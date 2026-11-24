Le Nigéria a officiellement lancé la construction du port en eau profonde de Bakassi, dans l’État de Cross River, au sud-est du pays.

La cérémonie de lancement s’est tenue le 13 novembre 2026 à Ikang, en présence du vice-président Kashim Shettima, qui représentait le président Bola Ahmed Tinubu. Évalué à 3,5 milliards de dollars, le projet doit permettre d’accueillir de grands navires grâce à un tirant d’eau de 20 mètres.

Il prévoit également la construction d’une autoroute de 260 kilomètres destinée à acheminer les marchandises vers les marchés intérieurs. Selon les autorités, cette infrastructure doit compléter les installations portuaires existantes et diversifier les points d’entrée et de sortie du commerce extérieur nigérian.

Ce projet de port à Bakassi, dans l’État de Cross River, est présenté comme un futur pôle maritime majeur pour le Nigéria.

« Un port qui ne reçoit que des importations maintient le continent dans un état de dépendance. Un port soutenu par une industrie permet au cacao, au manioc et à d’autres produits régionaux d’être exportés sous forme de produits finis », a précisé le gouverneur Bassey Otu.

L’État de Cross River est également le deuxième à lancer la construction d’une Zone spéciale de transformation agro-industrielle, après que le vice-président du pays, Kashim Shettima, et le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, ont posé la première pierre du projet le 10 avril 2025.

Rappelons que l’État de Cross River est voisin de la péninsule camerounaise de Bakassi, dont le développement attend toujours des résultats concrets, malgré la mise en place, il y a une dizaine d’années, d’un programme de développement de la péninsule dénommé « Bakassi Peninsula Development Program ».

Le port de Bakassi, dont le projet vient d'être lancé, pourrait servir de plateforme de transbordement pour les pays du Sahel, notamment le Tchad, en quête de solutions viables pour leurs échanges commerciaux.

Stratégique par sa proximité avec le Nigéria, ce port aurait pu offrir au Cameroun une ouverture accrue sur le marché ouest-africain. Pendant ce temps, des milliards de FCFA sont investis chaque année dans l’extension du port de Kribi, présenté comme figurant parmi les ports les moins bien classés au monde dans un classement de 2026.