La ministre belge de l’Asile et de la Migration, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), partira le lundi 16 novembre 2026 en mission de dissuasion au Cameroun.

Selon la ministre, il existe “de sérieux indices de fraude et d’abus” concernant les visas étudiants destinés à la Belgique. La même ministre s'inquiète sur la hausse de la demande d'asile massive des Camerounais en Belgique.

L'intégralité de la lettre en dessous

A Madame Anneleen Van Bossuyt, ministre belge de l’Asile et de la Migration



Madame Anneleen Van Bossuyt, en ce moment où nous,

- CODE, Belgique (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora)

- Asbl CEBAPH, (Cercle Belgo-Africain Pour la Promotion Humaine)

- CCL Libération, (Comité de Soutien pour la Libération des prisonniers Politiques au Cameroun

- Le CNI, (Collectif National pour l’Impunité au Cameroun)

- CEBAPH, Cercle belgo-africain Pour la Promotion Humaine

- Le Mouvement de Février 2008 au Cameroun

- Action Solidaire Internationale

-Action Solidaire pour Marafa Hamidou Yaya

Toutes les antennes confondues vous écrivent, car, vous serez au Cameroun le 16 novembre 2026 pour être reçu par les Autorités locales en charge des dossiers concernant les demandes de visas des étudiants Camerounais en Belgique et de la présence massive des demandeurs d'asile d'origine Camerounaise en Belgique.

Bien avant toutes ces activités Madame Anneleen Van Bossuyt, sachez que vous avez devant vous le chef de l’Etat Camerounais qui a plongé pendant 44 ans son peuple dans un chaos indescriptible animé par la corruption, les détournements des fonds public, l’impunité, le favoritisme etc.

Les grandes banques, pillées par Biya, sa famille et les cadres de son parti, ont fait banqueroute et ont confisqué des milliards de francs CFA de dépôts des épargnants paralysant ainsi l’économie du pays avec pour corollaire la mise dans la rue des milliers d’employés laissant des familles sans revenus et désemparées.

La criminalité a pris des proportions alarmantes et les gens ne savent plus à quels saints se confier. Même retranchés chez eux, ils sont assassinés, dépouillés de leurs biens et leurs femmes et filles sont violées devant eux. Cette insécurité est telle que le Cameroun est devenu, sur le plan international, une destination à risques que beaucoup de pays déconseillent à leurs citoyens et qu’on n’ose pas vous le signifier de façon officielle.

Les hôpitaux, ainsi que les centres de santé des zones rurales sont abandonnés et manquent d’équipements, de remèdes de première urgence et de personnel, et sont devenus de vrais mouroirs et des lieux de prédilection des vols et des trafics des nouveau-nés.

Madame Anneleen Van Bossuyt, ministre de l’Asile et de la Migration, sachez que les ressources du Cameroun étant confisquées par la famille de Monsieur Biya et une poignée d’individus et de généraux, qui représente moins de 5% de la population et qui détiennent les 80% de la richesse du pays, face à une masse pauvre et totalement démunie ne pouvant ni se soigner, ni payer l’école aux enfants, ni s’offrir plus d’un repas par jour. En fait, la famine est devenue un des rudes fléaux auxquels les populations font face depuis bientôt plus de deux décennies.

Madame Anneleen Van Bossuyt, avant de dire votre discours à la presse, si vous aimez l’Afrique, si vous aimez le Cameroun, exigez de Monsieur Biya l'ouverture d’une enquête de police sur les dénonciations par une Ong française, de biens mal acquis à son encontre afin d’éclairer l’opinion camerounaise sur les biens effectivement détenus par ce dernier. Demandez-lui de s'expliquer sur le cas des prisonniers politiques au Cameroun, de la situation critique actuelle dans les régions anglophones du Cameroun, etc.

Il n’est point dans notre esprit, de nous élever avec violence contre la personne de Monsieur BIYA mais, plutôt d'attirer votre attention sur le fait que votre présence sur le sol camerounais nécessite également une rencontre avec des organisations de la société civile, des victimes de la démocratie au Cameroun sans oublier des prisonniers politiques etc. qui croupissent encore dans les prisons camerounaises au mépris du respect des droits humains.

