Dans une note interne d’une rare fermeté datée du 12 novembre 2026, le chef de la délégation permanente du RDPC pour l’Est somme maires et présidents de section de cesser les blocages administratifs contre les candidats à la députation et aux municipales.

Le torchon brûle au sein du parti au pouvoir

À moins de trois mois du double scrutin législatif et municipal du 7 février 2027, le RDPC ne semble pas seulement craindre l'opposition. Il se méfie aussi de ses propres troupes.

Une note d'information classée « Très Urgent », dont nous avons pu consulter l'original, vient d'être diffusée dans la région de l'Est. Son expéditeur ? Joseph Le, membre titulaire du Comité central du RDPC et chef de la délégation permanente régionale pour l'Est. Le destinataire ? Les maires et les présidents de sections RDPC de la région.

Le ton est sec. Le constat, accablant.

Les accusations internes

Joseph Le ne prend pas de pincettes. Il affirme, s'appuyant sur des « sources concordantes et dignes de foi », que certains présidents de section refusent délibérément de signer les documents relevant de leur compétence. Les victimes ? Des militants désireux de se porter candidats.

Mais le mal est plus profond. La note épingle également certains maires. Ceux-ci feraient obstruction à la procédure en refusant de délivrer les actes d'état civil sollicités. Pire : ces blocages administratifs viseraient spécifiquement « leurs concurrents potentiels ». Une manière à peine voilée de verrouiller la compétition avant même qu'elle ne commence.

Le rappel à la loi

Face à ce qu'il qualifie de rupture avec les valeurs du parti, Joseph Le brandit la loi. Il rappelle que la signature des actes partisans et la délivrance des pièces d'état civil ne sont pas des faveurs. Ce sont des « obligations légales, réglementaires et statutaires ».

L'argument est habile. En refusant de servir un militant, ces responsables ne sabotent pas seulement une candidature. Ils violent les exigences de neutralité du service public. Une faute lourde, surtout quand elle est commise par des édiles censés incarner l'administration locale.

La consigne : cesser le blocage

Joseph Le termine sa missive par une demande claire. Il exhorte les responsables politiques et municipaux à « cesser, sans autre forme de procédure, toute affaire cessante », les blocages.

L'objectif affiché est de garantir « la transparence et l'équité du processus électoral ». Une exigence de façade ? Ou un sursaut d'honnêteté ? La question reste posée.

C'est quoi ce document ?

C'est une note d'information interne du RDPC, signée par Joseph Le, le chef de la délégation régionale du parti pour l'Est.

Qu'est-ce qu'il dit ?

Il accuse certains maires et présidents de section RDPC de bloquer les dossiers de candidature de leurs propres camarades pour les élections de 2027.

Pourquoi ils font ça ?

Selon la note, ils veulent empêcher leurs "concurrents potentiels" de se présenter.

Qu'est-ce que Joseph Le demande ?

Il leur ordonne d'arrêter immédiatement ces blocages et de respecter la loi.

Est-ce que ça concerne tout le Cameroun ?

La note concerne spécifiquement la région de l'Est (Bertoua), mais le problème pourrait exister ailleurs.