Un décret, deux circulaires, et un pari : que le RDPC accepte enfin de ne plus être le parti des mêmes visages. Le pays regarde.

Un décret. Une date : le 7 février 2027. Et un mot qui circule dans les couloirs du RDPC : renouvellement. Le parti au pouvoir depuis 44 ans doit renouveler l’Assemblée nationale et 360 conseils municipaux. Mais derrière le vocabulaire officiel, une question que personne, à la direction, n’ose poser à voix haute : et si le RDPC ne savait plus mobiliser ?

Le 7 février 2027, les Camerounais voteront. C’est Paul Biya qui l’a décidé, par décret signé le lundi 9 novembre 2026. Deux scrutins couplés législatives et municipales après deux reports successifs. Le premier avait été justifié par la présidentielle de 2025 ; le second, par des contraintes budgétaires et logistiques. Mais le vrai enjeu n’est pas là.

Le RDPC arrive à ce rendez-vous avec un bilan. En 2020, il avait raflé 152 sièges sur 180 à l’Assemblée nationale et 316 des 360 communes. Des chiffres qui donnent le vertige. Mais des chiffres d’avant. Avant la présidentielle de 2025 et ses fractures. Avant les critiques internes qui remontent aujourd’hui à la surface.

Ce que le parti promet (et ce qu’il fait)

Le 11 novembre 2026, Paul Biya signe des circulaires. Le message est clair : place aux jeunes, aux femmes, aux « nouvelles figures ». Le renforcement doit être « substantiel », parmi les titulaires comme les suppléants. Le secrétaire général du Comité central, Jean Nkuete, reprend la consigne. Les listes doivent refléter le pays, pas un club de notables.

Laurent Serge Étoundi Ngoa, chef de la délégation permanente du Comité central pour le Mfoundi, va plus loin. Il évoque un renouvellement pouvant atteindre 80 % du personnel politique local dans son département. 80 %. Le chiffre est lâché. Il n’est pas confirmé officiellement. Mais il existe.

Pourtant, un document circule. Une circulaire du 12 novembre 2026, signée Jean Nkuete. Elle fixe le prix de l’investiture. Pour les législatives : 1,15 million de FCFA. Dont 1 million de cautionnement et 150 000 de frais internes. Pour les municipales : 70 000 FCFA. Le ticket d’entrée. La campagne, elle, n’est pas comprise.

Le jeune diplômé sans emploi. La femme du quartier qui milite depuis dix ans. Ils peuvent « aller se rhabiller » : c’est la formule employée par le journal en ligne L’Initiative, qui résume la contradiction. Le parti qui promet le renouveau ferme la porte à ceux qui n’ont pas de quoi payer.

La base ne veut plus des « candidats imposés »

Vendredi 13 novembre 2026. Palais des Congrès, Yaoundé. Le RDPC réunit ses cadres. Le sujet : les investitures. Un cadre lâche : « La base ne veut plus soutenir des candidats qui lui sont imposés ». Un autre ajoute que ces candidats sont « perçus comme déconnectés des réalités du terrain, parachutés par les instances dirigeantes ».

Le parti décide alors de renouer avec une vieille méthode : des sortes de primaires. Les militants voteront en cas de listes concurrentes. Christophe Mien Zock, directeur de la propagande, le reconnaît : « Les jeunes piaffent d’impatience et veulent évoluer ». Le retour aux primaires intervient dix jours avant la clôture des dépôts de candidatures. La faisabilité pose question.

On parle d’une « nuit des longs couteaux ». Les exclusions frappent plusieurs catégories de cadres. Le parti joue sa crédibilité avant même d’affronter les urnes.

Le contexte : une présidentielle qui a laissé des traces

La présidentielle de 2025 n’est pas un détail. Elle a fracturé le paysage politique. Des observateurs prédisent que les élections de 2027 pourraient être plus difficiles pour le parti au pouvoir, notamment dans le Nord, fief d’Issa Tchiroma, ancien allié aujourd’hui en exil. Le MRC, qui avait boycotté les municipales de 2020, pourrait participer cette fois. Un adversaire « à l’action militante très enthousiaste », note RFI.

L’opposition, elle, avance en ordre dispersé. Le SDF, le PCRN, l’UNDP. Chacun promet de faire tomber le RDPC. Mais l’électorat, lui, attend un signal. « La volonté populaire est aujourd’hui d’apporter un souffle nouveau », analyse un politologue cité par RFI.

Les jeunes et les femmes : la variable qui change tout

ELECAM a fait de l’inscription des jeunes et des femmes sa priorité pour la révision 2026 des listes électorales. Erik Essousse, directeur général des élections, l’a dit dès janvier : « La vision d’ELECAM pour cette révision 2026 repose essentiellement sur l’inscription massive des femmes et des jeunes ». Au 2 septembre 2026, 252 830 nouvelles personnes s’étaient inscrites.

Le RDPC le sait. Sans cette masse, pas de majorité. Mais ces nouveaux inscrits ne sont pas des militants acquis. Ils sont mobiles. Ils peuvent voter pour le parti au pouvoir. Ils peuvent aussi rester chez eux. L’abstention est le premier adversaire du RDPC en 2027.

Ce que le parti risque

Trois scénarios.

