Il avait annoncé sa candidature le 15 novembre. Il renonce quatre jours plus tard, faute d’avoir pu réunir les 30 candidats d’une liste municipale. Le RDPC perd son symbole d’ouverture à Obala.

Obala, 19 novembre 2026. Le philosophe qui avait annoncé sa candidature sous la bannière du RDPC quatre jours plus tôt ne sera pas candidat. Il n’a pas pu réunir les 30 noms nécessaires à une liste municipale. À 14 heures, la commission de sélection avait déjà commencé ses travaux. Nke, lui, n’avait toujours pas sa liste. À Obala, le RDPC garde son maire sortant. Et perd sa recrue la plus médiatique.

Obala, dimanche 15 novembre. Fridolin Nke, 50 ans, philosophe, docteur de l’Université de Liège, enseignant à Yaoundé I, auteur de Paul Biya : Chroniques de la Fin, annonce sa candidature à la mairie d’Obala sous la bannière du RDPC. En direct sur Vision 4. La phrase tombe : « J’ai déjà décidé qu’en 2027, je serai candidat sous la bannière du RDPC. J’annonce donc ma candidature au poste de maire d’Obala pour le compte du RDPC ». Le revirement est spectaculaire. Nke a longtemps incarné la critique du régime. Il a été détenu par la sécurité militaire après la publication de son livre. Il a été candidat pour le PURS, avant de se raviser. Il a penché pour le MRC, avant que les autorités locales ne lui fassent comprendre que sa candidature ne serait pas légalisée. Le voilà RDPC.

Quatre jours plus tard, il renonce. Les sources locales convergent : Nke n’a pas réussi à constituer une liste complète pour les municipales. Une liste municipale, au Cameroun, exige 30 candidats. Pas 29. Pas 28. Trente. À 14 heures, le jour de la clôture, Nke n’avait toujours pas l’ensemble des candidatures requises. La commission chargée de la sélection avait déjà entamé ses travaux. Nke a abandonné.

Une liste, c’est un jeu d’alliances

Constituer une liste municipale dans une commune comme Obala n’est pas une formalité. Il faut des candidats, des suppléants, des alliances, des compromis, et de l’argent. Nke était en discussion avec le FDC de Denis Émilien Atangana. Le 15 novembre, jour même de son annonce, Atangana lui a publiquement réclamé la restitution de fonds destinés à une liste FDC à Obala. Nke a répliqué en accusant Atangana de l’avoir invité et de lui avoir donné « 50 kolos » pour « corrompre son discernement ». Le clash a fait le tour des réseaux. Il a aussi révélé une réalité : Nke était en discussion avec plusieurs camps. La constitution d’une liste exigeait de réunir des personnes de bords différents. Nke n’y est pas parvenu.

Ce que le RDPC perd

Nke n’était pas un simple candidat. Il était le symbole. Celui d’un RDPC qui s’ouvre aux intellectuels critiques, aux figures de la société civile, aux voix qui ne sont pas nées dans l’appareil. Le parti avait besoin de ce symbole. Il avait promis le renouvellement, l’ouverture aux jeunes et aux femmes. Il avait besoin d’une figure comme Nke pour incarner cette promesse.

À Obala, la promesse n’a pas tenu quatre jours.

Le RDPC garde son maire sortant, Francis Gaël Touna, élu en décembre 2025 après le décès de Simon Pierre Ediba. Touna est un homme de l’appareil, un troisième adjoint qui a succédé à son maire. Il n’est pas le symbole de l’ouverture. Il est le symbole de la continuité. À Obala, le RDPC a choisi la continuité. Ou, plus exactement, il n’a pas eu le choix. Nke s’est retiré avant même que le parti n’ait à trancher.

La mécanique d’un échec

Trois hypothèses, aucune confirmée.

L’hypothèse logistique. Nke n’a pas réussi à trouver 30 personnes prêtes à figurer sur sa liste. Une liste municipale, ce n’est pas un casting de vedettes. C’est un travail de terrain, de porte-à-porte, de négociations avec des notables locaux, des chefs de quartier, des associations. Nke est un intellectuel, un homme de médias. Le terrain, peut-être, lui a manqué.

