Élue à 96,89 %, Tiriane Balbine Noah propose Kamto pour le Nobel de la Paix. Ce que ce coup politique dit du MRC et de 2027.

En proposant Maurice Kamto pour le Nobel de la Paix, la nouvelle présidente du MRC ne fait pas qu’honorer un homme : elle pose un acte politique qui pourrait peser lourd en 2027.

96,89 % des voix. Ce samedi 17 octobre 2026, à Yaoundé, Tiriane Balbine Noah est devenue la nouvelle présidente nationale du MRC. Son premier acte fort n’a pas été un programme économique, ni une réforme interne. Non. Elle a demandé que Maurice Kamto, son prédécesseur, reçoive le Prix Nobel de la Paix. Un geste qui n’a rien d’anodin à trois ans des élections générales.

14 ans après, Kamto passe la main

Maurice Kamto a dirigé le MRC pendant près de quatorze ans. Il en a fait l’un des partis d’opposition les plus structurés du Cameroun. Son parcours judiciaire – contestation de la présidentielle de 2018, arrestation en février 2019, plusieurs mois de détention, libération en octobre 2019 – a forgé une légitimité que ses partisans présentent comme morale. Devant les délégués réunis à Yaoundé, Tiriane Balbine Noah a salué un homme qui a « toujours privilégié la voie du droit et de la paix, malgré les persécutions subies ».

Le passage de témoin s’est fait sans heurt apparent. Le score de 96,89 % en dit long sur la volonté du parti de ne pas donner l’impression d’une division. Dans une formation qui a longtemps été identifiée à son fondateur, l’enjeu pour la nouvelle présidente est simple : incarner le changement sans rompre avec l’héritage.

Un Nobel pour Kamto : le sens politique d’une demande

La proposition de Nobel de la Paix ne relève pas d’une procédure officielle. Le Comité Nobel norvégien n’accepte les candidatures que de personnes qualifiées – parlementaires, professeurs, dirigeants d’institutions internationales. Une formation politique camerounaise ne peut donc pas « nommer » un lauréat. Ce que propose Noah, c’est une demande symbolique.

Mais le symbole pèse. En demandant un Nobel pour Kamto, la nouvelle présidente du MRC inscrit son parti dans une ligne claire : le droit, la paix, la non-violence. Elle éloigne les accusations de radicalité qui collent parfois à l’opposition camerounaise. Elle rappelle aussi que son mentor a payé le prix de son engagement. « Un homme qui a toujours privilégié la voie du droit et de la paix, malgré les persécutions subies », a-t-elle déclaré.

2018-2019 : l’héritage qui hante et qui unit

Le récit du MRC repose sur une séquence précise. Octobre 2018 : Maurice Kamto conteste les résultats de la présidentielle et revendique la victoire. Janvier 2019 : il appelle à des marches. Février 2019 : il est arrêté. S’ensuivent plusieurs mois de détention qui font de lui un symbole. Octobre 2019 : libération sous pression internationale.

Ce parcours, Tiriane Balbine Noah l’a rappelé dans son discours. Non pas pour raviver la colère, mais pour poser un héritage. Le message est clair : le MRC reste le parti de la résistance légale, pas celui de l’aventure. Une manière de rassurer les électeurs modérés à l’approche de 2027.

2027 : le vrai défi de Tiriane Balbine Noah

Le MRC n’a jamais remporté d’élection nationale. En 2018, Kamto a revendiqué la victoire sans que les institutions ne lui donnent raison. En 2027, la nouvelle présidente devra faire mieux : transformer une base militante en force électorale. La proposition de Nobel peut y contribuer. Elle donne au parti une stature internationale et un récit positif.

Mais elle comporte un risque. À force de sanctifier Kamto, le MRC pourrait donner l’impression de ne pas tourner la page. La question que beaucoup posent déjà : Tiriane Balbine Noah sera-t-elle candidate en 2027, ou le parti restera-t-il suspendu à son fondateur ? Aucune réponse officielle n’a été apportée.

Ce que le MRC veut montrer

Au-delà du symbole, la nouvelle équipe veut envoyer un signal. Le MRC n’est pas mort. Il a une présidente, une ligne, un héritage. La proposition de Nobel pour Kamto sert de ciment. Elle rappelle aux militants pourquoi ils ont adhéré. Elle rappelle aux observateurs internationaux que le parti camerounais d’opposition s’inscrit dans une tradition de lutte pacifique.

Il faudra plus qu’un Nobel symbolique pour gagner 2027. Mais dans un pays où l’opposition est souvent fragmentée, le MRC tente de se doter d’un récit. Et ce récit passe par la paix, le droit, et le nom d’un homme.

Qui est la nouvelle présidente du MRC ?

Tiriane Balbine Noah a été élue présidente nationale du MRC le 17 octobre 2026 avec 96,89 % des voix.

Peut-on vraiment nommer Kamto au Nobel de la Paix ?

Non. Le Comité Nobel n’accepte les candidatures que de personnes qualifiées. La demande du MRC est symbolique, pas une nomination officielle.

Que signifie cette proposition pour 2027 ?

Elle positionne le MRC sur le terrain du droit et de la paix, tout en maintenant le nom de Kamto au centre du récit. Reste à savoir si cela suffira à peser électoralement.