Artiste musicien, vocaliste, auteur compositeur et universitaire, le Camerounais (Pierre-Eugène Sitchet, son nom à l’état civil) établi aux Etats-Unis, s’exprime après nomination dans la commission régionale d’Experts économiques et scientifiques (CREES) de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)-Caraïbe.

Votre nomination au CREES de l’AUF constitue une reconnaissance de votre parcours scientifique et intellectuel. Comment articulez-vous ces deux univers, celui de la création artistique et celui de la recherche universitaire, et dans quelle mesure cette double expérience peut-elle renouveler le regard porté sur les savoirs et leur transmission dans l'espace francophone ?

D'emblée, je dirais comme vous que c'est une reconnaissance, et surtout la suite logique de mes pérégrinations intellectuelles, qui englobent aussi bien mes ouvrages scientifiques et mes publications que mes œuvres discographiques. En somme, c'est le reflet de mes multiples passions et de mes gourmandises réflexives qui construisent l'être que je suis devenu.

Dans mon parcours de vocaliste et d'enseignant-chercheur en musicologie, le geste créateur et l’investigation scientifique forment un même mouvement intellectuel. La pratique vocale constitue un véritable laboratoire empirique : j’y expérimente en acte des phénomènes acoustiques, timbraux et polyphoniques que la recherche formalise ensuite. En retour, la méthodologie universitaire apporte à ma démarche artistique une rigueur structurelle indispensable.

Cet aller-retour nourrit directement mon intérêt pour la cognition musicale, qui étudie la manière dont le cerveau perçoit, mémorise et organise les structures sonores. Explorer les mécanismes cognitifs de la voix et des polyphonies permet de révéler l'intelligence théorique sophistiquée qui sous-tend les traditions orales, souvent dépourvues de notation écrite mais dotées d'une grammaire interne remarquable. Cette alliance, connue sous le nom de recherche-création, permet ainsi de dépasser l'hégémonie de l'écrit à l'université. Dans l'espace francophone, elle invite à reconnaître le corps, l'oralité et l'expérience sensible comme des vecteurs légitimes de production et de transmission des connaissances.

Comment construire une Francophonie scientifique ouverte aux langues et savoirs endogènes ?

Je milite pour une Francophonie scientifique plurielle, ouverte aux langues créoles et aux savoirs endogènes. La Francophonie universitaire ne peut plus reposer sur un monolinguisme exclusif, au risque de reconduire des asymétries historiques. L’espace caribéen incarne une créolisation vivante (au sens d’Édouard Glissant) où le français se régénère au contact des langues créoles et des héritages africains, amérindiens et européens. Cette dynamique linguistique est indissociable d'une richesse cognitive souvent sous-estimée : les savoirs endogènes, qu'ils touchent à l'écologie, aux pharmacopées, à l'oralité ou aux pratiques musicales, constituent de véritables systèmes de pensée.

À travers la CREES, l’AUF dispose d'un levier majeur pour promouvoir une authentique écologie des savoirs. Concrètement, cela implique d'encourager les projets de recherche plurilingues, de soutenir l'élaboration de terminologies scientifiques en créole et d'intégrer des résumés bilingues dans les publications académiques. Il s'agit de traiter ces langues comme des outils de conceptualisation à part entière, et non comme de simples objets folkloriques.

Une Francophonie scientifique mature doit ainsi dépasser la simple diffusion d'une langue pour devenir un espace de traduction mutuelle, capable de faire dialoguer les méthodes internationales avec les épistémologies propres aux sociétés caribéennes et africaines.

Comment garantir une évaluation scientifique adaptée aux réalités des territoires du Sud ?

