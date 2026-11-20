Désigné par 251 voix contre 11, Hakeem Jeffries s’apprête à devenir le premier Afro-Américain à présider la Chambre des représentants. Il hérite d’un parti fracturé et d’un adversaire nommé Donald Trump.

Washington, 18 novembre 2026. Le vote s’est tenu à huis clos. Pas d’adversaire déclaré. Mais 11 bulletins contre lui. Hakeem Jeffries, chef de la minorité démocrate depuis 2022, a été désigné par ses pairs pour diriger la prochaine majorité démocrate à la Chambre des représentants. Le score est net : 251 voix pour, 11 contre. Mais les 11 voix disent quelque chose. Elles disent que le parti n’est pas uni.

L’homme de Brooklyn

Hakeem Jeffries n’est pas un inconnu. Avocat de formation, il a débuté dans le privé avant d’être élu à l’Assemblée de l’État de New York en 2007, puis au Congrès en 2013. En 2022, il a succédé à Nancy Pelosi à la tête du groupe démocrate à la Chambre. Il est devenu, à ce moment-là, le premier élu noir à diriger un parti au Congrès. Aujourd’hui, il franchit un cap historique : celui de président de la Chambre.

Le 3 janvier 2027, si le vote formel de la Chambre suit son cours, il deviendra le premier Afro-Américain à occuper le perchoir. Plus de 150 ans après l’élection du premier parlementaire noir au Congrès. L’histoire est en marche.

Les 11 voix de la fronde

Le score de 251-11 est confortable. Il n’est pas unanime. Les 11 élus qui ont voté contre Jeffries ne sont pas des adversaires politiques déclarés. Ce sont, pour plusieurs d’entre eux, de nouveaux représentants progressistes. Ils dénoncent un manque de vigueur dans l’opposition à Donald Trump. Ils dénoncent aussi ses positions pro-israéliennes.

Le nœud du problème est l’AIPAC, le Comité américain des affaires publiques israéliennes. Jeffries est l’un de ses principaux bénéficiaires. Ses adversaires progressistes lui ont donné un surnom : « AIPAC Shakur ». Le surnom est ironique. Il est aussi cruel. Il résume une fracture : celle d’un parti dont la base a évolué sur la question israélo-palestinienne, et dont le leader est perçu comme trop aligné sur le lobby pro-israélien.

Ces 11 voix réclament aussi des réformes sur le financement des campagnes électorales. Ils veulent réduire le poids des grands donateurs et des organisations privées. C’est une demande ancienne. Elle n’a jamais été satisfaite.

Ce que Jeffries promet

Jeffries a répondu aux critiques avec un appel à l’unité. « Notre rôle est de combattre l’extrémisme MAGA, pas de nous combattre les uns les autres », a-t-il déclaré. Il a promis de travailler pour « améliorer la vie des Américains », en cherchant « le plus grand dénominateur commun ».

Mais l’unité ne suffira pas. La Chambre démocrate a annoncé son intention de lancer plusieurs enquêtes parlementaires sur l’administration Trump. Jeffries a prévenu : « Tout aquelui qui a fait partie de ce mouvement extrémiste MAGA (…) devrait être prêt à répondre à des questions ». Les cibles ne sont pas encore nommées. Mais les présidents de commissions, Jamie Raskin (Judiciaire) et Robert Garcia (Supervision), sont déjà sur le pont.

Face à eux, Donald Trump a déjà menacé d’opposer son veto aux textes qui ne correspondraient pas à ses orientations. La guerre institutionnelle est annoncée.

Une équipe historique

Jeffries ne sera pas seul. Katherine Clark, actuelle whip de la minorité, a été nommée cheffe de la majorité par acclamation. Elle deviendra la première femme à occuper ce poste. Pete Aguilar, de Californie, sera le whip de la majorité. Il deviendra le premier élu latino-américain à diriger la majorité à la Chambre.

Trois premières historiques. Un symbole fort. Mais aussi un rappel : la diversité de l’équipe dirigeante ne résout pas les fractures internes.

Ce que cela dit de l’Amérique de 2027

L’élection de Hakeem Jeffries n’est pas seulement une victoire personnelle. C’est un moment de bascule. Pour la première fois, un Afro-Américain présidera la Chambre des représentants. Pour la première fois, une femme dirigera la majorité. Pour la première fois, un Latino-Américain sera whip de la majorité.

Mais l’histoire ne s’arrête pas aux symboles. Jeffries hérite d’un parti divisé, d’un président qui ne reculera pas, et d’une base qui exige des résultats. Les 11 voix contre lui sont un avertissement. Elles disent que l’unité démocrate est fragile. Elles disent que la question israélienne ne disparaîtra pas. Elles disent que le financement des campagnes reste une bombe à retardement.

Le 3 janvier 2027, Hakeem Jeffries prendra le perchoir. Ce jour-là, il ne sera plus le chef de la minorité. Il sera le visage de l’opposition à Donald Trump. Et il devra prouver que les 251 voix étaient un mandat, pas un chèque en blanc.

C’est officiel, Jeffries est président de la Chambre ?

Pas encore. Il a été désigné par les démocrates le 18 novembre. Le vote formel de la Chambre aura lieu le 3 janvier 2027. S’il obtient la majorité, il deviendra président.

Pourquoi 11 démocrates ont voté contre lui ?

Ils sont majoritairement progressistes. Ils lui reprochent son soutien à Israël, ses liens avec l’AIPAC, et son manque de vigueur dans l’opposition à Trump. Ils réclament aussi des réformes sur le financement des campagnes.

C’est quoi l’AIPAC ?

Le Comité américain des affaires publiques israéliennes. Un puissant lobby pro-israélien aux États-Unis. Jeffries est l’un de ses principaux bénéficiaires. Ses adversaires le surnomment « AIPAC Shakur ».

Jeffries va-t-il lancer des enquêtes contre Trump ?

Oui, les démocrates l’ont annoncé. Ils veulent enquêter sur l’administration Trump, ses proches, et peut-être Elon Musk. Les présidents de commissions, Jamie Raskin et Robert Garcia, sont déjà sur le pont.

Trump peut-il bloquer ces enquêtes ?

Il peut opposer son veto aux textes législatifs. Mais les enquêtes parlementaires ne dépendent pas de son veto. Elles dépendent de la majorité à la Chambre. Les démocrates l’ont.

Qui sont Katherine Clark et Pete Aguilar ?

Katherine Clark sera la cheffe de la majorité. Elle sera la première femme à occuper ce poste. Pete Aguilar sera le whip de la majorité. Il sera le premier Latino à occuper ce poste.

Jeffries a succédé à qui ?

À Nancy Pelosi, en 2022, à la tête du groupe démocrate à la Chambre. Il est le premier Afro-Américain à diriger un parti au Congrès.

Qu’est-ce que vous n’avez pas pu vérifier ?

Le résultat du vote formel du 3 janvier (pas encore eu lieu). L’identité exacte des 11 élus ayant voté contre lui. La nature précise des enquêtes annoncées. Les menaces de veto de Trump (rapportées, non détaillées).