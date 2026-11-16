La présidente fondatrice de l’Association Courage Ulysse Tonye (ACUT) a reçu le Prix Makeda 2026 dans la catégorie « Droit & Engagement associatif ». Une reconnaissance qui salue une mobilisation née d’une épreuve personnelle et devenue une mission collective.

À la Salle du Conseil de Paris, l’émotion accompagnait la reconnaissance. Distinguée par le Haut-Commissariat des Diasporas Africaines de France, Corine Tonye a accueilli ce prix avec fierté, humilité et gratitude. Derrière cette récompense, une histoire : celle d’une mère qui poursuit le combat de son fils, Ulysse, emporté par la maladie à l’âge de 13 ans.

De cette perte est née une promesse, puis une association : Courage Ulysse Tonye. Avec des bénévoles, des professionnels de santé et des partenaires engagés, l’ACUT se mobilise pour le don de moelle osseuse, la lutte contre les maladies du sang et l’accès à la prévention et aux soins. Une manière de faire vivre la mémoire d’Ulysse à travers des actions tournées vers les autres.

Pour Corine Tonye, cette distinction appartient aussi à celles et ceux qui rendent cette mission possible. En partageant cet honneur avec les forces vives de l’association, elle rappelle la dimension collective d’un engagement dont elle porte la voix.

La lauréate a également dédié son prix à Ulysse, à sa maman adoptive, Émilie Vannod née Biyong, ainsi qu’à Marthe Baya, bénévole chère à son cœur. Un hommage où se rejoignent la mémoire, la reconnaissance et la volonté de poursuivre.

« Ulysse, ton combat continue. Ta mémoire nous rassemble. Ta promesse nous guide. » Ces mots de Corine Tonye donnent à la distinction toute sa portée. Le Prix Makeda 2026 vient saluer un parcours associatif, mais aussi cette détermination à transformer une douleur intime en solidarité pour la vie.