Le Cameroun perd environ 162,8 milliards de FCFA par an à cause des flux financiers illicites et de la sous-évaluation des exportations de bois.

Dans un pays où le ministre des Finances dispose de moyens considérables pour traquer jusque dans les rues et les domiciles les téléphones non dédouanés, comment expliquer que des milliards de FCFA échappent chaque année au contrôle de l'État à travers le pillage de nos ressources naturelles ?

En dix ans, sous le regard impuissant de ce puissant ministre, souvent présenté comme le grand argentier de l'État, le Cameroun aurait perdu suffisamment de ressources pour financer la construction de deux autoroutes sur l'axe Yaoundé–Bertoua.

Pendant ce temps, le même argentier se présente devant le Parlement pour défendre le budget de l'État et justifier les dépenses d'entretien des routes, notamment celles empruntées par les trafiquants qui pillent nos ressources naturelles.

Or, le bois, les diamants et bien d'autres richesses de notre sous-sol et de notre patrimoine naturel sont exploités, exportés et sous-évalués, tandis que les bénéfices échappent au peuple camerounais.

Derrière ce pillage, il y a des réseaux, des intérêts économiques puissants, des multinationales et des complicités au sein des circuits de décision. Et pendant que les richesses quittent le pays, le citoyen continue de supporter les conséquences de la mauvaise gestion et du manque de ressources publiques.

Combien de temps encore le Cameroun laissera-t-il ses richesses partir sans que leurs véritables revenus profitent à la population ?