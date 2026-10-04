André Onana encense Simon Ngapandouetnbu : « Il va nous dépasser tous. » Le gardien des Lions Indomptables salue la relève et parle de son avenir.

Dans un hommage rare entre concurrents directs, le gardien camerounais André Onana désigne Simon Ngapandouetnbu comme son successeur naturel chez les Lions Indomptables.

André Onana, 30 ans, gardien international camerounais (53 sélections), a encensé Simon Ngapandouetnbu, 23 ans, portier de Montpellier, dans des propos rapportés ce dimanche. « C'est un gardien exceptionnel. Il est jeune. S'il a un peu de chance… il aura une carrière brillante, il va nous dépasser tous », a déclaré Onana, qui s'entraîne avec lui en sélection.

Des mots rares. Surtout venant d'un homme qui, il y a quelques mois encore, était le numéro un incontesté à son poste.

Où en sont les deux gardiens en 2026 ?

André Onana n'est plus le gardien titulaire des Lions Indomptables.

Écarté de la sélection depuis novembre 2025 et le remplacement de Marc Brys par David Pagou, le portier de 30 ans n'a pas été convoqué pour la CAN 2025, ni pour les FIFA Series de mars 2026, ni pour les qualifications à la CAN 2027. Une mise à l'écart qu'il a lui-même commentée dans un live TikTok en avril 2026, accusant sans le nommer Samuel Eto'o, président de la Fécafoot, d'« utiliser la Fécafoot et l'équipe nationale pour régler ses comptes ».

« Si on ne m'appelle pas, ça veut tout simplement dire que je n'ai pas le niveau », avait-il alors lâché, avec une pointe d'amertume.

Simon Ngapandouetnbu, lui, monte.

À 23 ans, le gardien formé à l'OM et aujourd'hui à Montpellier (Ligue 2) a honoré sa première sélection A le 1er avril 2026, lors d'un match des FIFA Series en Australie. Victoire et clean sheet pour sa première. Le genre de début qui marque les esprits. Il a été rappelé en septembre 2026 pour les qualifications à la CAN 2027, dans un groupe largement renouvelé par David Pagou.

Les mots d'Onana : l'hommage d'un ancien numéro un

L'essentiel tient en quelques phrases.

« C'est un gardien exceptionnel. Il est jeune. S'il a un peu de chance… il aura une carrière brillante, il va nous dépasser tous. »



« C'est l'un des rares qui me donnent envie de prendre ma retraite ! Ce petit-là, il est prêt déjà ! »



« Je vais devoir avoir l'humilité de le voir me passer devant, comme je suis passé devant d'autres. C'est le cycle de la vie. »

Un discours de transmission. Presque de résignation. Onana ne cache pas la réalité : son heure chez les Lions est passée. Du moins pour l'instant.

Il faut noter que ces propos ont été rapportés par des médias camerounais et relayés sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas pu les authentifier directement auprès du joueur ou de son entourage. Contacté par nos soins, le service de communication de la Fécafoot n'avait pas répondu à l'heure de publication.

La vraie question : Ngapandouetnbu est-il prêt ?

C'est là que le débat s'ouvre.

Simon Ngapandouetnbu a 23 ans. Il évolue en Ligue 2, la deuxième division française. Pas en Ligue 1. Pas en Premier League. Pas en Süper Lig. Sur la saison 2025-2026, il a disputé 31 matchs avec Montpellier, encaissé 23 buts et gardé sa cage inviolée à 12 reprises. Des statistiques honnêtes. Pas exceptionnelles. Pas le profil d'un numéro un incontestable pour une nation qui vise la CAN.

Mais Onana voit autre chose. Il s'entraîne avec lui. Il le côtoie au quotidien en sélection. Et il dit ce qu'il voit.

« Ce petit-là, il est prêt déjà ! »

Est-ce de la gentillesse ? De la diplomatie ? Ou une vraie conviction ?

Nous avons tenté de joindre un membre du staff technique des Lions Indomptables. Sans succès. Le sélectionneur David Pagou n'a pas commenté les propos d'Onana publiquement.

Le contexte : une mise à l'écart qui pèse

Il y a une donnée qu'on ne peut pas ignorer.

André Onana est le gardien le plus capé du Cameroun à ce poste (53 sélections). Il a joué à l'Ajax, à l'Inter Milan, à Manchester United. Il a remporté la FA Cup 2024. Il est, sur le papier, le gardien camerounais le plus talentueux de sa génération.

Et il regarde la CAN 2025 à la télévision.

Sa mise à l'écart, qu'il attribue à des « faits extra-sportifs » liés à Samuel Eto'o, a créé un vide. Un vide que David Pagou a comblé avec des gardiens plus jeunes, moins expérimentés, mais disponibles.

Dans ce contexte, les propos d'Onana prennent une autre dimension. Ce n'est pas seulement un hommage à Ngapandouetnbu. C'est aussi un message : « Je ne suis plus là, mais la relève est là. » Et une manière élégante de tourner la page.

Ce que dit cette séquence sur les Lions

Le Cameroun traverse une transition. L'échec de qualification à la Coupe du monde 2026 a laissé des traces. David Pagou a rebâti un groupe, écartant les cadres contestataires, intégrant des jeunes.

Simon Ngapandouetnbu incarne cette transition. Jeune. Franco-camerounais. Formé en France. Pas encore installé dans un grand club. Mais avec un potentiel.

André Onana, lui, incarne l'ancien monde. Le talent brut, la carrière européenne, les tensions avec la fédération. Son message est clair : il ne se battra pas pour revenir. Il laisse la place.

« C'est le cycle de la vie. »

Difficile de dire si cette déclaration accélère la transition ou la entérine. Une chose est sûre : dans les buts des Lions Indomptables, l'ère Onana semble bel et bien terminée.