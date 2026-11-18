Dans une lettre officielle adressée à Samuel Eto'o, le président de la FIFA Gianni Infantino salue la mémoire de Jean Manga Onguéné, légende du football camerounais, sacré Ballon d'Or africain en 1980 et ancien cadre technique de l'instance mondiale.

Jean Manga Onguéné : la lettre de Zurich qui consacre une légende du football camerounais

Zurich, 17 novembre 2026. Le papier est à l'en-tête de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Au bas de la page, une signature manuscrite : celle de Gianni Infantino. Le destinataire : Samuel Eto'o, président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT). L'objet du courrier : "En mémoire de Jean Manga Onguéné".

Le football camerounais est en deuil. Et l'instance dirigeante du football mondial n'a pas attendu pour le faire savoir.

Dans ce document officiel, le président de la FIFA exprime sa "grande tristesse" à l'annonce du décès de celui qu'il qualifie de "légende du football camerounais". Une formule qui, sous la plume d'Infantino, n'est pas qu'une simple figure de style.

Une lettre de Zurich pour un monument de Yaoundé

Le texte, que nous avons pu consulter, retrace avec précision l'ampleur du parcours de Manga Onguéné. "Sélectionné à plus de 100 reprises en équipe nationale du Cameroun, Jean Manga Onguéné aura marqué l'histoire de sa sélection", écrit Gianni Infantino.

L'hommage ne s'arrête pas aux frontières du Cameroun. Il s'étend à son club de toujours. "Au niveau des clubs, il demeura fidèle au Canon de Yaoundé tout au long de sa carrière, club avec lequel il remporta de nombreux titres nationaux et continentaux."

Cette fidélité au Canon, club mythique des années 70 et 80, résonne comme un rappel d'une époque où le football africain s'écrivait d'abord par des exploits collectifs et des identités locales fortes. Manga Onguéné, c'était cela. Un joueur qui incarnait un maillot, une ville, un pays.

"Vitesse explosive" et Ballon d'Or : l'héritage sportif

Pour ceux qui ne l'ont pas vu jouer, la lettre de la FIFA esquisse le portrait d'un attaquant redoutable. Gianni Infantino évoque "son charisme et son sens du collectif". Mais il souligne surtout "sa vitesse explosive et sa redoutable efficacité devant le but", des qualités qui lui ont valu d'être sacré Ballon d'Or africain en 1980.

Un trophée qui, à l'époque, installait définitivement le Cameroun sur la carte du football mondial. Loin d'être un simple fait d'armes individuel, cette distinction a ouvert la voie à toute une génération de Lions Indomptables qui, des années plus tard, allaient faire trembler la planète lors du Mondial 1990.

De Canon à la FIFA : l'homme de l'ombre

Mais le destin de Jean Manga Onguéné ne s'est pas arrêté au coup de sifflet final de sa carrière de joueur. C'est peut-être là que son influence a été la plus profonde, et c'est ce que la lettre met en lumière avec une précision technique.

"À l'issue de sa carrière de joueur, Jean Manga Onguéné poursuivit son engagement au service du football camerounais en embrassant une carrière d'encadrement technique, exerçant notamment les fonctions de sélectionneur et d'entraîneur adjoint de l'équipe nationale", rappelle Gianni Infantino.

Plus remarquable encore, son parcours l'a mené directement dans les couloirs du pouvoir footballistique mondial. "Il exerça notamment les fonctions d'instructeur technique de la FIFA, puis de responsable du Bureau de développement de la FIFA pour l'Afrique centrale, contribuant activement à la formation des cadres techniques et à l'essor du football dans la région."

C'est cette casquette de bâtisseur que la FIFA a tenu à saluer. Manga Onguéné n'était plus sur le terrain, mais il concevait les structures qui allaient permettre aux futures générations de s'y épanouir. Un "leader respecté" et un "mentor dévoué", insiste le document.

Ce que cette lettre dit de la relation Eto'o - FIFA

Au-delà de l'hommage sportif, cette lettre officielle a une portée institutionnelle. Elle est adressée directement à Samuel Eto'o, ancienne gloire du football mondial devenue président de la FECAFOOT.

Les relations entre la FECAFOOT et la FIFA ont souvent été décrites comme complexes, oscillant entre soutien et tensions. Mais face à la disparition d'un monument national, l'institution de Zurich a tenu à respecter le protocole le plus strict, s'adressant directement au patron du football camerounais pour partager sa peine.

"Je tiens à exprimer notre plus profonde sympathie à la Fédération Camerounaise de Football, ainsi qu'à la famille, aux amis et aux proches de Jean Manga Onguéné", écrit Gianni Infantino.

Qui était Jean Manga Onguéné ?

C'était une immense légende du football camerounais. Il a joué au Canon de Yaoundé, a porté le maillot des Lions Indomptables plus de 100 fois et a été sacré Ballon d'Or africain en 1980.

Qu'a fait la FIFA après son décès ?

Gianni Infantino, le président de la FIFA, a envoyé une lettre officielle à Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, pour exprimer sa tristesse et saluer la mémoire de Manga Onguéné.

Que dit exactement cette lettre ?

Elle salue le joueur ("vitesse explosive", "efficacité devant le but") mais aussi l'homme de l'ombre. La FIFA rappelle qu'il a été instructeur technique pour elle et responsable du développement pour l'Afrique centrale.

Est-ce que la lettre mentionne ses titres avec le Canon de Yaoundé ?

Oui, Infantino précise qu'il est resté fidèle au Canon toute sa carrière et qu'il a remporté de nombreux titres nationaux et continentaux avec ce club.

Qu'est-ce qui reste non vérifié ?

On ne connaît pas la cause exacte de son décès, ni les détails de ses funérailles. On n'a pas non plus de communiqué officiel de la FECAFOOT pour le moment.