautaire. D’abord violemment attaquée, cette idée est aujourd’hui au cœur de débats qui prennent de l’ampleur sur la préservation des droits des peuples autochtones. »

Cette cohérence de Cabral Libii dans ses idées fait désormais de lui l’homme politique le plus attaqué, le plus diffamé et le plus calomnié. Certains vont jusqu’à l’accuser d’avoir reçu de l’argent de Franck Biya pour financer une tournée au Canada.