L’hypothèse politique. Nke a été lâché. Le RDPC ne voulait pas de lui, ou ne voulait plus de lui. Les tensions avec le FDC ont pu effrayer les caciques locaux. Les 30 candidats ne sont pas venus parce qu’on leur a dit de ne pas venir.

L’hypothèse financière. Une liste coûte de l’argent. Les cautions, les frais de campagne, les promesses aux colistiers. Nke, universitaire, n’est pas un homme d’affaires. Il n’a pas les ressources d’un Claude Feutheu. Le FDC lui réclamait de l’argent. Le RDPC ne lui en a peut-être pas donné assez.

Nous ne savons pas laquelle de ces hypothèses est la bonne. Peut-être les trois. Ce qui est certain, c’est que Nke a échoué avant le vote. Il n’a pas perdu une primaire. Il n’a pas été battu par un adversaire. Il n’a pas pu entrer dans la compétition.

Ce que cela dit du RDPC de 2027

Le RDPC a promis des primaires. Il a promis le renouvellement. Il a promis l’ouverture. À Obala, l’ouverture a produit une renonciation. Le symbole est tombé avant même que la base n’ait à voter.

Le RDPC de 2027 est un parti qui promet le renouvellement mais qui, à Obala, n’a pas réussi à présenter une liste de renouvellement. Nke n’est pas tombé face à la base. Il est tombé face à la mécanique. Les 30 noms. Les alliances. L’argent. Le terrain.

La question n’est pas de savoir si Nke aurait gagné. La question est de savoir s’il aurait pu, au moins, se présenter. Il n’a pas pu.

C’est vrai que Fridolin Nke a renoncé ?

Oui, selon nos informations. Il avait annoncé sa candidature le 15 novembre sur Vision 4. Quatre jours plus tard, il n’a pas pu présenter de liste. Nous n’avons pas eu de confirmation officielle du RDPC, mais les sources locales convergent.

Pourquoi il n’a pas pu présenter de liste ?

Il lui fallait 30 candidats pour constituer une liste municipale complète. À 14 heures, le jour de la clôture, il n’avait pas les 30. La commission de sélection avait déjà commencé ses travaux.

C’est quoi, une liste municipale ?

C’est l’ensemble des candidats que présente un parti dans une commune. Au Cameroun, pour les municipales, il faut 30 noms. Pas un de moins. C’est un travail de terrain, d’alliances et d’argent.

Pourquoi Nke n’a pas trouvé 30 personnes ?

On n’a pas les détails exacts. Trois hypothèses : logistique (il n’a pas fait le terrain nécessaire), politique (on ne voulait pas de lui), ou financière (il n’avait pas les moyens de financer une liste). Peut-être les trois.

Et le clash avec le FDC ?

Le 15 novembre, jour de son annonce, Denis Émilien Atangana (FDC) lui a réclamé la restitution de fonds destinés à une liste FDC à Obala. Nke a répliqué en l’accusant de lui avoir donné « 50 kolos » pour « corrompre son discernement ». Le clash a révélé que Nke était en discussion avec plusieurs camps.

Le RDPC garde qui à Obala ?

Francis Gaël Touna, le maire sortant. Il a été élu en décembre 2025 après le décès de Simon Pierre Ediba. C’est un homme de l’appareil, pas un symbole d’ouverture.

Nke n’a donc pas perdu un vote ?

Non. Il n’a pas perdu une primaire. Il n’a pas été battu par un adversaire. Il n’a pas pu entrer dans la compétition. C’est différent.

Qu’est-ce que ça change pour 2027 ?

Le RDPC avait promis le renouvellement. À Obala, le renouvellement accouche d’une renonciation. Le symbole de l’ouverture s’est retiré avant le vote. La question n’est pas de savoir si Nke aurait gagné. C’est de savoir s’il aurait pu, au moins, se présenter.

Qu’est-ce que vous n’avez pas pu vérifier ?

La confirmation officielle de la renonciation par le RDPC. Les raisons exactes de l’échec de Nke. L’identité des 30 candidats qu’il tentait de réunir. L’existence de pressions politiques ou financières. La réaction de la direction nationale du parti.