Dans un communiqué publié le 13 novembre 2026, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun rejette les spéculations sur une invalidation de ses listes et oppose à l’administration une lecture stricte de la loi de 1990 sur les partis politiques.

Le communiqué tient en une page. Il est signé Justin Roger Noah, Secrétaire général adjoint chargé de la communication nationale du MRC. Le ton est ferme. Le message est simple : les listes du parti ne seront pas rejetées. Et les militants ne doivent pas céder à la panique.

Depuis la convocation du corps électoral pour le double scrutin du 7 février 2027, une rumeur circule. Elle dit que les listes du MRC pourraient être invalidées. Motif invoqué : le ministère de l’Administration territoriale n’aurait pas « pris acte » des résolutions de la convention extraordinaire du 17 octobre 2026, qui a porté Tiriane Balbine Noah à la présidence du parti. Le MRC dénonce une « polémique savamment entretenue par certaines officines du régime ».

Ce que dit la loi de 1990

Le parti ne répond pas par l’émotion. Il répond par le droit. Et il cite ses textes.

L’article 5, alinéa 2, de la loi n°90/056 du 19 décembre 1990 dispose que tout changement dans la direction d’un parti « doit être communiqué au Gouverneur territorialement compétent ». L’article 6 précise que le Gouverneur dispose de quinze jours pour transmettre le dossier au MINAT.

Le MRC pousse la logique plus loin. Il souligne que la loi n’a fixé aucun délai aux partis pour communiquer ces changements. Et il ajoute que l’épuisement des délais quinze jours pour le Gouverneur, trois mois pour le MINAT ne saurait être considéré comme le point de départ de la reconnaissance desdits changements.

Le point de départ, selon le MRC, c’est le 11 novembre 2026. Ce jour-là, le procès-verbal de la convention a été déposé auprès du Gouverneur de la Région du Centre. À partir de cette date, les modifications sont, pour le parti, « opposables » à l’administration.

La « prise d’acte », une notion introuvable

Le communiqué s’attaque ensuite à ce qu’il considère comme le cœur du problème : la fameuse « prise d’acte ». Le MRC affirme que cette notion « ne ressort nulle part de la loi » de 1990.

C’est là que le dossier devient intéressant. Car le MINAT a déjà utilisé cet argument. Le 19 août 2026, une correspondance du ministère indiquait qu’il « n’a pas jugé opportun de prendre acte » des travaux de la convention du 21 décembre 2025, qui avait reconduit Maurice Kamto à la tête du parti. Kamto a démissionné le 8 septembre. Tiriane Noah a été élue le 17 octobre. Mais la question posée par l’administration reste la même, transposée à la nouvelle direction : cette convention sera-t-elle « prise en acte » ?

L’argument des statuts : le Directoire, et lui seul

Le MRC ajoute un deuxième verrou juridique. Il ne vient pas de la loi, mais de ses propres statuts. L’article 18 d dispose que « le Directoire investit les candidats du parti aux consultations électorales à l’exclusion de l’élection présidentielle ».

La conclusion du parti est directe : l’aptitude à investir des candidats « ne saurait dépendre du bon vouloir de l’administration ». Autrement dit, même si le MINAT traîne, le MRC estime qu’il a déjà investi ses candidats. Et que ces investitures sont valides.

Un bras de fer qui dure

Cette sortie ne tombe pas de nulle part. Elle s’inscrit dans une séquence de tensions entre le MRC et le ministère de l’Administration territoriale.

Le 11 novembre 2026, deux jours avant le communiqué, le MRC avait déjà publié une déclaration accusant des « autorités administratives, des maires et des fonctionnaires des impôts » de bloquer la délivrance de pièces administratives à ses candidats. Le parti avait cité l’article 295 du Code électoral, qui prévoit la gratuité de certains documents, et dénoncé des « prétextes fallacieux » et des demandes de paiement illégales.

Le MRC avait aussi pointé du doigt le RDPC, le parti au pouvoir, l’accusant de donner des consignes pour entraver ses candidatures.

Deux jours plus tard, le ton change. Le communiqué du 13 novembre ne parle plus de blocages, mais de « manipulation » et de « rumeurs ». Il ne s’adresse plus à l’administration, mais aux militants. C’est une opération de calme. Le parti veut éviter que la peur du rejet ne démobilise ses troupes à moins de trois mois du scrutin.

Une question reste ouverte : si le MINAT refuse de reconnaître la convention, le MRC pourra-t-il déposer ses listes ? La réponse dépendra de l’interprétation que feront les juridictions électorales des articles 5 et 6 de la loi de 1990. Et de la notion, absente du texte, de « prise d’acte ».

C’est quoi, cette histoire de « prise d’acte » ?

C’est une expression utilisée par le ministère de l’Administration territoriale pour dire qu’il reconnaît ou pas les nouvelles instances d’un parti. Le MRC dit que cette notion n’existe pas dans la loi. Et il a raison : le mot n’apparaît nulle part dans la loi de 1990.

Pourquoi le MINAT conteste la convention du 17 octobre ?

Le ministère n’a pas publié d’explication officielle. Mais il avait déjà refusé de « prendre acte » de la convention précédente, celle du 21 décembre 2025, sans donner de motif clair. Pour le MRC, c’est une manœuvre pour gagner du temps et invalider les listes au dernier moment.

Le MRC peut-il vraiment être empêché de présenter des candidats ?

C’est toute la question. Si l’administration considère que la direction du parti n’est pas reconnue, elle peut rejeter les dossiers pour vice de forme. Le MRC affirme que non, en s’appuyant sur la loi et sur ses statuts. Personne n’a encore tranché.

Qu’est-ce que le MRC demande à ses militants ?

De ne pas paniquer. Le communiqué du 13 novembre dit explicitement : « ne pas céder à la manipulation ». Le parti veut que ses troupes restent concentrées sur le scrutin du 7 février 2027.

Pourquoi le MRC parle de « manipulation » ?

Parce qu’il estime que la polémique sur la « prise d’acte » est entretenue par des « officines du régime » pour déstabiliser le parti et démobiliser ses militants avant les élections.

Qui dirige le MRC aujourd’hui ?

Tiriane Balbine Noah. Elle a été élue présidente lors de la convention du 17 octobre 2026, avec 96,89 % des voix. Elle a succédé à Maurice Kamto, qui avait démissionné le 8 septembre 2026.