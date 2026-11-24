Le paysage médiatique camerounais est en deuil. Louvier Kindo Tombe, journaliste d'expression anglaise en service à la Radio Tiemeni Siantou (RTS), est décédé le lundi 23 novembre 2026, à 4 h 30 du matin au dispensaire de Messassi, à Yaoundé,des suites d’un malaise.

Il était en service à la Radio Tiemeni Siantou (RTS), au service de rédaction de langue anglaise. C’est son collègue Serge Aimé Bikoi qui a annoncé la nouvelle, quelques heures plus tard, sur les réseaux sociaux :

« La rédaction centrale de la Radio Tiemeni Siantou (RTS) vient de perdre un collègue du service de rédaction de langue anglaise, Louvier Kindo Tombe. Kindo est dé.cédé à 4h30, des suites d’un malaise. »

Louvier Kindo Tombe n’était pas un inconnu dans le paysage médiatique camerounais. Avant RTS, il avait exercé à Sweet FM. Spécialisé dans les questions environnementales et le journalisme de solutions, il collaborait avec des plateformes comme FairPlanet et Villes et Communes. Il avait également été désigné ambassadeur « One Health » au Cameroun en novembre 2022.

Louvier Kindo Tombe laisse une veuve et quatre enfants, pour lesquels il était une boussole.

La rédaction de camer.be adresse ses condoléances les plus sincères à son épouse, à ses quatre enfants, à sa famille, à ses collègues de RTS, de Sweet FM, de « News Upfront », et à toute la presse camerounaise.