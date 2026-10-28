Ce mercredi 28 octobre 2026, l’hôtel InterContinental Paris Champs-Élysées a accueilli la conférence de presse du Dr Jean Crépin Soter Nyamsi, qui a présenté sa candidature à la présidence de la FIFA pour 2027.

Au cours de ses échanges avec les journalistes, le Dr Nyamsi a exposé les grandes lignes de son programme, sa vision de l’avenir du football mondial et ses ambitions en matière de gouvernance. Il a également contesté la candidature de Gianni Infantino pour 2027, la qualifiant de « frauduleuse ». Une accusation qui relève de sa position et qui devra être étayée dans le débat public.

Au-delà des enjeux électoraux, cette conférence se voulait une invitation au dialogue sur les responsabilités du football et les transformations nécessaires à son avenir.

Car le football est plus qu’un sport : c’est un langage universel, un puissant vecteur de rassemblement et un formidable trait d’union entre les peuples.

Le débat est lancé. Restons attentifs : la course à la présidence de la FIFA 2027 se poursuit !