Chelsea bat Manchester United 2-0 à Stamford Bridge, dans un match où Bryan Mbeumo et Carlos Baleba ont connu une soirée compliquée malgré quelques séquences positives

Mbeumo et Baleba freinés à Stamford Bridge

Manchester United avait eu ses occasions. À la pause, le score était encore de 0-0 et Matheus Cunha avait même cru ouvrir le score avant que son but ne soit annulé pour hors-jeu. Mais Chelsea a changé le match en seconde période et s’est imposé 2-0 le 31 octobre à Stamford Bridge.

Pour ceux qui suivent aussi les marchés européens, une page de paris Champions League onexbet rappelle combien le contexte peut modifier la lecture des cotes. Carlos Baleba est sorti avant l’heure de jeu, tandis que Bryan Mbeumo est resté jusqu’au bout et a terminé tout près de réduire l’écart.

Baleba dans un milieu sous pression

Michael Carrick avait titularisé Baleba aux côtés d’Andrey Santos. Manchester United a bien commencé, dans une première période ouverte.

Baleba a participé à la récupération et à la première relance, mais Chelsea a progressivement trouvé davantage d’espace entre les lignes.

Le Camerounais a quitté le terrain à la 58e minute, remplacé par Kobbie Mainoo. Six minutes plus tard, United était mené 2-0.

Mbeumo avait créé une première alerte

Bryan Mbeumo a été plus visible offensivement.

En première période, il a envoyé une passe transversale vers Bruno Fernandes sur une contre-attaque. Le capitaine de United a contrôlé avant de tirer au-dessus. Peu après, Fernandes a tenté de le servir devant le but, sans réussite.

Cunha a également marqué avant que le VAR ne signale un hors-jeu. United a eu plusieurs situations, mais aucune n’a produit de but.

Trois moments ont fait basculer le match

Après le 0-0 de la première période, Chelsea a pris l’avantage en quelques minutes :

50e minute : Romeo Lavia a récupéré le ballon au milieu et Morgan Rogers a terminé l’action en lobant Senne Lammens.

63e minute : Lisandro Martínez, déjà averti, a reçu un deuxième carton jaune après intervention du VAR pour une faute sur Wesley Fofana.

64e minute : Cole Palmer a transformé le penalty et porté le score à 2-0.

United devait alors remonter deux buts avec dix joueurs. Chelsea a même cru inscrire un troisième but par Estevao, finalement annulé pour hors-jeu.

Un score qui change aussi les marchés en direct

Le 0-0 à la pause et le 2-0 final montrent pourquoi le score seul ne suffit pas pour lire un marché live. Avant la pause, United avait créé plusieurs situations et vu un but annulé. Les marchés sur le résultat, le prochain but ou les totaux restaient alors liés à un match ouvert.

Le but de Rogers a changé la lecture. L’expulsion de Martínez treize minutes plus tard l’a modifiée encore davantage. Avec un penalty à suivre, puis deux buts de retard à dix contre onze, les marchés 1X2, handicap et prochain but ne reposaient plus sur le même scénario.

Même logique pour les totaux ou « les deux équipes marquent » : un 0-0 à la pause ne racontait plus la même chose après un but, un carton rouge et un penalty.

En direct, la forme récente reste un repère, mais le score, le nombre de joueurs et le temps restant deviennent rapidement plus importants. Pour suivre ce type de marchés sur 1xBet, un compte est nécessaire. Lors de l’inscription sur le site officiel, le code promo 1x_3831408 peut augmenter le plafond du bonus associé au premier dépôt. Le montant proposé, les conditions du bonus et les exigences de mise doivent être vérifiés avant le dépôt, car ils peuvent varier selon le pays.

Mbeumo a encore trouvé la barre

Même à dix, Mbeumo est resté dangereux.

Dans le temps additionnel, il a frappé de l’extérieur de la surface. Mike Penders a touché le ballon avant qu’il ne termine sur la barre transversale.

Le Camerounais avait également reçu un carton jaune à la 81e minute. Il a néanmoins terminé la rencontre, contrairement à Baleba.

Pour les deux internationaux camerounais, la soirée s’est terminée sans but ni point. Chelsea a surtout profité d’un début de seconde période beaucoup plus efficace : en quatorze minutes, le match est passé de 0-0 à 2-0.

Illustration:: Ballon de Premier League posé sur la pelouse de Stamford Bridge, devant les tribunes de Chelsea