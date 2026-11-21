Elle est maman d'un garçon âgé de six ans, enseignante d'origine camerounaise et vivant en Belgique. Du genre toujours là. Celle que ses proches admirent. Mais aussi celle qui, depuis 2024, attend en vain à récupérer son fils qu’on lui a enlevé en Belgique. Son fils vit aujourd’hui dans une maison où il ne se sent pas en sécurité. Et le dossier, lui, est complètement bloqué. Aujourd’hui, elle écrit son histoire. Parce que c’est la seule bataille qui lui reste.

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Lettre ouverte: Rendez-moi mon fils que vous avez confisqué.

À vous, les assistants sociaux, juges et décideurs politiques. Asseyez-vous un instant, et écoutez.

J’écris ça la gorge nouée. Parce que je suis en colère, parce que j’ai peur. Peur de ce qui peut encore mal tourner, maintenant que tout ce qui semblait sûr est tombé dans les mains d’un système qui ne veut plus voir ses propres erreurs.

Je suis une maman qui aime son fils. Mon fils a vécu 4,5 ans avec moi et chez moi. 4 ans et demi, où il allait bien. Où il dormait, riait, mangeait sans crainte. Et puis un jour, tout s’est arrêté.

Le 18 juin 2024, j’ai été conduite au commissariat à la sortie de son école, initialement pour un contrôle de mes papiers. Mon enfermement s’est ensuite prolongé. C’est dans ces circonstances que mon fils a été placé, et non à la suite d’un constat de danger dans notre vie familiale.

Depuis lors, tout est figé.

Mon fils a été conduit au commissariat d'Uccle à Bruxelles par 8 policiers, puis hospitalisé en pédopsychiatrie à l’hôpital Delta du 18 juin au 22 juillet 2024, puis placé à L’Estacade, un Service Résidentiel Général (S.R.G.) géré par la Maison d'Enfants Reine Marie-Henriette ASBL, situé à la rue de la Flèche 14, à Bruxelles du 22 juillet 2024 à nos jours. Et ils ont coupé alors tout contact entre lui et moi alors même qu'il vivait avec moi

En 2021, le SAJ (Service d’aide à la jeunesse) a effectué une enquête et constaté, écrits à l’appui, que mon enfant n’était pas en danger auprès de moi. Même constat en 2023 !

Je n’ai pu revoir physiquement mon fils que le 18 août 2026, après plus de deux années de séparation. Sept visioconférences avaient été organisées entre le 25 novembre et le 8 janvier 2026. Alors que ces échanges se passaient bien, L’Estacade a demandé leur suspension après la septième.

Pendant cette période, j’ai écrit au juge, au Service public fédéral de la justice, à la ministre, au Palais royal et au Délégué général aux droits de l’enfant. J’ai multiplié les démarches pour préserver notre lien.

Le dossier se trouve désormais au SPJ (Service de protection de la jeunesse), et non plus au SAJ. Je dénonce le silence de ces deux services, notamment celui du SPJ, qui n’a pas vu mon fils depuis plus de 12 mois et ne l’avait rencontré qu’à peine une fois en neuf mois, contrairement aux exigences du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

L'article 48 de ce décret du 18 janvier 2018 prévoit que le SPJ (Service de protection de la jeunesse) est tenu de rencontrer l’enfant au moins une fois tous les six mois. Or, le SPJ n’a pas rencontré mon fils depuis plus de douze mois.

Entre juillet et août 2024, ma sœur est venue d’Angleterre pour voir mon fils, mais elle a été violemment rebutée. Et on lui a refusé cette rencontre. Une tante par alliance, qui vit à Ysé, s’est également proposée de l’accueillir. Proposition qui a été refusée.

Le 13 octobre 2026, lors de notre troisième visite, mon fils m’a demandé quand nous nous reverrions. Pourtant, aucune quatrième visite n’a eu lieu depuis. Le SRG L’Estacade a écrit à la juge pour demander sa suspension, au motif que j’aurais donné trop de couscous à mon fils lors de notre troisième rencontre. Ça devient vraiment du n’importe quoi !

Enfin, lors de l’audience du 17 novembre 2026, la juge a affirmé que le SAJ, qu’elle avait elle-même mandaté, n’avait pas bien fait son travail.

Il faut donc bien préciser que les enquêtes du SAJ avaient conclu que mon fils n’était pas en danger auprès de moi, et non au SRG. Le SRG L’Estacade est l'établissement où mon fils est actuellement placé, et que je dénonce pour ses mensonges et ses faux rapports.



Je conteste également la présentation d’une vie familiale « en vase clos ». Mon fils allait à l’école, pratiquait le Jiu-jitsu et avait des amis, des camarades et des relations avec nos voisins.

Lors des dernières visites, notamment celle du 15 septembre, je l’ai trouvé amaigri, au point de ne presque pas le reconnaître. Il m’a également parlé de douleurs dentaires.

J’ai un logement, je travaille et je peux accueillir mon enfant. Je demande que ma situation actuelle soit réellement examinée et que les contradictions que je relève dans les décisions et les réponses des services soient confrontées aux pièces liées à ce dossier.

Mon fils a peur a peur. Il pleure, vit dans un état de stress. Deux ans déjà qu'il vit dans ce calvaire

Et pendant ce temps, le temps passe. Une enfant grandit sans savoir qu’à chaque repas, quelqu’un pense à lui. Qu’à chaque nuit blanche, quelqu’un s’inquiète pour lui.

Je me demande : combien de signaux d’alarme faut-il encore pour qu’on dise enfin “ça suffit” ?

Je ne veux pas d’applaudissements. Pas de pitié. Pas un grand article larmoyant. Je veux juste qu’on écoute. Qu'on me remette mon fils.

Parce que le Service d'aide à la jeunesse (SAJ) devrait protéger les enfants, protéger les familles et non les séparer ou les briser.

À vous, les assistants sociaux, juges et décideurs politiques : Ne regardez pas que le dossier. Regardez les gens. Les enfants coincés entre vos lignes.

Derrière chaque dossier, il y a un enfant. Et cet enfant mérite mieux que le silence.

Carole K.