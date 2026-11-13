L'arrivée du géant pétrogazier américain Murphy, basé à Houston, au Cameroun témoigne de la volonté de Washington de damer le pion à la Chine dans la bataille pour le contrôle des ressources énergétiques africaines.

L'entreprise américaine prévoit d'investir 112 milliards de FCFA dans quatre blocs au Cameroun : Etinde Exploration, Tilapia, Elombo et Ntem.

Cet investissement intervient alors que Washington est en négociation avec la Russie pour le rachat des participations dans le bloc d'Etinde, notamment celles du géant gazier russe Lukoil, qui détient 37,5 % des parts.

L'entrée de Chevron dans les projets gaziers de Yoyo et Yolanda marquera également un tournant décisif pour le Cameroun et la Guinée équatoriale. Malabo ayant, sur la base de ses statistiques commerciales, classé les États-Unis comme premier client de la Guinée équatoriale, devant la Chine.

Les hydrocarbures représentent désormais 9 % des recettes budgétaires du Cameroun. La relance de la production dès 2027 pourrait considérablement accroître les recettes issues de ce secteur. À cela s'ajoutent les perspectives minières, notamment avec l'exploitation des terres rares. Autant d'opportunités susceptibles de faire des États-Unis un partenaire commercial de premier plan pour le Cameroun.

En octobre dernier, Sophia Lalani, conseillère principale auprès de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain, rappelait, aux côtés d'entreprises américaines, la nécessité pour le gouvernement des États-Unis de mieux positionner les intérêts économiques américains au Cameroun, afin de permettre aux entreprises américaines de tirer pleinement profit des opportunités offertes par le pays.