Le Cameroun entend renforcer la reconnaissance des compétences et du professionnalisme dans le management de projet. C’est l’ambition portée par les Cameroon Project Management Awards (CPMA), dont la première édition s’est tenue sous le signe de la valorisation des talents, de l’innovation et de la performance organisationnelle. La cérémonie était programmée le 18 novembre 2026 au Palais des Congrès de Yaoundé, avec le soutien stratégique du ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (MINEPAT).

Cette initiative nationale entend mettre en lumière les professionnels, les organisations et les projets qui contribuent concrètement au développement du Cameroun. Au-delà de la remise des distinctions, les CPMA ambitionnent d'installer une véritable culture de l'excellence dans la conduite des projets, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

L'enjeu est particulièrement important dans un contexte où les investissements dans les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la santé, l'éducation et la transformation numérique nécessitent une planification rigoureuse et une coordination efficace des ressources. Pour les promoteurs de cette initiative, la qualité du management constitue un facteur déterminant dans l'atteinte des objectifs de développement.

Sept catégories structurent cette première édition. Elles concernent le Chef de projet de l'année, le PMO de l'année, le Projet public de l'année, le Jeune chef de projet de l'année, le Chef de programme de l'année, le Projet privé de l'année et le Partenariat public-privé (PPP) de l'année. Cette diversité permet de prendre en compte les différentes compétences et responsabilités qui interviennent dans la réalisation des projets.

La sélection des candidats repose sur un dispositif d'évaluation organisé en cinq étapes : le dépôt des candidatures, la vérification de l'éligibilité, l'examen des dossiers par le Comité des juges, la sélection des finalistes et la distinction des lauréats. Les critères d'appréciation portent notamment sur le leadership, l'impact, l'innovation, la durabilité et les résultats obtenus.

La crédibilité de cette démarche s'appuie sur un comité de huit experts présidé par Franck Gérard KOM. Ces professionnels disposent d'expériences diversifiées dans les télécommunications, la finance, les infrastructures, la prospective, les systèmes d'information et la gestion des programmes. Leur mission consiste à garantir une appréciation indépendante et rigoureuse des candidatures.

À l'origine des CPMA figurent quatre partenaires fondateurs : la Cameroon Project Management Association (CaPMA), le PMI Cameroon Chapter, Prescriptor SARL et Paraklete Consulting Inc. Leur collaboration vise à structurer une plateforme nationale de reconnaissance professionnelle et à promouvoir les bonnes pratiques en management de projet.

La présidence de cette première édition est assurée par Olive Ada BUME, épouse KIMA-OBEN, spécialiste du management de projet et ancienne présidente du PMI Cameroon Chapter. Elle est accompagnée notamment par Babissakana, vice-président des CPMA, et les autres membres fondateurs engagés dans la mise en œuvre de cette initiative.

Le MINEPAT figure parmi les partenaires stratégiques de l'événement, aux côtés de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun (CCIMA), placée sous le patronage de cette première édition. Camair-Co, Pro-PME Finance et la Pan-African Project Management Conference apportent également leur soutien en qualité de sponsors officiels.

À travers cette plateforme, les promoteurs souhaitent contribuer à la professionnalisation du métier de chef de projet, encourager l'émergence de nouveaux talents et améliorer les pratiques au sein des administrations et des entreprises. Les objectifs affichés pour 2026 étaient de mobiliser 100 candidatures et 400 participants autour des sept catégories de distinction.

Mais l'ambition ne s'arrête pas aux frontières nationales. Les CPMA envisagent de devenir, à l'horizon 2030, une référence africaine en management de projet. Cette perspective repose sur la valorisation des compétences locales, le partage d'expériences, la diffusion des standards professionnels et la reconnaissance des initiatives ayant un impact durable.

En plaçant la compétence, le leadership et les résultats au centre de leur démarche, les Cameroon Project Management Awards entendent ainsi faire de l'excellence dans la gestion des projets un véritable levier de transformation des organisations et de développement du Cameroun.