Le renouveau réel. Le RDPC ouvre ses listes. Les primaires produisent des candidats jeunes, des femmes, des figures locales. Le parti garde sa majorité, mais il la renouvelle. Il envoie un signal. Il survit.

Le renouveau de façade. Les circulaires restent des circulaires. Les mêmes visages reviennent. Les jeunes et les femmes sont sur les affiches, pas sur les listes. La base se démobilise. L’abstention progresse. Le RDPC perd des communes, peut-être des sièges. Il garde le pouvoir, mais il perd la crédibilité.

La débâcle. Les tensions internes explosent. Les dissidences se multiplient. L’opposition, même dispersée, capitalise sur la frustration. Le RDPC perd sa majorité absolue. Ce scénario n’est pas le plus probable. Il n’est plus impossible.

Ce que nous n’avons pas pu vérifier

Le nombre exact de candidatures déposées au 24 novembre 2026, date limite fixée par ELECAM. La composition finale des listes. L’application réelle des quotas de jeunes et de femmes. Le taux de participation des nouveaux inscrits. Nous n’avons pas pu joindre la direction du RDPC avant publication. Les circulaires internes n’ont pas été rendues publiques dans leur intégralité.

Le 7 février 2027, le RDPC ne jouera pas seulement des sièges. Il jouera sa capacité à se réinventer. Un parti qui a 44 ans ne peut pas durer sans changer. La question n’est pas de savoir s’il va gagner. La question est de savoir s’il va mériter de gagner.

C’est quand exactement, les élections de 2027 ?

Le dimanche 7 février 2027. Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h. C’est un décret de Paul Biya signé le 9 novembre 2026 qui a fixé cette date, après deux reports.

Le RDPC va-t-il encore gagner ?

On ne fait pas de prédiction. Ce qu’on sait, c’est qu’en 2020, il avait 152 sièges sur 180 et 316 communes sur 360. Mais la présidentielle de 2025 a laissé des traces, et la base est mécontente. Le scénario le plus probable, c’est qu’il garde une majorité, mais affaiblie. Sauf si l’abstention explose.

C’est vrai que les candidats doivent payer 1,15 million ?

Oui, selon une circulaire du 12 novembre 2026 signée par Jean Nkuete. Pour les législatives, c’est 1 million de cautionnement plus 150 000 de frais internes. Pour les municipales, 70 000. Et ce n’est que le ticket d’entrée : la campagne, elle, n’est pas comprise.

Pourquoi le RDPC demande autant d’argent ?

Officiellement, c’est pour financer le parti et filtrer les candidatures. Officieusement, ça exclut les militants qui n’ont pas les moyens. Le jeune diplômé, la femme du quartier, ils ne peuvent pas payer. C’est ce que L’Initiative appelle « le renouvellement par le chéquier ».

Les jeunes et les femmes vont-ils vraiment avoir des places ?

Paul Biya a signé des circulaires le 11 novembre 2026 qui demandent un « renforcement substantiel » des jeunes et des femmes. Étoundi Ngoa parle même de 80 % de renouvellement dans le Mfoundi. Mais entre les circulaires et les listes définitives, il y a un gouffre. Et le prix de l’investiture ne va pas dans le sens de l’ouverture.

Qu’est-ce que ça change, l’inscription massive des jeunes et des femmes sur les listes électorales ?

ELECAM a enregistré plus de 252 000 nouvelles inscriptions en 2026, avec une priorité donnée aux jeunes et aux femmes. Ça peut profiter au RDPC… ou pas. Ces nouveaux inscrits ne sont pas acquis. Ils peuvent voter pour le parti, ou rester chez eux. L’abstention est le vrai adversaire.

L’opposition peut-elle gagner ?

Elle est divisée. Le SDF, le PCRN, l’UNDP, et peut-être le MRC. Chacun a ses ambitions. Le RDPC mise sur ces divisions. Mais si la base du parti au pouvoir se démobilise, l’opposition n’a même pas besoin d’être unie pour progresser.

Pourquoi vous dites que le RDPC « joue sa crédibilité » ?

Parce qu’il promet le renouveau mais facture l’entrée. Parce qu’il organise des primaires dix jours avant la date limite. Parce que la base ne veut plus de « candidats imposés ». Si le parti ne tient pas ses promesses, il perd la confiance de ceux qui devaient le renouveler. Et sans eux, il n’y a pas de majorité.

C’est quoi, le « renouvellement par le chéquier » ?

C’est une expression de L’Initiative. Elle résume l’idée que le RDPC ne renouvelle pas sa classe politique en donnant leur place aux jeunes et aux femmes, mais en demandant à ceux qui veulent se présenter de payer. Résultat : ce ne sont pas les meilleurs qui accèdent aux listes, mais ceux qui peuvent financer leur campagne.

Est-ce que cet article est contre le RDPC ?

Non. C’est une analyse. L’article dit que le RDPC peut gagner en 2027. Mais il dit aussi que, s’il gagne sans changer, il perd la confiance. Le droit de vote, c’est aussi le droit de demander des comptes.

Qu’est-ce qui n’a pas pu être vérifié ?

Le nombre exact de candidatures déposées au 24 novembre 2026. La composition finale des listes. L’application réelle des quotas. Le taux de participation des nouveaux inscrits. Le texte intégral des circulaires du 11 et du 12 novembre 2026. La direction du RDPC n’a pas répondu à nos sollicitations avant publication.