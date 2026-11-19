Des hommes d’affaires déguisés en prophètes prospèrent sur une mentalité de fuite. La responsabilité est partagée. Et le développement attend.

Ils promettent l’or, la santé, la promotion. Ils facturent la « semence », le « miracle », la « délivrance ». À Yaoundé, Abidjan, Douala, les mêmes scènes se répètent : des foules en transe, des micros tendus, des comptes bancaires qui gonflent. Derrière le rideau de fumée, une question que personne ne pose à voix haute : et si le vrai problème n’était pas seulement le gourou ?

Yaoundé, un après-midi de juillet 2026. L’aéroport de Nsimalen. Un homme descend d’un vol en provenance d’Abidjan. Il porte un titre que personne ne lui a décerné : « Général de Dieu ». Son nom : Dieunedort Kamdem Nounga. Il revient après dix ans d’exil. Une foule l’attend. Des fidèles, des curieux, des caméras. Sur les réseaux sociaux, les images circulent avant même qu’il n’ait prononcé un mot.

Dix ans plus tôt, le même homme faisait l’objet d’un avis de recherche de la police camerounaise pour « escroquerie aggravée en coaction ». Environ 250 fidèles avaient investi dans Gesem Forex Trading, une société promettant 25 % de rendement par opération. Kamdem s’était porté garant. Quand l’entreprise a implosé, il a disparu. Haïti, Montréal, Abidjan. Les juridictions ivoiriennes l’ont déclaré non coupable en 2018. Il est rentré.

Ce retour n’est pas un fait divers. C’est un symptôme.

Un écosystème, pas des exceptions

Kamdem n’est pas seul. Le paysage religieux camerounais et ouest-africain a produit une catégorie d’entrepreneurs spirituels dont le modèle économique repose sur une promesse simple : vous n’avez pas besoin de travailler dur, il suffit de croire, de donner, de « semer ».

Joël Francis Tatu, prophète de l’Église Porte des Cieux, l’a dit à sa manière. Dans une vidéo devenue virale, il rapporte une « sagesse » qu’un pasteur lui aurait confiée : les fidèles seraient comme des prostituées dont il faut « profiter » tant qu’ils sont là, avant qu’ils ne partent. L’Église a présenté des excuses publiques après un « faux » miracle réalisé par l’un de ses prédicateurs. Tatu, lui, n’a pas disparu. Il officie toujours.

Camille Makosso, pasteur ivoirien d’origine congolaise, influenceur suivi par des millions de personnes, a bâti sa notoriété sur des sorties fracassantes. En juin 2026, il déclarait que les autorités camerounaises étaient « tellement distraites dans le domaine de comment voler qu’ils laissent ça ». L’homme qui dénonce la distraction des autres a lui-même fait de la provocation un fonds de commerce.

Ces trois noms ne résument pas le phénomène. Ils l’illustrent.

L’offre et la demande

Le Cameroun compte des milliers d’églises de réveil, de centres de prière, de ministères indépendants. Le phénomène s’est amplifié dans les années 1990 avec la libéralisation de l’espace religieux, puis industrialisé dans les années 2000. Le message du salut a été remplacé par une logique de performance spirituelle. Le fidèle est devenu un client.

Mais pourquoi ces offres trouvent-elles preneurs ?

Parce que la demande est là. Une demande façonnée par un environnement où l’effort quotidien est vécu comme une malédiction, où la réussite sans peine est présentée comme un droit, où le silence d’une existence sans réalisation est insupportable. Le vacarme des prières, des chants, des danses, des « alléluias » couvre ce silence. Il ne le remplit pas.

La misère est d’abord mentale. Elle précède la misère matérielle. Un homme qui croit que sa promotion viendra d’une « onction » et non d’une compétence n’a pas besoin d’un gourou pour stagner. Il est déjà son propre geôlier. Le gourou ne fait qu’encaisser le loyer.

La responsabilité des fidèles

Il serait confortable de réduire ces figures à des prédateurs et leurs fidèles à des victimes innocentes. La réalité est plus inconfortable.

Les fidèles ne sont pas des passagers passifs. Ils choisissent. Ils choisissent de donner leur argent, de croire au miracle, de préférer la promesse d’un raccourci à la rigueur d’un plan. Ils choisissent, aussi, de désigner un démon, un ennemi, un « village » comme responsable de leurs échecs plutôt que d’affronter leurs propres manquements.

Cette dynamique n’est pas propre au Cameroun. Elle traverse une bonne partie du continent. Mais elle y trouve un terreau particulièrement fertile : un État qui ne garantit ni l’école de qualité, ni la santé, ni l’emploi ; une économie informelle où l’effort ne paie pas toujours ; une pression sociale qui exige le paraître. Dans ce vide, le prophète s’engouffre.

