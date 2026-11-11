Une soirée réussie se raconte aussi dans l’assiette. Derrière les retrouvailles, les tenues élégantes et la musique, il faut relever un défi essentiel : nourrir des centaines de convives avec la même attention portée à chacun. Ce week-end, lors de la traditionnelle Nuit en blanc, Chef Juvy a donné toute la mesure de son talent.

Basée dans le Maryland, Juveline s’est vu confier la restauration de plus de 400 invités. Une responsabilité qui exige de la maîtrise, de l’organisation et une solide connaissance des grandes tablées. Au menu, saumon et viande, accompagnés d’une préparation à la crème fraîche relevée d’épices exotiques. Des saveurs généreuses qui ont apporté leur propre caractère à la fête.

À cette échelle, la réussite dépasse la seule qualité d’une recette. Elle tient aussi à la capacité de servir, de maintenir le rythme et de faire du repas un moment de plaisir partagé. Par son professionnalisme, salué par les convives, Chef Juvy a pleinement contribué à la réussite de cette édition.

Dans un univers où les figures masculines occupent encore largement le devant de la scène, cette professionnelle affirme sa place à travers son travail. Son savoir-faire mérite d’être reconnu, son nom retenu.

La Nuit en blanc lui a offert une belle occasion de faire découvrir sa cuisine à une large assemblée. Juveline y a laissé une signature savoureuse, avec cette ambition qui donne envie de suivre la suite de son parcours : faire des grandes réceptions de véritables rendez-vous de gourmandise.

Bravo Juveline. Bravo Chef Juvy : le talent se reconnaît aussi au bonheur que l’on sert aux autres.