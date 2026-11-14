L’Égypte a écarté Hossam Hassan le 7 novembre, trois jours après une interdiction médiatique. Sur le terrain, il avait pourtant offert aux Pharaons leur meilleure Coupe du monde.

Le 7 novembre 2026, la Fédération égyptienne de football a remercié Hossam Hassan. Sur le terrain, il avait mené les Pharaons en huitièmes de finale de la Coupe du monde, la meilleure performance de leur histoire. Trois jours plus tôt, le Conseil suprême de régulation des médias lui avait interdit de s’exprimer. Entre les deux, une vidéo : deux femmes qui se battent dans un hôtel, un homme de 60 ans qui s’évanouit. L’Égypte n’a pas viré un sélectionneur sur résultats. Elle a viré un homme dont l’image était devenue un problème d’État.

Un bilan sportif qui ne justifiait pas une éviction

Hossam Hassan a pris les rênes de l’Égypte en mars 2024. En 38 matchs, il a gagné 21 fois, fait 10 nuls, perdu 7 fois. Il a conduit les Pharaons en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations, terminée à la quatrième place. Et surtout, il a fait ce qu’aucun prédécesseur n’avait réussi : sortir l’Égypte de la phase de groupes d’une Coupe du monde, puis la mener en huitièmes de finale. Contre l’Argentine, les Pharaons ont mené 2-0 à un peu plus de dix minutes de la fin avant de s’incliner 3-2 à Atlanta. Jamais l’Égypte n’avait gagné un match de Coupe du monde avant ce tournoi.

La Fédération elle-même l’avait prolongé jusqu’en 2030 après ce parcours. Un contrat long, signé en pleine confiance. Cinq mois plus tard, elle le rompait.

La vidéo de l’hôtel, et ce qui a suivi

L’affaire remonte au week-end du 15 août 2026. Hossam Hassan séjourne au Porto Marina, un complexe hôtelier haut de gamme sur la côte nord de l’Égypte. Il est avec ses deux épouses, Howaida El-Gharbawy et Dina Mostafa. Il a trois enfants avec la première, deux avec la seconde. Une dispute éclate au bar de l’hôtel. Les deux femmes en viennent aux mains. Hassan tente de les séparer. Il s’évanouit. Il est transporté à l’hôpital. Les deux femmes présentent des égratignures et des coupures.

La scène est filmée. La vidéo circule sur les réseaux sociaux en quelques heures. Hassan sort de l’hôpital sans séquelles physiques. Il divorce de Howaida El-Gharbawy, sa première épouse, via un bureau d’état civil au Caire. Quelques jours plus tard, Dina Mostafa demande à son tour le divorce.

Les conséquences judiciaires s’enchaînent. Selon Al Jazeera, les avocats de Hassan déposent une plainte contre Dina Mostafa, l’accusant de faux documents officiels et de bigamie, affirmant qu’elle n’aurait pas divorcé légalement de son premier mari avant d’épouser Hassan en 2015. Les représentants de Dina Mostafa démentent ces allégations.

L’interdiction médiatique, le signal qui a tout précipité

Le 4 novembre 2026, le Conseil suprême de régulation des médias égyptien (SCMR) prend une décision qui ne laisse aucune ambiguïté. Hossam Hassan est interdit d’apparition sur tous les médias soumis à la loi n° 180 de 2018 sur la régulation de la presse et des médias. La décision est immédiate. Le motif invoqué : des violations liées aux règles de protection de la vie privée.

Trois jours plus tard, la Fédération rompt le contrat. Dans un communiqué, elle explique avoir analysé toutes les circonstances et les événements des derniers jours, ainsi que leurs conséquences et l’impact négatif qu’ils ont eu sur l’image positive et la stabilité de notre sélection nationale. Le texte ne mentionne à aucun moment les résultats sportifs.

Le message est clair. Ce n’est pas le terrain qui a tranché. C’est l’image.

Les fissures étaient déjà là avant le scandale

Le licenciement de Hossam Hassan ne s’explique pas uniquement par la vidéo d’août. D’autres tensions avaient fragilisé sa position bien avant que sa vie privée ne devienne un sujet d’État.

La Coupe du monde avait laissé des traces. Après la défaite contre l’Argentine, Hassan avait dénoncé un arbitrage qu’il jugeait injuste, allant jusqu’à affirmer que le match était truqué et que le monde entier l’avait vu. La FIFA l’avait suspendu trois matchs, ainsi que son frère jumeau Ibrahim, directeur de l’équipe. Une sanction qui l’aurait privé des rencontres contre le Malawi et de la suivante contre l’Angola.

