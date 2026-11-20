Des trois cent millions de la BGFI au six milliards de la Société générale

CRI D’ALERTE PUBLIQUE: Croisade contre l’inertie, l’impunité, la tricherie, la haine, la violence et la corruption. Un scandale peut en cacher un autre

A son Excellence Monsieur Joseph DION NGUTE

Premier Ministre, chef du Gouvernement.

La BGFI BANK, vient de faire amende honorable pour reconnaître un vol odieux de trois cent millions de FCFA sur les comptes des clients, et d’annoncer le remboursement intégral. C’est une démarche exemplaire, mais il reste au moins trois choses à faire :

1 – Les actions entreprises pour traquer, retrouver et châtier l’auteur

2 – Les complicités au sein de la banque

3 – Les mesures prises pour que pareille situation ne se répète pas.

Cependant, s’il faut se féliciter de la promptitude de la hiérarchie de la banque dans ce cas, il faut saisir l’occasion pour décrier une pratique insidieuse et criminelle devenue pandémique dans le système bancaire camerounais, décrédibilisant tout notre espace d’investissement et fragilisant gravement l’image du pays, en envoyant un message décourageant de défiance aux épargnants.

Aujourd’hui, autant interpeller publiquement le gouvernement sur un autre cas, flagrant, terrible et terrifiant, insultant et mafieux, qui peine à émouvoir les responsables le sommet de l’Etat. Il s’agit du vol sur une certaine période de près de six (6) milliards de FCFA sur le compte d’un seul client, une fondation humanitaire, avec des œuvres de charité dans plusieurs régions du pays et ailleurs dans le monde. Les faits sont intervenus à la société générale, devenue GBC, Général de Banque.

Nous avons mobilisé en vain, le premier ministre, le ministre des finances. Les auteurs et acteurs du crime sont en liberté, et vaquent à leurs occupations, usant et utilisant le fruit des leurs rapines criminelles pour bloquer, freiner, détourner ou faire traîner les procédures. Pendant ce temps, l’image du pays souffre, et les victimes se préparent à dérouler des procédures internationales, où l’on entendra une fois de plus, notre condamnation à des centaines de milliards, comme nous sommes habitués.

La question intime, troublante et cruelle se pose maintenant : Pourquoi le silence ? Comment l’Etat ne bouge pas, après avoir acheté une banque avec des casseroles trouées ? Est-ce vrai ou faut-il simplement valider l’adage selon lequel, ce sont les petits voleurs qui vont en prison, les gros ont de quoi partager pour acheter les enquêtes, les tribunaux et les prisons ? Il faut signaler que dans ce dossier, la division régionale de la police judiciaire du Littoral à Douala, a conduit les investigations de façon on ne saurait plus professionnelle et exemplaire. Pourtant, les choses traînent, le chef bandit qui disposerait de plusieurs passeports est en liberté, narguent ses victimes par des messages indécents. Il n’y a aucune excuse pour nous, pour notre pays, pour nos gouvernants. Vivre avec les truands et les laisser circuler ? GRAVE.

Qu’attend le gouvernement pour arrêter les responsables de la banque qui jouent au dilatoire ? Le gouvernement doit rembourser les victimes, la victime et la protéger des menaces du chef bandit. Ce truand avait même réussi le tour de force de se faire passer pour la victime.

IL FAUT FRAPPER FORT POUR ARRETER CE GENRE DE CRIME. Nous n’allons pas devenir Chicago des années 1950, jamais, jamais, jamais, jamais. Le Gouvernement doit se réveiller et agir vite dans ce dossier. Il en va de l’intérêt supérieur de la nation.

Trop de banques et de microfinances protègent, couvrent, orientent, conseillent et encouragent des criminels. STOP.

Hautes considérations./.

Yaoundé, le 18 novembre 2026