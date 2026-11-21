Vendredi 20 novembre 2026, le P30 a réuni ses membres et ses invités à l’occasion de son assemblée générale.

Derrière le programme festif, les échanges ont porté sur des questions concrètes, de la place des artistes dans les soirées à la reconnaissance du travail culturel accompli hors du Cameroun.

Que se passe-t-il quand les acteurs du showbiz camerounais prennent le temps de parler de leurs propres soirées ? Les sujets sont venus de la salle, au fil des échanges. Les retards à l’arrivée des invités, le prix des boissons, la place accordée aux artistes et les différences de traitement entre des convives qui ont tous payé leur entrée ont alimenté la discussion. La manière dont certains responsables exercent leur leadership et les comportements de nouveaux venus dans le milieu ont également été débattus. Les interventions, parfois vives, ont mis en lumière les attentes respectives du public, des artistes et des organisateurs.

La reconnaissance de la diaspora au cœur du débat Le président du P30, Patrick Moukala, a interpellé les organisateurs des Canal d’Or sur la place réservée aux acteurs culturels établis à l’étranger. Il a regretté l’absence, selon lui, d’un prix qui encouragerait celles et ceux qui consacrent du temps et engagent leurs propres moyens pour faire vivre la culture camerounaise hors du pays. Il a indiqué qu’un courrier avait été adressé au ministère de tutelle et aux organisateurs de la cérémonie pour leur demander de prendre en compte ces acteurs lors des prochaines éditions.

Créé en 2019 et officiellement reconnu en France en 2020, le P30 réunit une trentaine de membres dans plusieurs pays. L’association entend porter la voix des acteurs culturels camerounais, accompagner les jeunes promoteurs et favoriser les collaborations. Les échanges du 20 novembre ont donné un contenu concret à cette ambition, en ramenant la discussion à ce que les organisateurs peuvent améliorer dans leurs propres événements. Des débats à la piste de danse Parmi les invités figuraient les journalistes culturels Hilaire Sopie, des Éditions SOPIEPROD, et Eric Golf, ainsi que Jean Macon, le manager Jules Nguess, le sapeur Djo Balard, le président Amot et son épouse, et Didier Kessak. Kristhia Lauve, Lyly Paulson et Belka Tobis ont donné de la voix au cours de la soirée, à laquelle a également participé DJ Matt La Révélation.

Autour d’un buffet aux saveurs exotiques, les convives ont prolongé les échanges avant l’ouverture du bal. Mme Pidi a offert un gâteau, des porte-clés distribués aux invités et une affiche grand format aux couleurs du P30. Rodia La Guerrière et les bénévoles mobilisés en coulisses ont également contribué à la tenue du gala.

LE P30 c'est une vision, une mission, un patrimoine. UNIS POUR FAIRE RAYONNER LA CULTURE CAMEROUNAISE A L'ETRANGER.