Ce que dit l’Évangile (et ce qu’on en fait)

Le message biblique n’est pas l’ennemi du travail. « C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain » (Genèse 3:19) est peut-être le verset le moins cité dans les églises de réveil. Ailleurs, ce même message a servi de socle à une éthique de la rigueur, de l’épargne, de la construction patiente. Ici, il a été détourné par une culture du gain sans peine, du miracle permanent, du shortcut spirituel.

La réussite existe chez des croyants disciplinés. L’échec frappe aussi des traditionalistes attachés aux rites. La variable n’est pas la foi. La variable est le travail.

L’heure du bilan

Le retour de Kamdem à Yaoundé, les excuses de l’Église de Tatu, les sorties de Makosso : autant de signes d’un système qui continue de fonctionner parce que la demande n’a pas changé.

Les autorités ferment des églises pour nuisances sonores. Elles ne ferment pas les robinets de la crédulité. Elles ne peuvent pas.

La question n’est pas de savoir si Kamdem a été blanchi ou non. La question est de savoir combien de fidèles, dix ans après, attendent encore leur remboursement. La question n’est pas de savoir si Tatu a mal parlé ou non. La question est de savoir combien de personnes, dans son assemblée, ont acheté une chaise à l’église en croyant acheter un miracle.

Aucune danse, aucun chant, aucun folklore n’a jamais sorti un individu ou un peuple de la précarité. Seule la culture de l’effort bâtit des nations.

Le noir, les bruits, les cris, le vacarme et les victimisations ne valent pas la peine. Même avec la Bible en main.

Pourquoi Kamdem n’a-t-il pas été arrêté en rentrant au Cameroun ?

Nous n’avons pas pu le confirmer. La justice ivoirienne l’a déclaré non coupable en 2018, et aucune information publique ne confirme qu’une procédure camerounaise est encore active contre lui. Il faut poser la question aux autorités camerounaises, pas à nous.

C’est quoi exactement le Gesem Forex Trading ?

Une société de trading qui promettait 25 % de rendement par opération. Environ 250 fidèles y ont investi. Kamdem se portait garant. La boîte a fait faillite, l’argent a disparu, et lui aussi — pendant dix ans.

Combien les fidèles ont perdu au total ?

On ne sait pas. Le chiffre exact n’a jamais été publié par une source judiciaire. On sait juste qu’ils étaient environ 250 à avoir mis de l’argent. Pour le reste, il faudrait retrouver les plaintes.

Est-ce que Tatu a vraiment dit que les fidèles sont des prostituées ?

Oui. Dans une vidéo devenue virale, il rapporte les propos d’un pasteur qui lui aurait dit que les fidèles sont comme des prostituées dont il faut profiter tant qu’ils sont là. L’Église a présenté des excuses pour un faux miracle, mais pas pour cette phrase-là.

Est-ce que l’article dit que tous les pasteurs sont des escrocs ?

Non. L’article dit que certains ont transformé la foi en business. Il le dit clairement : la réussite existe chez des croyants disciplinés. Le problème n’est pas la foi. C’est ce qu’on en fait.

Pourquoi vous attaquez les fidèles au lieu des gourous ?

Parce qu’on ne peut pas comprendre le système si on ne regarde que l’offre. Les gourous existent parce qu’ils trouvent des clients. On peut critiquer les deux en même temps. Ce n’est pas de la victimisation inversée, c’est du réalisme.

La misère mentale, c’est quoi exactement ?

C’est l’idée que ta situation matérielle découle d’abord de ta façon de penser. Si tu crois que ta promotion viendra d’une onction et pas d’une compétence, tu n’as pas besoin d’un gourou pour stagner. Tu stagnes déjà tout seul.

Est-ce que la Bible dit vraiment qu’il faut travailler ?

Oui, et c’est même l’un des tout premiers commandements : « C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain » (Genèse 3:19). Ce verset est rarement cité dans les églises de réveil. Étrange, non ?

Que font les autorités camerounaises face à ça ?

Elles ferment des églises pour nuisances sonores. Elles ne ferment pas le robinet de la crédulité, parce qu’elles ne peuvent pas. La responsabilité est aussi collective.

Comment éviter de tomber dans le piège ?

Trois questions à se poser avant de donner de l’argent à un « prophète » : est-ce qu’il te montre un contrat ? Est-ce qu’il te promet un rendement précis ? Est-ce qu’il te demande de ne pas en parler autour de toi ? Si la réponse est oui trois fois, tu es face à un business, pas une église.

Est-ce que cet article est une attaque contre la foi chrétienne ?

Non. C’est une attaque contre ceux qui transforment la foi en plateforme d’enrichissement. La foi n’a pas besoin de mensonges pour tenir debout. Le business, si.