Il y avait aussi la relation avec Mohamed Salah. En septembre 2026, lors d’un match nul 0-0 contre l’Angola en qualification pour la CAN, Hassan avait sorti Salah à la 60e minute. Il avait justifié le changement par des raisons techniques. Salah avait quitté le camp de la sélection. La Fédération avait ensuite expliqué que l’attaquant de Trabzonspor évitait les terrains synthétiques, ce qui l’aurait empêché de jouer contre le Soudan du Sud. La version officielle n’a pas éteint la polémique. Des figures du football égyptien, dont l’ancien international Mido, avaient estimé dès septembre que la situation avait échappé à tout contrôle.

Ali Maher, l’homme du retour au calme

Ali Maher, 52 ans, a été nommé pour remplacer Hassan. Il entraînait le club de Ceramica Cleopatra, quatrième du championnat égyptien. Sa première liste, dévoilée moins de 24 heures après sa nomination, a été analysée par la CAF comme un mélange de jeunesse et d’expérience.

Son premier match, le 13 novembre 2026 contre le Malawi au stade international du Caire, s’est soldé par une victoire 5-0. Salah a inscrit un doublé. L’Égypte prend la tête de son groupe de qualification pour la CAN 2027 avec 7 points. Sur le terrain, le changement n’a pas coûté cher. En dehors, l’Égypte a tourné la page d’un cycle qui avait pourtant produit les meilleurs résultats sportifs de son histoire récente.

Ce que ce limogeage dit du football égyptien

La décision de la Fédération pose une question qui dépasse le cas Hossam Hassan. Un sélectionneur peut-il être jugé sur ses résultats sportifs quand sa vie privée devient un feuilleton médiatique ?

La réponse de l’Égypte est non. Le communiqué de la Fédération ne parle que d’image et de stabilité. L’interdiction du Conseil suprême des médias trois jours plus tôt avait déjà retiré à Hassan son droit de s’exprimer publiquement. Un sélectionneur muet, empêché d’apparaître à la télévision, ne peut plus défendre ses choix, expliquer ses décisions, ou même exister dans le débat public. La Fédération a tiré les conséquences de cette situation.

Le paradoxe est cruel. L’homme qui a offert à l’Égypte sa meilleure Coupe du monde a été écarté cinq mois après avoir été prolongé. Sur le terrain, son bilan plaidait pour lui. En dehors, il était devenu un risque.

La question qui reste ouverte n’est pas de savoir si Hossam Hassan méritait son limogeage. C’est de savoir si le football égyptien a gagné au change. Ali Maher a commencé par un 5-0. La CAN 2027 est dans un an et demi. C’est là que le compteur repartira.

Pourquoi Hossam Hassan a été viré alors qu’il a réussi la Coupe du monde ?

Parce que la Fédération égyptienne a estimé que les événements de sa vie privée avaient un impact négatif sur l’image et la stabilité de l’équipe. Le communiqué ne parle pas de résultats sportifs. Il parle d’image. C’est la différence.

C’est quoi cette histoire de bagarre entre ses deux femmes ?

En août 2026, Hossam Hassan séjournait dans un hôtel de la côte nord avec ses deux épouses. Une dispute a éclaté, elles se sont battues, il a tenté de les séparer et s’est évanoui. Il a été hospitalisé. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Il a ensuite divorcé de sa première femme, et la seconde a demandé le divorce.

L’interdiction médiatique, c’est quoi exactement ?

Le 4 novembre 2026, le Conseil suprême de régulation des médias égyptien a interdit à Hossam Hassan d’apparaître sur tous les médias soumis à la loi de 2018 sur la presse et les médias. Motif : des violations liées à la protection de la vie privée.

Qui l’a remplacé ?

Ali Maher, l’ancien entraîneur de Ceramica Cleopatra. Son premier match, le 13 novembre 2026 contre le Malawi, s’est soldé par une victoire 5-0.

L’Égypte a-t-elle perdu au change sportivement ?

Pour l’instant, non. Ali Maher a gagné son premier match 5-0. Mais la CAN 2027 est la vraie échéance. C’est là qu’on saura si le limogeage de Hassan était une bonne décision sportive ou seulement une décision d’image.