Nous nous opposons par contre à toute caution de la Belgique à un gouvernement dont le niveau de corruption attire tous les médias du monde avec une vingtaine de ministres et autres pontes emprisonnés, pour détournements de fonds publics…

Monsieur Paul Biya a pris le pouvoir au Cameroun le 06 Novembre 1982 à la suite de la démission du Président AHIDJO, premier Président de la République. Depuis lors, il n’y a plus eu d'alternance au sommet de l'Etat. Toutes les élections organisées jusqu'ici au Cameroun ont été systématiquement frauduleuses.

Le cas de la loi électorale biaisée, la nouvelle loi renforce le contrôle du processus électoral par le parti au pouvoir. Elle a supprimé tout ce qui pouvait limiter l’emprise du Président de la République sur l’organe dit indépendant ELECAM, elle a renforcé la présence de l’administration qui est toute acquise au pouvoir dans toutes les étapes du processus électoral, elle a accru l’opacité et évacué toute velléité de transparence dans les bureaux de vote, alors que l’ancienne loi prévoyait des scrutateurs de candidats elle les a supprimés, l’accord des partis pour nommer les Présidents des commissions communales a été également supprimé.

Sachant que ce pouvoir n’a jamais hésité à frauder pour s’attribuer des scores époustouflants (78% aux dernières élections présidentielles, 84% des députés, la quasi-totalité des mairies), la mise en route de ce code électoral en l’état consacre la réussite du complot et la mort de la démocratie pluraliste au Cameroun. Avec ce code, le RDPC – parti au pouvoir ne sera jamais battu aux élections, et il n’y aura jamais d’alternance.

Elecam, un organe chargé d’organiser les élections mais qui demeure partisan, des institutions qui n’existe d’ailleurs jusqu’à présent que sur du papier, comme le Sénat ou le Conseil constitutionnel, sont là pour le démontrer.

Le Cameroun, jadis pays à revenus intermédiaires et reconnu comme tel par les institutions de Brettons Woods, est passé en 2004 dans la classe des PPTE (Pays Pauvres Très Endettés)

Le Cameroun est devenu un pays où l'insécurité a pris le temps de construire son nid, où les forces dites de l'ordre répriment de façon arbitraire et sauvage tout mouvement de contestation pourtant reconnu par la constitution.

Au Cameroun, les seules manifestations sans autorisation préalable et sans répression sont celles organisées par le RDPC

Le Cameroun a connu aux yeux du monde entier en février 2008 le massacre de plus de 150 jeunes Camerounais par l'armée nationale. Ces jeunes Camerounais assassinés avaient, semble t-ils commis le crime de manifester leur désespérance et leur ras-le-bol dans une société où simplement manger à sa faim ou s’acheter les produits de toute première nécessité relevaient presque des travaux à la Sisyphe.

Madame Anneleen Van Bossuyt, les institutions belges peuvent-elles croiser doigts malgré toutes ces atrocités commises par Monsieur Biya au Cameroun ?

Accepter d'être reçu par les autorités camerounaises en balayant d'un revers de la main la société civile camerounaise, c’est cautionner la misère généralisée au Cameroun, cautionner le désespoir de toute la jeunesse camerounaise et favoriser son exil vers le grand continent à la première occasion.

Avec l’espoir que vous apporterez votre soutien dans cette affaire qui émeut les défenseurs des Droits de l’Homme, nous vous prions d’agréer, Madame Anneleen Van Bossuyt, l’expression de nos sentiments distingués.

Bruxelles le 10 novembre 2026

Pour le CEBAPH, Hugues Seumo, Secrétaire

CCL Libération, Marie Pascale Ongono

CODE Belgique, Mme Emenye Louise

CNI, Mohamadou Issa, Secrétaire

Mouvement de Février 2008: Béatrice Djeukam.

Action Solidaire Internationale, Gisèle Emegue

Action Solidaire pour Marafa, Fabrice Nyambe

Ampliation

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