C’est là l’un des enjeux déontologiques majeurs de toute instance d’évaluation. Les indicateurs bibliométriques standards et les canons dominants de l’« excellence » académique sont fréquemment indexés sur des agendas scientifiques élaborés au Nord, risquant d’invisibiliser des problématiques cruciales pour les territoires insulaires et postcoloniaux, ou de disqualifier des méthodologies non conventionnelles. Concilier exigence et équité suppose d’opérer une distinction claire entre la rigueur scientifique, qui demeure un impératif universel fondé sur la cohérence problématique, la transparence méthodologique et la fécondité heuristique, et la standardisation thématique. Au sein de la CREES, mon engagement consistera à évaluer les projets à l’aune de leur pertinence intrinsèque, de leur ancrage contextuel et de leur capacité à produire des concepts opératoires pour les sociétés concernées. Il s’agit de veiller à ce que l’évaluation soit un instrument d’émancipation intellectuelle et de structuration des capacités locales, plutôt qu’un filtre normatif reconduisant une division internationale du travail scientifique.

Les pratiques artistiques sont-elles suffisamment reconnues comme sources de savoir scientifique ?

Bien que des avancées notables aient été accomplies ces deux dernières décennies, les universités francophones accusent encore un retard sur le monde anglo-saxon dans la pleine reconnaissance des arts comme modes autonomes de production du savoir. La voix, les polyphonies et les patrimoines immatériels sont pourtant des archives vivantes, des systèmes complexes de modélisation du lien social, du temps et du sacré. Force est pourtant de constater que l’étude des expressions artistiques demeure souvent marginalisée : les logiques marchandes — les ventes, l’image, la célébrité — accaparent l’attention au détriment de la consistance esthétique et de la vision intellectuelle. Dans le cadre des politiques de coopération et d’innovation de l’AUF, il serait souhaitable d’inscrire résolument la recherche-création et les humanités numériques et sonores au cœur des appels à projets. Concrètement, cela implique de reconnaître les œuvres, les captations commentées et les dispositifs scéniques ou sonores comme des livrables scientifiques équivalents aux publications écrites. Il convient également de soutenir des laboratoires mixtes associant chercheurs, artistes-pédagogues et acteurs culturels.

Comment renforcer la souveraineté intellectuelle par la coopération scientifique Afrique-Caraïbes ?

Face aux asymétries de financement et à l’hémorragie des compétences, la souveraineté intellectuelle ne peut s’envisager dans l’isolement ; elle se construit par la mise en réseau stratégique et la mutualisation des infrastructures de recherche. La CREES Caraïbe a vocation à catalyser ces synergies interuniversitaires régionales en favorisant l’émergence de pôles d’excellence endogènes, de formations doctorales conjointes et de revues scientifiques portées par les institutions de la région.

Dans cette architecture, l’axe transatlantique entre la Caraïbe et l’Afrique revêt une portée historique et scientifique capitale. Au-delà de la mémoire partagée, ces deux espaces affrontent des défis convergents : transition écologique, résilience insulaire et urbaine, valorisation de la biodiversité, patrimonialisation des cultures orales et souveraineté numérique. Structurer des consortiums de recherche Sud-Sud au sein de l’espace francophone permettrait de dépasser le traditionnel face-à-face Nord-Sud pour instaurer un véritable multipolarisme scientifique.

Comment structurer et promouvoir la musique africaine pour une meilleure reconnaissance internationale ?

Les musiques africaines souffrent d'un paradoxe : elles irriguent la création mondiale, mais peinent à maîtriser leur propre économie. Ce blocage tient à la fois à un déficit structurel et à un manque de formalisation pédagogique.

Sur le plan structurel, il faut bâtir une véritable industrie locale : renforcer la protection des droits d'auteur, développer des circuits de production autonomes et réduire la dépendance aux diffuseurs occidentaux. Sur le plan pédagogique, il est urgent de créer des conservatoires et des départements universitaires dédiés à la musicologie, à l'ethnomusicologie, aux grammaires rythmiques et polyphoniques africaines, tout en formant les artistes à l'ingénierie culturelle et au droit. Tout ceci passe d'abord par une véritable formation des formateurs et une mise en lumière des porteurs de traditions. C'est à ces conditions que ces musiques s'imposeront pleinement sur la scène internationale.